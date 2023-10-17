Семейные развлекательные туры Южно-Курильска

Найдено 5 туров в категории «Можно с детьми» в Южно-Курильске, цены от 133 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин - Итуруп
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000 за человека
Сахалин - Кунашир
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000 за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 140 800 за человека
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 133 000 за человека
Новогодний Сахалин и Итуруп
❄️ На снегоходах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв в 10:00
от 139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
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    раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь! Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать! Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!

    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!
  • А
    Андрей
    26 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные
  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
    Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!
  • Е
    Евгений
    28 июня 2023
    Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
    Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка,
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    очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо). По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты. Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут. Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится. Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте. За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно. Планируем как-нибудь вернуться!

  • Е
    Елена
    16 мая 2023
    Новогодний Сахалин и Итуруп
    Организация тура на высоте
    Организация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высотеОрганизация тура на высоте
  • в
    валентина
    28 февраля 2023
    Зима на Сахалине и Итурупе
    В этом туре была с 22.02.2023 по 27.02.2023. Группа была хорошая, экскурсии прекрасно организованы. Посмотрели много красивых мест, узнали много
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    интересного, поели вкусной морской экзотики, жили в хороших условиях. Будем помнить организаторов этого тура. Ребята улыбчивые, отзывчивые, много знают, много могут. Всем СПАСИБО.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 авторских туров от 133 000 до 145 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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