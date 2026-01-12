С Светлана Все понравилось

Е Елена Прекрасная экскурсия. Несмотря на мороз и снегопад два часа пролетело незаметно. Иван отлично рассказывал, охотно отвечал на любые вопросы, давал время на фото. Огромное спасибо!

Н Наталья Отличная экскурсия, все понравилось, спасибо организаторам и экскурсоводу Валерию, очень поздновато, интересно подаёт материал!

К Карина Экскурсовод Валерий очень интересно излагал информацию, было весело и познавательно!

М Марина Экскурсия длилась 2 часа. Мы познакомились за это время с историей города, архитектурой, прошли по набережной. Время пролетело незаметно. Наша прогулка сопровождалась интересным рассказом экскурсовода Ивана, который познакомил нас также с марийской кухней. Большое спасибо за проведённую экскурсию.

Т Татьяна Очень хорошая экскурсия

С Снежанна Спасибо, все понравилось!

Е Елена Спасибо Ивану за прекрасно проведённую экскурсию по городу! Было интересно, информационно и замечательно!

Л Любовь Нам понравилось все! Интересный маршрут. Мы -группа пенсионеров, все было по силам. Два часа выдержали без проблем. Увидели многое из того, что до этого даже не знали, что такое есть на свете. Экскурсовод - чудо. Хотим еще раз в ваш прекрасный город, побывать и на других маршрутах. Всем рекомендуем, спасибо за ваш труд!

С Садыкова читать дальше нас информацию о городе, постройках и т. д. Два часа пролетели незаметно не смотря на холод. Вся группа с интересом ловили каждое слово. Благодарю Ивана за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций. Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до

С Светлана Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.

А Альберт читать дальше таких молодых людей любящих свою работу, свой родной край. Хотелось бы что руководство фирмы Спутник отметила материально его работу, тем самым стимулируя его труд. Всём гостям города рекомендую экскурсии с Иваном. Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы

А Анна С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо

И Ирина Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.