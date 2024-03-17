Пешие туры-прогулки в Южно-Курильске с экскурсоводом

Найдено 15 туров в категории «Пешеходные» в Южно-Курильске, цены от 68 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 218 000 за человека
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большая осенняя экспедиция по Курильским островам: Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 239 400 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 287 000 за человека
Тур на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000 за человека
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
от 186 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 окт в 10:00
от 170 000 за человека
Осенние чудеса острова Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенние чудеса острова Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
86 000 за человека
Путешествие на Шикотан и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 окт в 10:00
110 000 за человека
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
29 июля в 10:00
140 000 за человека
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля в 10:00
68 000 за человека
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
1 отзыв
Курильские острова: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
16 июля в 10:00
6 авг в 10:00
265 000 за человека
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
1 отзыв
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
3 сен в 10:00
302000280 000 за человека
Путешествие на Кунашир и Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Путешествие на Кунашир и Шикотан
Начало: Сахалинская область, Корсаков
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
170 000 за человека
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Н
    Наговицына
    9 января 2024
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
    Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Ж
    Живова
    9 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Пешеходные»

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