Что вы можете увидеть 🤩

Памятники: Гоголю, Пушкину, Лоренцо Медичи, Федору Иоановичу, Патриарху Алексию II, Петру и Февронии
5 храмов на ул. Вознесенской, включая Кафедральный Благовещенский собор
Спасская и Благовещенская башни
Театры: Кукольный, Русский академический драмы
Итальянский парк
Часы с музыкальной динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В черте города Йошкар-Ола 7 мостов! Какой из них самый первый, какой самый длинный, а какой — главный? Почему Йошкар-Олу называют Городом Сказкой? Об этом и многом другом на вечерней прогулке по городским набережным.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Завершение: ул. Гоголя, 2, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится
Когда: Ср., пт. в 17.45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ср., пт. в 17.45
Наталья В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них