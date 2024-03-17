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Авторский тур
16 дней
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 218 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 239 400₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 287 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
от 186 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 окт в 10:00
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осенние чудеса острова Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
86 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 окт в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
16 июля в 10:00
6 авг в 10:00
265 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
3 сен в 10:00
302000280 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Корсаков
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
170 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ННаговицына9 января 2024Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ЖЖивова9 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанЧудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
- ССветлана2 октября 2023Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, ШикотанОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВера24 августа 2023Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Пешеходные»
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