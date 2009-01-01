Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле

Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите...

Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите непринужденный рассказ об истории и архитектуре этого старого города.

Эта экскурсия погрузит вас в настоящий калейдоскоп достопримечательностей, которые наделили столицу Марийского края ярким и совершенно неожиданным обликом.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле

Что вы увидите 🤩

  • комплекс «Царевококшайский Кремль»
  • набережная Брюгге
  • копия башни Московского кремля
  • копия Царь-пушки
  • Национальная художественная галерея
  • монумент царю Федору Иоанновичу и святым Петру и Февронии
  • Национальная президентская школа
  • Дворец бракосочетаний
  • башня Дружбы народов
  • памятник «Свадьба века»
  • Театральный мост
  • Благовещенский кафедральный собор и др.
Такая любопытная Йошкар-Ола
Экскурсия начнётся с осмотра комплекса «Царевококшайский Кремль», построенного на улице Вознесенской в 2009 году. Архитектурный ансамбль включает в себя четыре краснокирпичных башни, созданных в лучших традициях русского средневекового зодчества.
От Кремля мы направимся на набережную Брюгге, застроенную домиками во фламандском стиле. Поблизости располагается миниатюрная копия одной из башен Московского кремля, а рядом с ней находятся копия знаменитой Царь-пушки и Национальная художественная галерея. На башне галереи мы увидим уникальные в своём роде куранты, из которых каждый час выглядывает ослик с иконой Божьей Матери из Афона.
Всё самое интересное за один раз
Прогулка по Йошкар-Оле позволит полюбоваться монументами царю Федору Иоанновичу и святым Петру и Февронии, познакомит с архитектурой Музея народной сказки, конструкцией Вознесенского моста. Мы посетим Патриаршую площадь, посмотрим на театр кукол, памятник Елизавете Петровне, барельефы на Министерстве здравоохранения.
Вас ждёт посещение площади Республики и Девы Марии, набережной Амстердам с её «пряничными» домиками, площадей Ленина и воеводы Оболенского-Ноготкова. Мы прогуляемся по Гоголевскому бульвару и посетим сквер МарГУ, где осмотрим скульптуру «Йошкин кот». Национальную президентскую школу, Дворец бракосочетаний, башню Дружбы народов. Мы покажем вам памятник «Свадьба века», Театральный мост, Благовещенский кафедральный собор, проведём по Итальянскому парку, украшенному статуей Лоренцо Медичи.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало и место завершения: по согласованию с гидом
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
 Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси)
  • Входные билеты.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Гиды В.
Гиды В.
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