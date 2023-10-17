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Авторский тур
10 дней
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
30 дек в 10:00
от 140 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 133 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
1 янв в 10:00
от 139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЕЕлена2 октября 2023Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
- ССветлана2 октября 2023И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
- ТТатьяна20 сентября 2023Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
- ААндрей26 августа 2023Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
- ВВера24 августа 2023Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
- ООльга22 августа 2023Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!
- ЕЕвгений28 июня 2023Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка,
- ЕЕлена16 мая 2023Организация тура на высоте
- ввалентина28 февраля 2023В этом туре была с 22.02.2023 по 27.02.2023. Группа была хорошая, экскурсии прекрасно организованы. Посмотрели много красивых мест, узнали много
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Можно с детьми»
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