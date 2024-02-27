Главные экскурсионные места в Южно-Курильске

Найдено 5 туров в категории «Популярные места» в Южно-Курильске, цены от 68 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин - Кунашир
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000 за человека
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
21 июля в 10:00
31 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
31 июля в 10:00
68 000 за человека
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • А
    Андрей
    26 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!
  • Н
    Наталья
    6 октября 2022
    Сахалин - Кунашир
    В полном восторге от поездки! За 10 дней смогли посмотреть основные места красивейшего Сахалина и полностью удивительный Кунашир. Везде ходили
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    пешком и забирались на скалы, отличная активность без особой сложности. Была возможность искупаться в море, океане и термальных источников, если не мешала погода, которая в этих краях быстро меняется.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Популярные места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сахалин - Кунашир
  2. Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков
  3. Поход по Шикотану через Кунашир и Сахалин
  4. Экспедиция на Южные Курильские острова
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Популярные места" можно забронировать 5 авторских туров от 68 000 до 194 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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