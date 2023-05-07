2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле на автобусе: главные места и национальная кухня

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Пройдетесь по главным красотам города: увидите памятники, набережные, фонтаны, Кремль и знаменитые динамические «Часы с осликом».

А также побываете в ресторане национальной кухни, попробуете блины коман мелна, наваристый суп из печи и накупите всем подарков в музее сыра!
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: обзорная экскурсия, посещение музеев.
  • Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл.
  • Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото.
День 2: музей сыра, музей Йошкар-Олы и Йошкин кот своими руками
Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!
В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб.

Важная информация:

  • Экскурсии длятся: в первый день — 6,5 часов, во второй — 3 часа;
  • Включено проживание в гостинице Вирджиния;
  • 2 дня, начало в 10:30.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (услуги гида)
  • Сопровождение группы
  • Рассказ о Сернужском сырзаводе, который производит козий сыр и это самая крупная козья ферма в России и СНГ
  • Посещение сырной лавки с мастер-классом по изготовлению и сервировке сыра
  • Дегустация 5-6 видов сыра
Что не входит
  • В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним
  • Включено проживание в гостинице Вирджиния
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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