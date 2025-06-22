Увлекательная экскурсия на фабрику «Алатойс» в Йошкар-Оле подарит вам возможность увидеть производство игрушек и создать собственные шедевры
Экскурсия на фабрику игрушек «Алатойс» в Йошкар-Оле - это уникальная возможность для всей семьи.
Гости смогут увидеть процесс создания более 800 видов игрушек и принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок. В завершение экскурсии вас ждет ярмарка, где можно приобрести игрушки по выгодным ценам. Два часа творчества и незабываемых эмоций гарантированы
4.92
12 отзывов
5 причин купить этот мастер-класс
🎨 Уникальный мастер-класс
🧸 800 видов игрушек
🛍️ Ярмарка подарков
🏭 Визит на производство
👨👩👧👦 Семейный отдых
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения фабрики игрушек - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а также меньше всего загруженности, что позволяет спокойно насладиться мастер-классом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от мероприятия, но стоит учитывать возможные изменения в погоде. Зимой, несмотря на холод, мастер-класс в помещении остаётся доступным, хотя стоит учитывать, что в праздничные дни производство может не работать.
Если вы планируете путешествие по Поволжью, не упустите возможность посетить Фабрику развивающих деревянных игрушек "Алатойс". Это крупнейшее предприятие в стране, где вы сможете узнать много интересного о процессе создания игрушек.
Увлекательная программа для гостей
Фабрика предлагает увлекательную и полезную программу для всех посетителей. Вы сможете увидеть, как из обычного дерева создаются замечательные игрушки, которые радуют детей и их родителей.
Мастер-класс по созданию супер поделки
Кроме экскурсии, у вас будет уникальная возможность принять участие в мастер-классе. Здесь вы сможете создать свою собственную поделку, используя разнообразные материалы и инструменты. Это не только увлекательно, но и развивает творческие способности!
Ярмарка игрушек
После экскурсии и мастер-класса не забудьте заглянуть на ярмарку игрушек. Здесь вы найдете множество интересных и уникальных изделий, которые можно приобрести на память о вашем визите.
Почему стоит посетить "Алатойс"?
Уникальная возможность увидеть процесс производства игрушек.
Развивающие мастер-классы для детей и взрослых.
Ярмарка с разнообразными игрушками на любой вкус.
Не упустите шанс сделать ваше путешествие по Поволжью незабываемым! Посетите Фабрику "Алатойс" и откройте для себя мир деревянных игрушек.
Фабрика принимает гостей каждый день с 10:00 до 18.00. Даже в праздничные и выходные дни! По предварительной записи. <br>Для группы от 15-ти человек организуем отдельное мероприятие, если вас меньше — объединим в сборную группу.
Когда: Фабрика принимает гостей каждый день с 10:00 до 18.00. Даже в праздничные и выходные дни! По предварительной записи. Для группы от 15-ти человек организуем отдельное мероприятие, если вас меньше — объединим в сборную группу.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Просим указать действующий номер для связи в момент бронирования и в день мероприятия
Сообщите нам, если ваши планы изменятся
Наш номер для оперативной связи +7 (967) 755-05-22 Катерина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
22 июн 2025
Спасибо за экскурсию по фабрике,было интересно и взрослому и ребенку. Дали потрогать детали подробно описали процесс изготовления игрушек! Мастер-класс такой увлекательный процесс незаметно прошло время. Остались очень позитивные воспоминания и приятные эмоции. Игрушки получились замечательные. Всем спасибо!!! Переключились от познавательного исторического,на творчество очень хорошо отдохнули. Советую посетить фабрику-для любого возраста интересно и полезно! Можно приобрести продукцию в подарок.
С
Светлана
22 июн 2025
Спасибо за экскурсию по фабрике,было интересно и взрослому и ребенку. Дали потрогать детали подробно описали процесс изготовления игрушек! Мастер-класс такой увлекательный процесс незаметно прошло время. Остались очень позитивные воспоминания и приятные эмоции. Игрушки получились замечательные. Всем спасибо!!! Переключились от познавательного исторического,на творчество очень хорошо отдохнули. Советую посетить фабрику-для любого возраста интересно и полезно! Можно приобрести продукцию в подарок.
Ю
Юлия
20 июн 2025
Отличная экскурсия! Мы были с ребёнком вдвоём, и не смотря на это, нам провели полноценную экскурсию и мастер-класс. Интересно посмотреть как производят игрушки. Большое спасибо Анне! Очень приятный и добрый человек!
А
Анастасия
21 мая 2025
Е
Елена
13 мая 2025
Замечательный мастер класс по росписи деревянных игрушек. Понравился всей семье. Нас не торопили, подсказывали в процессе работы. Очень рекомендую семьям. И далее была небольшая обзорная экскурсия на производство. Очень интересно.
О
Ольга
30 апр 2025
Мы не только увидели своими глазами все этапы изготовления разноцветных игрушек в цехах, не только познакомились с рабочими и работницами, но и сами сотворили из заготовок игрушки! Нам предварительно выслали каталог, по которому можно было выбрать по 1 из 100 вариантов, и когда мы пришли, они уже были готовы. На экскурсии мы были вдвоем, и все равно она состоялась. Молодцы!
Ю
Юля
16 мар 2025
Все очень понравилось, спасибо, большое. Мастер класс и экскурсия -супер. Будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!
С
Светлана
8 янв 2025
Были на мастер-классе 31 декабря, очень всё понравилось и взрослым и детям! Создали отличное предновогоднее настроение, сделали новогодние игрушки! Спасибо вам и желаю дальнейшего процветания!
Е
Елена
6 янв 2025
Будучи гостями города, побывали на мастер-классе на фабрике игрушек, и это было невероятно увлекательно! Мы имели возможность собрать собственную игрушку из дерева, что стало не только интересным, но и увлекательным. читать дальше
От Анны узнали о различных техниках обработки дерева и о том, как важно внимание к деталям в создании качественной игрушки. Экскурсия по производству была также очень информативной. Мы узнали об истории фабрики, о том, как она была основана и как развивалась на протяжении 15 лет. Увидеть процесс производства игрушек в действии было захватывающе — от материалов до финальной сборки и упаковки. Это дало лучшее понимание того, сколько труда и любви вкладывается в каждую игрушку. Мы остались в полном восторге от этого опыта и рекомендуем всем, кто интересуется производством игрушек или просто хочет провести время с детьми с пользой, посетить этот мастер-класс и экскурсию. Это не только развлечение, но и возможность узнать много нового!
Н
Наталья
5 янв 2025
К
Ксения
5 янв 2025
Приехали на январских праздниках в Йошкар-Олу нашей дружной большой семьёй на прогулку и решили посетить мастер- класс. Мастер- класс нам очень понравился как взрослым так и детям. Все дружно погрузились в читать дальше
атмосферу детства и получили заряд положительных эмоций. Игрушки созданные своими оказались бесценны и для взрослых и для детей! Приветливые сотрудники, помогают в создании игрушек, что позволяет взрослым не отвлекаться от процесса т. к. детям помогают) Очень хорошо провели время, увлекательно и интересно. Благодарим сотрудников фабрики игрушек)
З
Зоя
30 дек 2024
Экскурсия состоит из мастер класса по разрисовке и сборки игрушки 1 час 40 мин, небольшого видео ролика по работе фабрики 10 мин и очень короткого выхода в цех 10 мин. Мастер класс интересный, отлично разрисовать игрушку, однако такой легко организовать ребёнку дома.
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