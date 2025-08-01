Обзорная экскурсия-прогулка без спешки в дружеской атмосфере по основным достопримечательностям Йошкар-Олы. Это ваше первое знакомство с прекрасным городом Йошкар-Олой.
В ходе прогулки познакомимся с Йошкиным котом, его подругой Йошкиной кошкой, встретим
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную экскурсию, которая откроет вам национальный колорит, гостеприимство и богатую историю столицы уникальной Республики Марий Эл. Этот город, словно кусочек европейской культуры, сочетающий в себе древние традиции и современные краски, навсегда останется в вашем сердце. Вместе мы отправимся в путешествие по истории Марийского края: я расскажу о его зарождении, о заселении Волго-Вятского междуречья черемисами — древним финно-угорским народом, последними язычниками Европы. Вы узнаете о Черемисских войнах, становлении Республики Марий Эл, а также о городах и районах этого удивительного региона. Мы познакомимся с Йошкар-Олой — ее прошлым и настоящим, историей строительства живописных набережных и современных достопримечательностей. Экскурсия пройдет в дружеской атмосфере, без спешки, и станет вашим первым знакомством с этим прекрасным городом. Вы узнаете о титульной нации республики — марийцах, их обрядах, обычаях и письменности. Я научу вас нескольким словам на марийском языке, чтобы вы смогли почувствовать себя частью этой культуры. По вашему желанию мы сможем посетить этнографический зал Национального музея им. Т. Евсеева, музей марийской вышивки или музей декоративно-прикладного искусства (по предварительному согласованию). А для тех, кто хочет прикоснуться к национальной кухне, я предложу уютное кафе, где можно попробовать традиционные марийские блюда: подкогыли, команмелну, уячу и другие лакомства. Что нас ждет на прогулке?
- Знакомство с Йошкиным котом и его семьей: мы встретим знаменитого Йошкина кота, его подругу Йошкину кошку и их семерых котят — Дымку, Карла, Бусинку, Ириску, Мурзика, Барсика и Василия. У каждого из них своя забавная и трогательная история.
- Прогулка по набережным: мы пройдемся по красочной Набережной Брюгге, вдохновленной фламандской архитектурой, заглянем на Набережную Амстердам и полюбуемся видами с Воскресенской набережной.
- Уникальные памятники: вы увидите памятник царю Федору Иоанновичу, основателю Царев града, а также стеллу марийской письменности, где мы сможем поговорить по-марийски.
• Исторические и современные достопримечательности: от древнего Царевококшайского кремля до динамических часов «Выход Троеручицы на ослике» и «Вход Господа в Иерусалим». Маршрут экскурсии:
- Вознесенская улица — одна из старейших улиц города. Здесь сохранились исторические храмы — Вознесенский, Воскресенский, Троицкий, Входо-Иерусалимский, а также купеческие дома Пчелиных, Кореповых и лесопромышленника Чулкова. Мы заглянем в музей сказки под открытым небом и увидим стены Царевококшайского кремля.
- Набережные и площади: живописные набережные Брюгге, Амстердам и Воскресенская, уютный Итальянский сквер, Патриаршая площадь и площадь Девы Марии.
- Площадь И. А. Оболенского-Ноготкова: здесь находится Дом дружбы народов, скульптурная композиция “Древо жизни” и стелла марийской письменности.
- Динамические часы: яркие представления, оживающие прямо на ваших глазах. Эта обзорная экскурсия-прогулка подарит вам не только новые знания, но и море впечатлений. Вы проникнетесь духом Йошкар-Олы, узнаете о жизни марийцев и насладитесь красотой города, где переплетаются история, культура и современность. Присоединяйтесь ко мне, чтобы открыть для себя Йошкар-Олу — город, который удивляет и влюбляет в себя с первого взгляда! До встречи в Царевом городке на Кокшаге! Важная информация: Данная экскурсия для мини-группы от 5 человек по цене 1000р. за человека, для группы до 10 человек по цене 700р. за человека. Если группа на автобусе до 50 человек 6500 рублей.
По субботам и воскресеньям по договоренности (пожалуйста звоните, прежде чем бронировать. Вдруг уже могу быть занята).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вознесенская улица (одна из самых первых улиц города). Здесь находятся все исторические Храмы: Вознесенский, Воскресенский, Троицкий, Входо-Иерусалимский. купеческие дома Пчелиных, Кореповых, лесопромышленника Чулкова, музей сказки под открытым небом, Царевококшайский кремль
- Набережная Брюгге, набережная Амстердам, набережная Воскресенская, Итальянский сквер, Патриаршая площадь, площадь Девы Марии
- Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, Дом дружбы народов, скульптурная композиция «Древо жизни», стелла марийской письменности
- Динамические часы "Выход Троеручицы на ослике", "Вход Господа в Иерусалим"
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Завершение: Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова, Ленинский проспект, 24
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям по договоренности (пожалуйста звоните, прежде чем бронировать. Вдруг уже могу быть занята).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Данная экскурсия для мини-группы от 5 человек по цене 1000р. за человека
- Для группы до 10 человек по цене 700р. за человека. Если группа на автобусе до 50 человек 6500 рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
1 авг 2025
Спасибо большое Оксане за классную экскурсию!!! Отлично знает историю города и республики. Два часа пролетели незаметно. Было интересно не только мне, взрослому человеку, но и дочке 10 лет. Оксана, в будущем еще раз готова прогуляться с Вами по красивым местам Вашего прекрасного города Йошкар-Ола!
Е
Елена
27 июл 2025
Была пешая экскурсия, 2 часа, познавательно, много увидели, экскурсовод компетентный, много интересного узнали о городе. Группа была небольшая, всем понравилось
А
Анна
13 июл 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Оксане за душевный рассказ о городе и замечательную прогулку🥰
К
Ксения
26 июн 2025
Очень понравилась пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле. Наша гид рассказала много интересных фактов, провела по различным локациям., подсказала где можно купить местную продукцию. Дочери 5 лет тоже всё понравилось. С удовольствием гуляли, фотографировались и познавали новый для нас город.
И
Ирина
18 июн 2025
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
