Откройте для себя Йошкар-Олу на обзорной экскурсии! Вы увидите историческое сердце города — Царевококшайский Кремль, набережную Брюгге и величественный Благовещенский собор. Прогуляетесь по уютным паркам и набережным, где современность гармонично переплетается с прошлым.
По желанию, можно дополнить прогулку обедом в ресторане национальной кухни для полного погружения в культуру марийского народа.
Описание экскурсииОбзорная пешехoдная экcкурсия по Йoшкaр-Oлe — cтoлицe Республики Мaрий Эл. Для знакомства с городом это — самый популярный и чacто выбирaeмый мapшpут. Что вас ожидает: Вы увидите главные красоты города: Кремль, купеческие дома, набережную в европейском стиле и копии мировых достопримечательностей. Во второй части нашего маршрута мы отправимся пообедать в ресторане национальной кухни. Экскурсия заканчивается в ресторане национальной кухни Получите и отличные фото, и яркие эмоции на память! Экскурсию проведу либо я, либо экскурсоводы из моей команды.
Ежедневно в 11:45 и 14:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набeрeжнaя
- Патриаршая площадь
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
- Архангельская слобода
- Набережная Амстердам
Что включено
- Обзорная пешеходная экскурсия
- Обед в ресторане национальной кухни (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царьградский проспект 37 (Евроспар)
Завершение: Ресторан национальной кухни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 267 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 янв 2026
Все понравилось
Е
Елена
11 янв 2026
Прекрасная экскурсия. Несмотря на мороз и снегопад два часа пролетело незаметно. Иван отлично рассказывал, охотно отвечал на любые вопросы, давал время на фото. Огромное спасибо!
Н
Наталья
9 янв 2026
Отличная экскурсия, все понравилось, спасибо организаторам и экскурсоводу Валерию, очень поздновато, интересно подаёт материал!
К
Карина
8 янв 2026
Экскурсовод Валерий очень интересно излагал информацию, было весело и познавательно!
М
Марина
7 янв 2026
Экскурсия длилась 2 часа. Мы познакомились за это время с историей города, архитектурой, прошли по набережной. Время пролетело незаметно. Наша прогулка сопровождалась интересным рассказом экскурсовода Ивана, который познакомил нас также с марийской кухней. Большое спасибо за проведённую экскурсию.
Т
Татьяна
6 янв 2026
Очень хорошая экскурсия
С
Снежанна
6 янв 2026
Спасибо, все понравилось!
Е
Елена
6 янв 2026
Спасибо Ивану за прекрасно проведённую экскурсию по городу! Было интересно, информационно и замечательно!
Л
Любовь
26 дек 2025
Нам понравилось все! Интересный маршрут. Мы -группа пенсионеров, все было по силам. Два часа выдержали без проблем. Увидели многое из того, что до этого даже не знали, что такое есть на свете. Экскурсовод - чудо. Хотим еще раз в ваш прекрасный город, побывать и на других маршрутах. Всем рекомендуем, спасибо за ваш труд!
С
Садыкова
24 ноя 2025
Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до
С
Светлана
20 ноя 2025
Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.
А
Альберт
14 ноя 2025
Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы
А
Анна
13 ноя 2025
С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо
И
Ирина
5 ноя 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Были на экскурсии с гидом Евгением, 2 часа пролетели незаметно, рассказывал интересно и познавательно. Евгений провел по самым красивым местам, давал время на фото. Мы остались довольны! Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!
