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Ольге. В первые же минуты нашего знакомства создалось ощущение, что мы давно знакомы, никакого ощущения дискомфорта. Все ясно, понятно и очень интересно. Сыну 10 лет и нам было важно посмотреть Ешкиного кота, а увидели мы не только его, но и еще и всех его родственников. Ребенок в восторге. Набережные, 2-е часов с двигающимися скульптурами и многое другое. Не заметили, как 2,5 часа экскурсии прошли. Ольга ответила на все наши вопросы. Помогла добраться до места, где мы оставили машину. Подсказала где покушать, что посмотреть самостоятельно. Очень приятные впечатления остались от Йошкар-Олы и от чудесной девушки экскурсовода – Ольги. Очень надеемся вернуться сюда и посмотреть другие достопримечательности города. Теперь то мы знаем к кому обратиться!