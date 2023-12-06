Прямо на берегу Волги, в поселке Юрино расположилось уникальное здание — замок Шереметьева.
Смешавшиеся стили неоготики, барокко, древнерусской и романской архитектуры сотворили невероятной красоты здание с не менее интересной историей, с которой я вас и познакомлю.
Смешавшиеся стили неоготики, барокко, древнерусской и романской архитектуры сотворили невероятной красоты здание с не менее интересной историей, с которой я вас и познакомлю.
Ближайшие даты:
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Описание
Жемчужина Поволжья Замок Шереметева расположен на берегу Волги, в поселке Юрино Республики Марий Эл. Многие называют замок жемчужиной Поволжья. Неоготика, готика, древнерусский и романский, барокко — все, казалось бы, несочетаемые стили гармонично собраны в замке Шереметева. Окруженный кирпичной крепостной стеной, часть которой задекорирована вулканическим туфом, он похож на средневековый и привлекает туристов своеобразной красотой.
Каждый день в 8:50 и 11:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Отель Rgard, ул. Карла Либкнехта, 102к1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 8:50 и 11:50Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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