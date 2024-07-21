Экскурсии выходного дня в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Южно-Сахалинске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Чертов мост - Ведьмин мост
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Чертов мост: путешествие по рельсам истории Сахалина
Погрузитесь в историю Сахалина с экскурсией на Чертов мост, где вас ждут легенды и величественные виды
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
6 мар в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Погрузитесь в мир природных красот и исторических событий на Мысе Евстафия и Бирюзовых озерах
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 10:00
6 мар в 09:00
32 000 за всё до 4 чел.
Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
Джиппинг
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
Начало: Забираю с адреса
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
38 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 июля 2024
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    19.07.24 мы семьей посетили удивительный мыс. Гид Аня - отличный знаток истории своего края, пунктуальная и очень организованная, надежный водитель
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    по непростым дорогам и пескам, в целом очень приятная и легкая в общении девушка! Дорога на мыс показалась недолгой: виды на море (залив), на «сахалинские альпийские луга», рассказ про остров, про местных жителей, остановки по пути. Очень впечатлили бирюзовые озера (обязательно заберитесь наверх). В целом природа края не оставила равнодушным ни одного из нашей семьи. Сам мыс великолепен с любой стороны: забрался ли ты наверх, обошел ли его по воде, по берегу, хочется задержаться и насладиться. Весь день в одной фразе «остановись мгновенье! Ты прекрасно!» Огромная благодарность Ане за этот день!

  • У
    Ускова
    7 сентября 2023
    Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
    Ездили с Александром на озера и мыс Евстафия. Несмотря на сложную дорогу, перенесли все хорошо и зарядились суперположительными эмоциями. Экскурсия отличная. Александр просто молодец! Очень много рассказал об острове, этих местах, напоил вкусным чаем. Я в восторге!
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2022
    Чертов мост - Ведьмин мост
    экскурсия прошла отлично. хорошая организация. большое спасибо гиду

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На выходные»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чертов мост - Ведьмин мост
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  3. Джип тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озера
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  3. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в марте 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 28 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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