Слияние культур и уникальных вкусов

Гастрономический мир острова Сахалин представлен в первую очередь своим разнообразием дальневосточных морепродуктов, а так же сочетанием японской, корейской и русской кулинарии. Благодаря этому в области развит гастрономический туризм, который даёт возможность нашим гостям познакомиться с историей, культурой, кулинарными традициями и уникальными продуктами. Сахалинская кухня поразит вас своей оригинальностью и утонченными вкусовыми качествами: корейские салаты из дикоросов, местные морские деликатесы и дары Сахалинской природы – никого не оставят равнодушным.

Источник богатых микроэлементов

Серый морской еж — это один из самых популярных деликатесов на Сахалине. Это уникальный морепродукт, который вызывает интерес по всему миру благодаря не только своему названию, но и условиям обитания. Именно воды Сахалина и Курильских островов создают благоприятные условия для размножения сахалинских морских ежей и формирования их икры, которая представляет особую ценность и очень богата различными микроэлементами. Употребление икры морских ежей способствует омолаживанию организма, росту физической, умственной и репродуктивной способностей. Она обладает широким спектром необходимых микроэлементов в легкоусвояемой форме и несколько повышенным содержанием йода. Кроме того, витаминный состав икры богат: А, E, D, витамины группы В, РР, С и др. Приглашаем вас в захватывающее гастрономическое приключение, в ходе которого вы сможете насладиться одним из наиболее роскошных морских угощений — икрой морского ежа!

Уникальный деликатес

Икра морских ежей обладает необычным специфическим вкусом, высоко ценимым гурманами, со слабо выраженными признаками свежего огурца. Вкус икры напоминает яичный желток с йодистым привкусом. Гурманы предпочитают употреблять деликатес в сыром виде, дополнив небольшим количеством соевого соуса или парой капель лимонного сока — так можно в полной мере прочувствовать богатый, насыщенный вкус морепродукта. При сборе морских ежей велика вероятность так же встретить таких моллюсков как: рапан, сахалинская спизула, трубач, мидии. В гастрономическом путешествии «Охота на морского ежа» вас ждет Море вкусовых открытий! Важная информация:

Экскурсия сезонная — начало в мае, конец в июне.