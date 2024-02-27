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Авторский тур
12 дней
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ААндрей26 августа 2023Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
- ООльга22 августа 2023Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!
- ННаталья6 октября 2022В полном восторге от поездки! За 10 дней смогли посмотреть основные места красивейшего Сахалина и полностью удивительный Кунашир. Везде ходили
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Популярные места»
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