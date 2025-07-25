Увлекательное гастрономическое путешествие на Сахалине, где можно попробовать один из самых дорогих морских деликатесов - икру морского ежа. Сахалинская кухня удивит вас сочетанием японской, корейской и русской кулинарии.
Воды Сахалина создают
Воды Сахалина создают
5 причин купить эту экскурсию
- 🍣 Уникальная возможность попробовать икру морского ежа
- 🌊 Погружение в культуру и традиции Сахалина
- 🍽️ Сочетание японской, корейской и русской кухни
- 💪 Богатый витаминный и микроэлементный состав деликатеса
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов и групп
Что можно увидеть
- Морские ежи
- Рапан
- Сахалинская спизула
- Трубач
- Мидии
Описание экскурсии
Слияние культур и уникальных вкусов
Гастрономический мир острова Сахалин представлен в первую очередь своим разнообразием дальневосточных морепродуктов, а так же сочетанием японской, корейской и русской кулинарии. Благодаря этому в области развит гастрономический туризм, который даёт возможность нашим гостям познакомиться с историей, культурой, кулинарными традициями и уникальными продуктами. Сахалинская кухня поразит вас своей оригинальностью и утонченными вкусовыми качествами: корейские салаты из дикоросов, местные морские деликатесы и дары Сахалинской природы – никого не оставят равнодушным.
Источник богатых микроэлементов
Серый морской еж — это один из самых популярных деликатесов на Сахалине. Это уникальный морепродукт, который вызывает интерес по всему миру благодаря не только своему названию, но и условиям обитания. Именно воды Сахалина и Курильских островов создают благоприятные условия для размножения сахалинских морских ежей и формирования их икры, которая представляет особую ценность и очень богата различными микроэлементами. Употребление икры морских ежей способствует омолаживанию организма, росту физической, умственной и репродуктивной способностей. Она обладает широким спектром необходимых микроэлементов в легкоусвояемой форме и несколько повышенным содержанием йода. Кроме того, витаминный состав икры богат: А, E, D, витамины группы В, РР, С и др. Приглашаем вас в захватывающее гастрономическое приключение, в ходе которого вы сможете насладиться одним из наиболее роскошных морских угощений — икрой морского ежа!
Уникальный деликатес
Икра морских ежей обладает необычным специфическим вкусом, высоко ценимым гурманами, со слабо выраженными признаками свежего огурца. Вкус икры напоминает яичный желток с йодистым привкусом. Гурманы предпочитают употреблять деликатес в сыром виде, дополнив небольшим количеством соевого соуса или парой капель лимонного сока — так можно в полной мере прочувствовать богатый, насыщенный вкус морепродукта. При сборе морских ежей велика вероятность так же встретить таких моллюсков как: рапан, сахалинская спизула, трубач, мидии. В гастрономическом путешествии «Охота на морского ежа» вас ждет Море вкусовых открытий! Важная информация:
Экскурсия сезонная — начало в мае, конец в июне.
Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Невельск
- Побережье Японского моря
- Татарский и Невельский проливы
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс от шеф-повара по приготовлению морского ежа
- Дегустация
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Наши менеджеры свяжутся с Вами после подтверждения оплаты и направят всю актуальную информацию по выезду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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