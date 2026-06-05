Волшебная и удивительная Йошкар-Ола

Царевококшайский Кремль и другие мистические места: индивидуальная экскурсия
Все достопримечательности Йошкар-Олы за один день: Царевококшайский Кремль, трёхкаскадный фонтан на бульваре, Парк культуры и отдыха, набережные Амстердам, Брюгге — всё это и многое другое во время нашей прогулки.
4.9
90 отзывов
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает: Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идем в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, где можно устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Посмотрим уникальные анимационные часы 12 апостолов и сфотографируемся с Петром и Февронией. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Экскурсия состоится при группе от 3 человек.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Амстердам
  • Площадь Оболенского-Ноготкова
  • Анимационные часы с осликом и 12 апостолов
  • Памятник Йошкиному коту
  • Площадь Девы Марии
  • Итальянский парк
  • Набережная Брюгге
  • Царевококшайский кремль
  • Музей «Сказка под открытым небом»
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида, мастер-классы)
  • Сопровождение группы
Что не входит в цену
  • Питание в стоимость экскурсии не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
2
3
2
1
1
Е
Отличная экскурсия. Ирина очень интересно рассказала про город, про историю, про все знаковые объекты. С удовольствием погуляли по городу 2,5 часа. Были с детьми, и они тоже слушали с интересом. Спасибо большое.
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Т
Очень интересная экскурсия. Благодарим нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную историю и квест для подростков. Легкая подача материала. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
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Е
Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍

Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей
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Йошкар-Олы за 2,5 часа:

😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа".

😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики.

😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️

😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом.

😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁

😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица».

😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩

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Н
Очень хотели посмотреть Йошкар-Олу, но времени у нас было мало, поэтому решили найти экскурсовода, чтобы не тратить время на поиски достопримечательностей. Нам очень повезло, что мы попали на экскурсию к
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Ольге. В первые же минуты нашего знакомства создалось ощущение, что мы давно знакомы, никакого ощущения дискомфорта. Все ясно, понятно и очень интересно. Сыну 10 лет и нам было важно посмотреть Ешкиного кота, а увидели мы не только его, но и еще и всех его родственников. Ребенок в восторге. Набережные, 2-е часов с двигающимися скульптурами и многое другое. Не заметили, как 2,5 часа экскурсии прошли. Ольга ответила на все наши вопросы. Помогла добраться до места, где мы оставили машину. Подсказала где покушать, что посмотреть самостоятельно. Очень приятные впечатления остались от Йошкар-Олы и от чудесной девушки экскурсовода – Ольги. Очень надеемся вернуться сюда и посмотреть другие достопримечательности города. Теперь то мы знаем к кому обратиться!

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Т
Отзыв: Посетили город Йошкар-Олу 4 декабря 2023 года. Приезжали специально на экскурсию на один день. Впечатлений- ВО!!! Город отстроен замечательно! Набережные Амстердам и Брюгге - новостройки, но кажется, что попали
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в сказочный город. Очень чисто. Замечательные Йошкин кот и йошкина кошка! А Часы с 12 апостолами! Потрясены!!! Очень нам повезло с экскурсоводом- это Муралева Ольга. Экскурсия продолжалась 2,5 часа и Оля постаралась охватить все- так интересно и познавательно было. В рассказах Ольги чувствуется большая любовь к городу и глубокие знания всего края! Так же очень понравился ресторан « Тихая речка» с их деревянной большой буквой «Й»! Большой выбор национальных блюд и очень вкусно!! Впечатления от города превзошли все наши ожидания! Обязательно приедем ещё летом- уже планируем и знаем, что посмотреть. Желаем городу побольше туристов- для этого у вас все есть! Спасибо Маркелову! Получили огромные положительные эмоции, что и должно быть от путешествий! Спасибо Ольге Муралевой! Лазарева Татьяна (Москва)

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И
Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Окунулись в историческое прошлое города вместе с гостями из Волгограда, узнали об этимологии слова Кокшага, о том, откуда появилось такое великолепие на брегах родной столицы,
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я увидел фотографии берегов столицы из своего детства. Ну и порадовало то, что Ольга не поскупилась на подарочки нашим гостям - подарила на память магнит с красивой картинкой и открытки города. Спасибо!

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