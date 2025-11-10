На этой индивидуальной экскурсии гости погружаются в мир сыроварения на семейной экоферме. Путешествие начинается с наблюдения за процессом превращения молока в сыр через панорамное стекло. Сомелье делится историей фермы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🧀 15 видов сыра на дегустации
- 🍀 Экологичное животноводство
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌿 Прогулка по экоферме
- 🎓 Узнайте секреты сыроварения
Что можно увидеть
- Сыроварня
- Сырохранилище
Описание экскурсии
На ферме вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр: понаблюдаете за процессами приготовления через панорамное стекло и заглянете в сырохранилище. Сомелье расскажет вам о становлении семейной сыроварни и ответит на любые вопросы.
На дегустации попробуете 15 видов сыра — от самых мягких сливочных до экстратвёрдых, выдержанных более 1 года. К сырам вам предложат фирменные соусы и иван-чай. Продолжительность дегустации — 1,5 часа. Во время неё вы получите тестинг-листы, в которых при желании отметите самые вкусные сорта.
После дегустации прогуляетесь по территории экофермы, наслаждаясь красотой и умиротворением здешней природы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ford Focus без детских кресел
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1953 туристов
Приветствуем в Йошкар-Оле! Наша команда профессиональных гидов с радостью откроет вам многогранную столицу Марий Эл. Мы погрузим вас в уникальный сплав марийской культуры и русских традиций, покажем знаковые места. С нами история города оживёт через увлекательные истории и современные реалии. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты для всех. Доверьтесь нашему опыту и страсти к Йошкар-Оле — ваш восторг станет нашей лучшей наградой!Задать вопрос
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
Индивидуальная
до 7 чел.
Небанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
5200 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
12 900 ₽ за всё до 7 чел.