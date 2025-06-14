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неизведанного. Вас ждет восхождение к скальному останцу, который по легендам является местом силы.



Здесь, в «Саду камней», вы сможете загадать самое заветное желание, послушать шепот горной реки и покормить духов природы.



Истории и легенды аборигенов Сахалина оживут перед вами, рассказывая о былом и настоящем этого удивительного места.



Вершина Лягушки откроет вам захватывающие виды на Анивский залив, окружающие хребты и озера, где каждый кадр достоин быть запечатленным.



Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто ищет гармонию с природой и хочет узнать остров Сахалин с неожиданной стороны.



Программа рассчитана на путешественников старше 14 лет, готовых к приключениям независимо от погодных условий.



Не забудьте подготовиться к пути: выберите обувь с хорошим протектором, возьмите головной убор, солнцезащитные очки, одежду, соответствующую погоде, а также перекус и воду. Впереди вас ждут незабываемые впечатления и открытия, которые останутся с вами на всю жизнь