В Валентина Привет, Йошкар-Ола читать дальше людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни. Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых

И Ирина Привет, Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Благодарим!

Н Надежда Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)

А Алёна Хранители священных рощ: обряды и традиции мари Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.

Т Ташпулатова Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!

Н Наталья Привет, Йошкар-Ола Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.

О Оксана Хранители священных рощ: обряды и традиции мари Экскурсия очень интересная! Час пролетел незаметно. Спасибо Евгению за увлекательный рассказ.

Н Наталья Хранители священных рощ: обряды и традиции мари читать дальше интересом, вся экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось слушать и слушать. Отвечал на все вопросы, а их от детей было не мало. Рекомендуем. Посещали музей 2 июня родители с детьми. Экскурсию проводил Евгений. Огромные ему спасибо. И дети и родители слушали с большим

Е Екатерина Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!