Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественный Благовещенский собор. Прогуляетесь по уютным паркам и набережным, где современность гармонично переплетается с прошлым.

По желанию, можно дополнить прогулку обедом в ресторане национальной кухни для полного погружения в культуру марийского народа.
Описание экскурсии

Обзорная пешехoдная экcкурсия по Йoшкaр-Oлe — cтoлицe Республики Мaрий Эл. Для знакомства с городом это — самый популярный и чacто выбирaeмый мapшpут. Что вас ожидает: Вы увидите главные красоты города: Кремль, купеческие дома, набережную в европейском стиле и копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Экскурсия заканчивается в ресторане национальной кухни Получите и отличные фото, и яркие эмоции на память! Экскурсию проведу либо я, либо экскурсоводы из моей команды.

Ежедневно в 11:45 и 14:45

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царевококшайский Кремль
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набeрeжнaя
  • Патриаршая площадь
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
  • Архангельская слобода
  • Набережная Амстердам
Что включено
  • Обзорная пешеходная экскурсия
  • Обед в ресторане национальной кухни (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царьградский проспект 37 (Евроспар)
Завершение: Ресторан национальной кухни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Светлана
12 янв 2026
Все понравилось
Елена
11 янв 2026
Прекрасная экскурсия. Несмотря на мороз и снегопад два часа пролетело незаметно. Иван отлично рассказывал, охотно отвечал на любые вопросы, давал время на фото. Огромное спасибо!
Наталья
9 янв 2026
Отличная экскурсия, все понравилось, спасибо организаторам и экскурсоводу Валерию, очень поздновато, интересно подаёт материал!
Карина
8 янв 2026
Экскурсовод Валерий очень интересно излагал информацию, было весело и познавательно!
Марина
7 янв 2026
Экскурсия длилась 2 часа. Мы познакомились за это время с историей города, архитектурой, прошли по набережной. Время пролетело незаметно. Наша прогулка сопровождалась интересным рассказом экскурсовода Ивана, который познакомил нас также с марийской кухней. Большое спасибо за проведённую экскурсию.
Татьяна
6 янв 2026
Очень хорошая экскурсия
Снежанна
6 янв 2026
Спасибо, все понравилось!
Елена
6 янв 2026
Спасибо Ивану за прекрасно проведённую экскурсию по городу! Было интересно, информационно и замечательно!
Любовь
26 дек 2025
Нам понравилось все! Интересный маршрут. Мы -группа пенсионеров, все было по силам. Два часа выдержали без проблем. Увидели многое из того, что до этого даже не знали, что такое есть на свете. Экскурсовод - чудо. Хотим еще раз в ваш прекрасный город, побывать и на других маршрутах. Всем рекомендуем, спасибо за ваш труд!
Садыкова
24 ноя 2025
Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до
нас информацию о городе, постройках и т. д. Два часа пролетели незаметно не смотря на холод. Вся группа с интересом ловили каждое слово. Благодарю Ивана за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций.

Светлана
20 ноя 2025
Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.
Альберт
14 ноя 2025
Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы
таких молодых людей любящих свою работу, свой родной край. Хотелось бы что руководство фирмы Спутник отметила материально его работу, тем самым стимулируя его труд. Всём гостям города рекомендую экскурсии с Иваном.

Анна
13 ноя 2025
С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо
Ирина
5 ноя 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.
Юлия
5 ноя 2025
Были на экскурсии с гидом Евгением, 2 часа пролетели незаметно, рассказывал интересно и познавательно. Евгений провел по самым красивым местам, давал время на фото. Мы остались довольны! Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!

