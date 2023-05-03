Если Вы приехали посмотреть Йошкар-Олу, то всем советую обратиться к экскурсоводу Ольге. Она настоящий профессионал своего дела, человек любящий свой город, свою страну. Интересно и с большим энтузиазмом проведет экскурсию по всем достопримечательностям город. Она расскажет про особенности местной кухни и покажет заведения, которые нужно посетить. Желаем марийцам процветания! Обязательно вернёмся в сказочный город с его добродушными и отзывчивыми людьми.