На этой индивидуальной экскурсии гости погружаются в мир сыроварения на семейной экоферме. Путешествие начинается с наблюдения за процессом превращения молока в сыр через панорамное стекло. Сомелье делится историей фермы и

отвечает на вопросы. Дегустация включает 15 видов сыра, от мягких до выдержанных, с фирменными соусами и иван-чаем. После дегустации можно прогуляться по территории фермы, наслаждаясь природой. Поездка осуществляется на комфортабельном автомобиле Ford Focus

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На ферме вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр: понаблюдаете за процессами приготовления через панорамное стекло и заглянете в сырохранилище. Сомелье расскажет вам о становлении семейной сыроварни и ответит на любые вопросы.

На дегустации попробуете 15 видов сыра — от самых мягких сливочных до экстратвёрдых, выдержанных более 1 года. К сырам вам предложат фирменные соусы и иван-чай. Продолжительность дегустации — 1,5 часа. Во время неё вы получите тестинг-листы, в которых при желании отметите самые вкусные сорта.

После дегустации прогуляетесь по территории экофермы, наслаждаясь красотой и умиротворением здешней природы.

Организационные детали