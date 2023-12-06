Замок Шереметьева

Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле
Прямо на берегу Волги, в поселке Юрино расположилось уникальное здание — замок Шереметьева.

Смешавшиеся стили неоготики, барокко, древнерусской и романской архитектуры сотворили невероятной красоты здание с не менее интересной историей, с которой я вас и познакомлю.
Замок Шереметьева
Замок Шереметьева
Замок Шереметьева
Замок Шереметьева
Замок Шереметьева
Замок Шереметьева
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
Ещё
даты

Описание

Жемчужина Поволжья Замок Шереметева расположен на берегу Волги, в поселке Юрино Республики Марий Эл. Многие называют замок жемчужиной Поволжья. Неоготика, готика, древнерусский и романский, барокко — все, казалось бы, несочетаемые стили гармонично собраны в замке Шереметева. Окруженный кирпичной крепостной стеной, часть которой задекорирована вулканическим туфом, он похож на средневековый и привлекает туристов своеобразной красотой.

Каждый день в 8:50 и 11:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:50 и 11:50
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы

ИндивидуальныеПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиВыездныеНа весь деньДворцы, замки и особняки

Похожие туры из Йошкар-Олы

Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
349 отзывов
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Итальянские площади, бельгийские набережные и памятник Йошкину коту
в районе Царевококшайского кремля
Сегодня
Завтра
8 дек
9 дек
4 500 за всё до 6 чел.
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
11 дек
13 дек
15 дек
16 дек
18 190 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Йошкар-Оле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ