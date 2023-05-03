Царевококшайский Кремль и другие мистические места: индивидуальная экскурсия
Все достопримечательности Йошкар-Олы за 1 день: Царевококшайский Кремль, трёхкаскадный фонтан на бульваре, Парк культуры и отдыха, набережные Амстердам, Брюгге — всё это и многое другое во время нашей прогулки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная Амстердам
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Анимационные часы с осликом и 12 апостолов
- Памятник Йошкиному коту
- Площадь Девы Марии
- Итальянский парк
- Набережную Брюгге
- Царевококшайский кремль
- Музей «Сказка под открытым небом»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку.
- Идем в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре. Хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Посмотрим уникальные анимационные часы 12 апостолов и сфотографируемся с Петром и Февронией.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия состоится при группе от 3 человек, экскурсия проходит в удобное время.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида, мастер-классы)
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Питание в стоимость экскурсии не входит
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Ларина
3 мая 2023
Очень понравилось и гид профессионал своего дала.
Н
Наталия
20 апр 2023
Если Вы приехали посмотреть Йошкар-Олу, то всем советую обратиться к экскурсоводу Ольге. Она настоящий профессионал своего дела, человек любящий свой город, свою страну. Интересно и с большим энтузиазмом проведет экскурсию по всем достопримечательностям город. Она расскажет про особенности местной кухни и покажет заведения, которые нужно посетить. Желаем марийцам процветания! Обязательно вернёмся в сказочный город с его добродушными и отзывчивыми людьми.
И
Инна
18 мар 2023
Замечательная экскурсия "Волшебная и удивительная Йошкар-Ола". Нашим гидом была Ольга! Благодарим её за профессионализм и гибкий подход к программе! Нашей семье очень понравилась прогулка, получили прекрасные впечатления и необходимую информацию о городе и республике.
C
Cемья
1 мая 2022
Романтика в ночном городе. Спасибо Мари за романтическую экскурсию по ночному городу, незабываемый вид на ночной город, плюс один чудесный вечер в фотоальбоме наших семейных дней, фотографии супер на память о вечере.
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