Мыс Евстафия — одно из красивейших мест на Сахалине.
На пути к мысу встречаются интересные достопримечательности Сахалина, в том числе и голубые озёра, и озеро Буссе. Мыс Евстафия надо непременно увидеть своими глазами!
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Наша экскурсия на мыс подарит целый набор волнующих впечатлений. Вы испытаете чувство предвкушения, пока мы вместе будем добираться сквозь непростую островную дорогу, где крутые подъёмы сменяют спуски, от которых замирает сердце. По пути в посёлке Новиково мы сможем оценить станции ветроэнергии, белоснежные лопасти которых перерабатывают сахалинский морской ветер в энергию. После поселка Новиково вновь садимся в машину и спешим к бирюзовому ожерелью местных озёр. Удивительное место своему непередаваемому цвету воды обязано минералам, которые украшают не только состав воды, но и палитру местного пейзажа. Ах, какие чудесные снимки вы сможете сделать на фоне зеркальной глади этих аквамариновых вод! Неважно, какой погодой наградил нас сегодня остров, туман или дождь, солнце или снег, всё проходит здесь за несколько часов. Одно настроение сменяет другое, но главным остаётся вид, ради которого мы с вами здесь. Поднявшись на высшую точку мыса, мы сможем с высоты птичьего полёта охватить всю красоту этого восхитительного места. Важная информация:
- Надевайте одежду по погоде.
- Возьмите еду с собой. По договорённости можем приготовить обед (в стоимость не входит).
Точная дата и время согласуются с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-порт Корсаков
- Завод СПГ
- Озеро Буссе
- Голубые озёра
- Мыс Евстафия
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Приготовление обеда (за доп. плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 мая 2025
Великолепная экскурсия. Машина подготовленная, Антон вез аккуратно. Рассказывал, показывал, останавливался по пути на красивые фото
