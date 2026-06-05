Все достопримечательности Йошкар-Олы за один день: Царевококшайский Кремль, трёхкаскадный фонтан на бульваре, Парк культуры и отдыха, набережные Амстердам, Брюгге — всё это и многое другое во время нашей прогулки.
Описание фото-прогулкиЧто вас ожидает: Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идем в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, где можно устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Посмотрим уникальные анимационные часы 12 апостолов и сфотографируемся с Петром и Февронией. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Экскурсия состоится при группе от 3 человек.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Амстердам
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Анимационные часы с осликом и 12 апостолов
- Памятник Йошкиному коту
- Площадь Девы Марии
- Итальянский парк
- Набережная Брюгге
- Царевококшайский кремль
- Музей «Сказка под открытым небом»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида, мастер-классы)
- Сопровождение группы
Что не входит в цену
- Питание в стоимость экскурсии не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 90 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная экскурсия. Ирина очень интересно рассказала про город, про историю, про все знаковые объекты. С удовольствием погуляли по городу 2,5 часа. Были с детьми, и они тоже слушали с интересом. Спасибо большое.
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Т
Очень интересная экскурсия. Благодарим нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную историю и квест для подростков. Легкая подача материала. 2,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
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Е
Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍
Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей
Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей
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Н
Очень хотели посмотреть Йошкар-Олу, но времени у нас было мало, поэтому решили найти экскурсовода, чтобы не тратить время на поиски достопримечательностей. Нам очень повезло, что мы попали на экскурсию к
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Т
Отзыв: Посетили город Йошкар-Олу 4 декабря 2023 года. Приезжали специально на экскурсию на один день. Впечатлений- ВО!!! Город отстроен замечательно! Набережные Амстердам и Брюгге - новостройки, но кажется, что попали
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И
Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Окунулись в историческое прошлое города вместе с гостями из Волгограда, узнали об этимологии слова Кокшага, о том, откуда появилось такое великолепие на брегах родной столицы,
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