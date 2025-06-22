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Путешествие в детство - на фабрику игрушек

Увлекательная экскурсия на фабрику «Алатойс» в Йошкар-Оле подарит вам возможность увидеть производство игрушек и создать собственные шедевры
Экскурсия на фабрику игрушек «Алатойс» в Йошкар-Оле - это уникальная возможность для всей семьи.

Гости смогут увидеть процесс создания более 800 видов игрушек и принять участие в мастер-классе по изготовлению поделок. В завершение экскурсии вас ждет ярмарка, где можно приобрести игрушки по выгодным ценам. Два часа творчества и незабываемых эмоций гарантированы
4.92
12 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный мастер-класс
  • 🧸 800 видов игрушек
  • 🛍️ Ярмарка подарков
  • 🏭 Визит на производство
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейный отдых

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения фабрики игрушек - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а также меньше всего загруженности, что позволяет спокойно насладиться мастер-классом. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от мероприятия, но стоит учитывать возможные изменения в погоде. Зимой, несмотря на холод, мастер-класс в помещении остаётся доступным, хотя стоит учитывать, что в праздничные дни производство может не работать.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие в детство - на фабрику игрушек
Путешествие в детство - на фабрику игрушек
Путешествие в детство - на фабрику игрушек
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Фабрика игрушек «Алатойс»

Описание мастер-класса

Экскурсия на производство игрушек

Если вы планируете путешествие по Поволжью, не упустите возможность посетить Фабрику развивающих деревянных игрушек "Алатойс". Это крупнейшее предприятие в стране, где вы сможете узнать много интересного о процессе создания игрушек.

Увлекательная программа для гостей

Фабрика предлагает увлекательную и полезную программу для всех посетителей. Вы сможете увидеть, как из обычного дерева создаются замечательные игрушки, которые радуют детей и их родителей.

Мастер-класс по созданию супер поделки

Кроме экскурсии, у вас будет уникальная возможность принять участие в мастер-классе. Здесь вы сможете создать свою собственную поделку, используя разнообразные материалы и инструменты. Это не только увлекательно, но и развивает творческие способности!

Ярмарка игрушек

После экскурсии и мастер-класса не забудьте заглянуть на ярмарку игрушек. Здесь вы найдете множество интересных и уникальных изделий, которые можно приобрести на память о вашем визите.

Почему стоит посетить "Алатойс"?

  • Уникальная возможность увидеть процесс производства игрушек.
  • Развивающие мастер-классы для детей и взрослых.
  • Ярмарка с разнообразными игрушками на любой вкус.

Не упустите шанс сделать ваше путешествие по Поволжью незабываемым! Посетите Фабрику "Алатойс" и откройте для себя мир деревянных игрушек.

Фабрика принимает гостей каждый день с 10:00 до 18.00. Даже в праздничные и выходные дни! По предварительной записи. <br>Для группы от 15-ти человек организуем отдельное мероприятие, если вас меньше — объединим в сборную группу.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Производство
  • Творческое пространство для мастер-классов
  • Ярмарка игрушек
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Фабрика принимает гостей каждый день с 10:00 до 18.00. Даже в праздничные и выходные дни! По предварительной записи.
Для группы от 15-ти человек организуем отдельное мероприятие, если вас меньше — объединим в сборную группу.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Просим указать действующий номер для связи в момент бронирования и в день мероприятия
  • Сообщите нам, если ваши планы изменятся
  • Наш номер для оперативной связи +7 (967) 755-05-22 Катерина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
С
22 июн 2025
Спасибо за экскурсию по фабрике,было интересно и взрослому и ребенку. Дали потрогать детали подробно описали процесс изготовления игрушек! Мастер-класс такой увлекательный процесс незаметно прошло время. Остались очень позитивные воспоминания и приятные эмоции. Игрушки получились замечательные. Всем спасибо!!! Переключились от познавательного исторического,на творчество очень хорошо отдохнули. Советую посетить фабрику-для любого возраста интересно и полезно! Можно приобрести продукцию в подарок.
С
22 июн 2025
Спасибо за экскурсию по фабрике,было интересно и взрослому и ребенку. Дали потрогать детали подробно описали процесс изготовления игрушек! Мастер-класс такой увлекательный процесс незаметно прошло время. Остались очень позитивные воспоминания и приятные эмоции. Игрушки получились замечательные. Всем спасибо!!! Переключились от познавательного исторического,на творчество очень хорошо отдохнули. Советую посетить фабрику-для любого возраста интересно и полезно! Можно приобрести продукцию в подарок.
Ю
20 июн 2025
Отличная экскурсия! Мы были с ребёнком вдвоём, и не смотря на это, нам провели полноценную экскурсию и мастер-класс. Интересно посмотреть как производят игрушки. Большое спасибо Анне! Очень приятный и добрый человек!
А
21 мая 2025
Е
13 мая 2025
Замечательный мастер класс по росписи деревянных игрушек. Понравился всей семье. Нас не торопили, подсказывали в процессе работы. Очень рекомендую семьям. И далее была небольшая обзорная экскурсия на производство. Очень интересно.
О
30 апр 2025
Мы не только увидели своими глазами все этапы изготовления разноцветных игрушек в цехах, не только познакомились с рабочими и работницами, но и сами сотворили из заготовок игрушки! Нам предварительно выслали каталог, по которому можно было выбрать по 1 из 100 вариантов, и когда мы пришли, они уже были готовы. На экскурсии мы были вдвоем, и все равно она состоялась. Молодцы!
Ю
16 мар 2025
Все очень понравилось, спасибо, большое. Мастер класс и экскурсия -супер. Будем рекомендовать вас друзьям и знакомым!
С
8 янв 2025
Были на мастер-классе 31 декабря, очень всё понравилось и взрослым и детям! Создали отличное предновогоднее настроение, сделали новогодние игрушки! Спасибо вам и желаю дальнейшего процветания!
Е
6 янв 2025
Будучи гостями города, побывали на мастер-классе на фабрике игрушек, и это было невероятно увлекательно! Мы имели возможность собрать собственную игрушку из дерева, что стало не только интересным, но и увлекательным.
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От Анны узнали о различных техниках обработки дерева и о том, как важно внимание к деталям в создании качественной игрушки.
Экскурсия по производству была также очень информативной. Мы узнали об истории фабрики, о том, как она была основана и как развивалась на протяжении 15 лет. Увидеть процесс производства игрушек в действии было захватывающе — от материалов до финальной сборки и упаковки. Это дало лучшее понимание того, сколько труда и любви вкладывается в каждую игрушку.
Мы остались в полном восторге от этого опыта и рекомендуем всем, кто интересуется производством игрушек или просто хочет провести время с детьми с пользой, посетить этот мастер-класс и экскурсию. Это не только развлечение, но и возможность узнать много нового!

Н
5 янв 2025
К
5 янв 2025
Приехали на январских праздниках в Йошкар-Олу нашей дружной большой семьёй на прогулку и решили посетить мастер- класс.
Мастер- класс нам очень понравился как взрослым так и детям. Все дружно погрузились в
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атмосферу детства и получили заряд положительных эмоций. Игрушки созданные своими оказались бесценны и для взрослых и для детей!
Приветливые сотрудники, помогают в создании игрушек, что позволяет взрослым не отвлекаться от процесса т. к. детям помогают)
Очень хорошо провели время, увлекательно и интересно. Благодарим сотрудников фабрики игрушек)

З
30 дек 2024
Экскурсия состоит из мастер класса по разрисовке и сборки игрушки 1 час 40 мин, небольшого видео ролика по работе фабрики 10 мин и очень короткого выхода в цех 10 мин.
Мастер класс интересный, отлично разрисовать игрушку, однако такой легко организовать ребёнку дома.

Входит в следующие категории Йошкар-Олы

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