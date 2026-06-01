Такая любопытная Йошкар-Ола Экскурсия начнётся с осмотра комплекса «Царевококшайский Кремль», построенного на улице Вознесенской в 2009 году. Архитектурный ансамбль включает в себя четыре краснокирпичных башни, созданных в лучших традициях русского средневекового зодчества. От Кремля мы направимся на набережную Брюгге, застроенную домиками во фламандском стиле. Поблизости располагается миниатюрная копия одной из башен Московского кремля, а рядом с ней находятся копия знаменитой Царь-пушки и Национальная художественная галерея. На башне галереи мы увидим уникальные в своём роде куранты, из которых каждый час выглядывает ослик с иконой Божьей Матери из Афона. Прогулка по Йошкар-Оле позволит полюбоваться монументами царю Федору Иоанновичу и святым Петру и Февронии, познакомит с архитектурой Музея народной сказки, конструкцией Вознесенского моста. Мы посетим Патриаршую площадь, посмотрим на театр кукол, памятник Елизавете Петровне, барельефы на Министерстве здравоохранения. Вас ждёт посещение площади Республики и Девы Марии, набережной Амстердам с её «пряничными» домиками, площадей Ленина и воеводы Оболенского-Ноготкова.

Мы прогуляемся по Гоголевскому бульвару и посетим сквер Мар

ГУ, где осмотрим скульптуру «Йошкин кот». Национальную президентскую школу, Дворец бракосочетаний, башню Дружбы народов. Мы покажем вам памятник «Свадьба века», Театральный мост, Благовещенский кафедральный собор, проведём по Итальянскому парку, украшенному статуей Лоренцо Медичи. Важная информация: