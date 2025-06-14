Представьте себе место, где каждый шаг открывает новую страницу истории, а воздух наполнен магией и тайнами.
Экскурсия на Лягушку в Южно-Сахалинске - это не просто прогулка, а настоящее приключение в мире
Экскурсия на Лягушку в Южно-Сахалинске - это не просто прогулка, а настоящее приключение в мире
7 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальное мистическое место
- 🧗♂️ Легкое восхождение
- 🌄 Захватывающие виды на Анивский залив
- 📜 Интересные легенды и мифы
- 🧘♀️ Возможность загадать желание
- 🌿 Близость к природе
- 🎒 Подходит для любителей истории и культуры
Что можно увидеть
- Скальный останец «Лягушка»
- Анивский залив
- Хребты и озера
Описание экскурсии
Путешествие на скальный останец «Лягушка»Спросите любого сахалинца, где самое таинственное место острова. Ответы приведут вас в эту точку. Это без преувеличения самая мистическая и притягательная достопримечательность. Останец представляет собой каменную глыбу, которая выпирает из южного склона горы Горбунова, и напоминает лягушку, готовящуюся к прыжку. Вокруг этого места ходит большое количество мифов и легенд. На десерт – вершина Лягушки. Здесь можно часами любоваться видами на Анивский залив, хребты и озера. Важная информация• Программа подойдёт путешественникам, любящим природу и интересующихся историей и культурой.
Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет.
• Экскурсия может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий. Список вещей, которые нужно взять с собой:
- обувь с хорошим протектором;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- одежда в соответствии с погодными условиями;
- перекус;
- вода.
Любой день недели
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте.
Что не входит в цену
- Обед не входит в стоимость.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии по согласованию. Экскурсия может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июн в 07:00
12 июн в 07:00
30 600 ₽ за экскурсию