Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?

Вас ждет увлекательное путешествие к скальному останцу «Лягушка», где каждый камень хранит тайну
Представьте себе место, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а воздух наполнен магией и тайнами.

Экскурсия на Лягушку в Южно-Сахалинске - это не просто прогулка, а настоящее приключение в мире
читать дальше

неизведанного. Вас ждет восхождение к скальному останцу, который по легендам является местом силы.

Здесь, в «Саду камней», вы сможете загадать самое заветное желание, послушать шепот горной реки и покормить духов природы.

Истории и легенды аборигенов Сахалина оживут перед вами, рассказывая о былом и настоящем этого удивительного места.

Вершина Лягушки откроет вам захватывающие виды на Анивский залив, окружающие хребты и озера, где каждый кадр достоин быть запечатленным.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой и хочет узнать остров Сахалин с неожиданной стороны.

Программа рассчитана на путешественников старше 14 лет, готовых к приключениям независимо от погодных условий.

Не забудьте подготовиться к пути: выберите обувь с хорошим протектором, возьмите головной убор, солнцезащитные очки, одежду, соответствующую погоде, а также перекус и воду. Впереди вас ждут незабываемые впечатления и открытия, которые останутся с вами на всю жизнь

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальное мистическое место
  • 🧗‍♂️ Легкое восхождение
  • 🌄 Захватывающие виды на Анивский залив
  • 📜 Интересные легенды и мифы
  • 🧘‍♀️ Возможность загадать желание
  • 🌿 Близость к природе
  • 🎒 Подходит для любителей истории и культуры
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Аномальная зона или место силы - какая она «Лягушка»?
Ближайшие даты:
14
июн15
июн21
июн22
июн28
июн29
июн5
июл
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Скальный останец «Лягушка»
  • Анивский залив
  • Хребты и озера

Описание экскурсии

Путешествие на скальный останец «Лягушка»Спросите любого сахалинца, где самое таинственное место острова. Ответы приведут вас в эту точку. Это без преувеличения самая мистическая и притягательная достопримечательность. Останец представляет собой каменную глыбу, которая выпирает из южного склона горы Горбунова, и напоминает лягушку, готовящуюся к прыжку. Вокруг этого места ходит большое количество мифов и легенд. На десерт – вершина Лягушки. Здесь можно часами любоваться видами на Анивский залив, хребты и озера. Важная информация• Программа подойдёт путешественникам, любящим природу и интересующихся историей и культурой.
Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет.

• Экскурсия может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий. Список вещей, которые нужно взять с собой:

  • обувь с хорошим протектором;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • одежда в соответствии с погодными условиями;
  • перекус;
  • вода.

Любой день недели

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте.
Что не входит в цену
  • Обед не входит в стоимость.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии по согласованию. Экскурсия может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска

Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июн в 07:00
12 июн в 07:00
30 600 ₽ за экскурсию