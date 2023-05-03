Волшебная и удивительная Йошкар-Ола

Царевококшайский Кремль и другие мистические места: индивидуальная экскурсия

5
6 отзывов
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Все достопримечательности Йошкар-Олы за 1 день: Царевококшайский Кремль, трёхкаскадный фонтан на бульваре, Парк культуры и отдыха, набережные Амстердам, Брюгге — всё это и многое другое во время нашей прогулки.
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
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мая
19
мая
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Что вас ожидает:

  • Набережная Амстердам
  • Площадь Оболенского-Ноготкова
  • Анимационные часы с осликом и 12 апостолов
  • Памятник Йошкиному коту
  • Площадь Девы Марии
  • Итальянский парк
  • Набережную Брюгге
  • Царевококшайский кремль
  • Музей «Сказка под открытым небом»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку.
  • Идем в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре. Хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Посмотрим уникальные анимационные часы 12 апостолов и сфотографируемся с Петром и Февронией.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия состоится при группе от 3 человек, экскурсия проходит в удобное время.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида, мастер-классы)
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Питание в стоимость экскурсии не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Л
3 мая 2023
Очень понравилось и гид профессионал своего дала.
Н
20 апр 2023
Если Вы приехали посмотреть Йошкар-Олу, то всем советую обратиться к экскурсоводу Ольге. Она настоящий профессионал своего дела, человек любящий свой город, свою страну. Интересно и с большим энтузиазмом проведет экскурсию по всем достопримечательностям город. Она расскажет про особенности местной кухни и покажет заведения, которые нужно посетить. Желаем марийцам процветания! Обязательно вернёмся в сказочный город с его добродушными и отзывчивыми людьми.
И
18 мар 2023
Замечательная экскурсия "Волшебная и удивительная Йошкар-Ола". Нашим гидом была Ольга! Благодарим её за профессионализм и гибкий подход к программе! Нашей семье очень понравилась прогулка, получили прекрасные впечатления и необходимую информацию о городе и республике.
C
1 мая 2022
Романтика в ночном городе. Спасибо Мари за романтическую экскурсию по ночному городу, незабываемый вид на ночной город, плюс один чудесный вечер в фотоальбоме наших семейных дней, фотографии супер на память о вечере.

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