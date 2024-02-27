А Андрей Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

К Константин Сахалин + Кунашир. Активный тур без рюкзаков Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

А Андрей Сахалин - Кунашир Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.

О Ольга Сахалин - Кунашир Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!