Полезная информация о Южно-Курильске
Что нужно знать о Южно-Курильске: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Менделеево, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 15 экскурсий
Местное время в Южно-Курильске
21:3135
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Южно-Курильск
|По-английски
|Kunashir Island
|Население города
|7 777 чел.
|Аэропорт
|Менделеево DEE
|Часовой пояс
|Asia/Sakhalin
Где находится Южно-Курильск на карте
Южно-Курильск
Популярные экскурсии в Южно-Курильске
5
3 отзыва
от
113000
₽
за чел.
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир
4.7
3 отзыва
от
69000
₽
за чел.
Кунашир - остров, который не отпускает
5
3 отзыва
62000
₽
за чел.
Удивительный и такой манящий остров Кунашир приглашает к себе
5
3 отзыва
98500
₽
за чел.
Кунашир…. Здесь цветет магнолия и земля дышит горячим паром
5
3 отзыва
от
208038
₽
за чел.
Курильские острова, затерянные в Тихом океане, входят в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете»
5
3 отзыва
129000
₽
за чел.
Такие далекие и манящие острова - Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды
5
3 отзыва
72858
₽
за чел.
Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России
4.7
3 отзыва
от
108600
₽
за чел.
Наш удивительный, полный приключений тур по двум островам Сахалинской гряды - Сахалину и Кунаширу
4.7
3 отзыва
от
79200
₽
за чел.
Сахалин - уникальный регион, который интересен не только летом
4.7
3 отзыва
от
108000
₽
за чел.
Сахалин и Курильские острова - уникальный регион
4.7
3 отзыва
73500
₽
за чел.
Кунашир - такой далекий и такой манящий
5
3 отзыва
169000
₽
за чел.
Групповой тур Сахалин - Кунашир
5
3 отзыва
126000
₽
за чел.
У вас в распоряжении целая неделя для того
5
3 отзыва
96568
₽
за чел.
Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России. Они затеряны в Тихом Океане на Дальнем Востоке России
5
3 отзыва
от
149000
₽
за чел.
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир