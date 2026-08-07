Насыщенная экскурсия по главным красотам города: увидите памятники, набережные, фонтаны, Кремль и знаменитые динамические «Часы с осликом».
А ещё побываете в ресторане национальной кухни, где попробуете блины коман-мелна, наваристый суп из печи и накупите близким подарков в Музее сыра!
А ещё побываете в ресторане национальной кухни, где попробуете блины коман-мелна, наваристый суп из печи и накупите близким подарков в Музее сыра!
Описание экскурсииДень 1: обзорная экскурсия, посещение музеев Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. День 2: Музей сыра, музей Йошкар-Олы и Йошкин кот своими руками Вас ждет рассказ о Сернужском сырзаводе — самой крупной козьей ферме в России и СНГ, который производит козий сыр. Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото, и эмоции на память! В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Важная информация:
- Экскурсии длятся: в первый день — 6,5 часов, во второй — 3 часа;
- Включено проживание в гостинице Вирджиния.
Ежедневно в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Часы с осликом
- Национальная галерея
- Царь-Пушка
- Памятник святому Леониду
- Правительственные здания города: мэрия Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл
- Йошкин кот
- Царевококшайский Кремль
- Трехкаскадный фонтан
- Парк культуры и отдыха
- Мемориал Воинской славы
- Музей-Сказка под открытым небом
- Музей сыра
- Музей Йошкар-Олы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида)
- Сопровождение группы
- Рассказ о Сернужском сырзаводе, который производит козий сыр и это самая крупная козья ферма в России и СНГ
- Посещение сырной лавки с мастер-классом по изготовлению и сервировке сыра
- Дегустация 5-6 видов сыра
Что не входит в цену
- В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним
- Включено проживание в гостинице Вирджиния
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
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