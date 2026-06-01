Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите непринужденный рассказ об истории и архитектуре этого старого города.
Эта экскурсия погрузит вас в настоящий калейдоскоп достопримечательностей, которые наделили столицу Марийского края ярким и совершенно неожиданным обликом.
Эта экскурсия погрузит вас в настоящий калейдоскоп достопримечательностей, которые наделили столицу Марийского края ярким и совершенно неожиданным обликом.
Описание экскурсии
Такая любопытная Йошкар-Ола Экскурсия начнётся с осмотра комплекса «Царевококшайский Кремль», построенного на улице Вознесенской в 2009 году. Архитектурный ансамбль включает в себя четыре краснокирпичных башни, созданных в лучших традициях русского средневекового зодчества. От Кремля мы направимся на набережную Брюгге, застроенную домиками во фламандском стиле. Поблизости располагается миниатюрная копия одной из башен Московского кремля, а рядом с ней находятся копия знаменитой Царь-пушки и Национальная художественная галерея. На башне галереи мы увидим уникальные в своём роде куранты, из которых каждый час выглядывает ослик с иконой Божьей Матери из Афона. Прогулка по Йошкар-Оле позволит полюбоваться монументами царю Федору Иоанновичу и святым Петру и Февронии, познакомит с архитектурой Музея народной сказки, конструкцией Вознесенского моста. Мы посетим Патриаршую площадь, посмотрим на театр кукол, памятник Елизавете Петровне, барельефы на Министерстве здравоохранения. Вас ждёт посещение площади Республики и Девы Марии, набережной Амстердам с её «пряничными» домиками, площадей Ленина и воеводы Оболенского-Ноготкова.
Мы прогуляемся по Гоголевскому бульвару и посетим сквер Мар
ГУ, где осмотрим скульптуру «Йошкин кот». Национальную президентскую школу, Дворец бракосочетаний, башню Дружбы народов. Мы покажем вам памятник «Свадьба века», Театральный мост, Благовещенский кафедральный собор, проведём по Итальянскому парку, украшенному статуей Лоренцо Медичи. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс «Царевококшайский Кремль»
- Набережная Брюгге
- Копия башни Московского кремля
- Копия Царь-пушки
- Национальная художественная галерея
- Монумент царю Федору Иоанновичу и святым Петру и Февронии
- Национальная президентская школа
- Дворец бракосочетаний
- Башня Дружбы народов
- Памятник «Свадьба века»
- Театральный мост
- Благовещенский кафедральный собор и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Аренда автомобиля (такси)
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Йошкар-Ола - красивейший город, А Ольга Валерьевна - прекрасный гид! Экскурсия прошла в интерактивном формате, что я очень люблю. Ольга Валерьевна рассказывала легко и просто, без чрезмерного обилия дат и имен, что благоприятствовало лучшему усвоению информации.
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С
От экскурсии остались самые положительные впечатления. Экскурсовод Татьяна мастер своего дела, рассказывала о своём Крае с энтузиазмом, неподдельным интересом, юмором. В формате непринуждённой беседы 2 часа пролетели незаметно. В комфортном
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К
Экскурсия очень понравилась. Были в городе один день, поэтому было важно в краткий срок получить максимум информации, и мы её получили, т. к. экскурсия индивидуальная. С гидом прогулялись по основным
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Т
Добрый день 🌞 Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Татьяной, прекрасно адаптированная под разную публику, с нами были подростки. Очень динамичная, увидите сразу несколько основных локаций: и кота, и часы с выдвижными механизмами, и новую набережную, и старые постройки. Рекомендуем. Не скучно можно познакомиться с городом и его историей.
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T
Добрый день 🌞 Замечательная Экскурсия с замечательным гидом Татьяной, прекрасно адаптированная под разную публику, с нами были подростки. Очень динамичная, увидите сразу несколько основных локаций: и кота, и часы с выдвижными механизмами, и новую набережную, и старые постройки. Рекомендуем. Не скучно можно познакомиться с городом и его историей.
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В
Наш гид- лучший гид года, очень довольны, услышали такие интересные истории о городе, увидели самые красивые достопримечательности, просто в восторге.
Огромное спасибо за знание истории города, и за желание поделиться с нами этими знаниями!
Огромное спасибо за знание истории города, и за желание поделиться с нами этими знаниями!
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