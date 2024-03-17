Н Наталья Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.

А Андрей Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

Н Наговицына Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!

Б Борисюк Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан Тур просто бомба. Все замечательно

Ж Живова Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!

С Светлана Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!

О Оксана Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

К Константин Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие