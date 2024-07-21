9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
6 мар в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 10:00
6 мар в 09:00
32 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
Начало: Забираю с адреса
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
38 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина21 июля 202419.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
- УУскова7 сентября 2023Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
- ЮЮлия6 июля 2022экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в марте 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2025 год на выходные, 6 ⭐ отзывов, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май