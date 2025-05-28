Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Мыс Евстафия — одно из красивейших мест на Сахалине.



На пути к мысу встречаются интересные достопримечательности Сахалина, в том числе и голубые озёра, и озеро Буссе. Мыс Евстафия надо непременно увидеть своими глазами!