Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле на автобусе: главные места и национальная кухня
Пройдетесь по главным красотам города: увидите памятники, набережные, фонтаны, Кремль и знаменитые динамические «Часы с осликом».
А также побываете в ресторане национальной кухни, попробуете блины коман мелна, наваристый суп из печи и накупите всем подарков в музее сыра!
А также побываете в ресторане национальной кухни, попробуете блины коман мелна, наваристый суп из печи и накупите всем подарков в музее сыра!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: обзорная экскурсия, посещение музеев.
- Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл.
- Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото.
День 2: музей сыра, музей Йошкар-Олы и Йошкин кот своими руками
Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!
В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб.
Важная информация:
- Экскурсии длятся: в первый день — 6,5 часов, во второй — 3 часа;
- Включено проживание в гостинице Вирджиния;
- 2 дня, начало в 10:30.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида)
- Сопровождение группы
- Рассказ о Сернужском сырзаводе, который производит козий сыр и это самая крупная козья ферма в России и СНГ
- Посещение сырной лавки с мастер-классом по изготовлению и сервировке сыра
- Дегустация 5-6 видов сыра
- Что не входит
- В конце экскурсии можно купить вкусные сувениры: сыры и джемы к ним
- Включено проживание в гостинице Вирджиния
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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