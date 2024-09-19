🎣 Уникальная возможность поймать корюшку, селедку и навагу 🍲 Дегустация свежеприготовленной рыбы и корейских салатов 🏕️ Комфортный шатер-кухня для отдыха и приготовления пищи 👨‍🏫 Обучение рыбацкому искусству от настоящего сахалинского рыбака ☕ Чай с клоповкой для согрева и удовольствия

На побережье Охотского моря сейчас пахнет огурцами! Это запах известной и невероятно вкусной рыбки Корюшка.Не упустите шанс застать это необычное время, отправляйтесь на атмосферную зимнюю рыбалку с дегустацией пойманной рыбки.Селедка,

корюшка, навага - всё это можно поймать на зимней рыбалке, а краба - на «крабалке»! Настоящий сахалинский рыбак научит рыбацкому искусству. Поймав одну рыбку, уже не сможете остановиться. Установим шатер-кухню, приготовим пойманную рыбку, угостим корейскими салатами и чаем с клоповкой

Описание водной прогулки

Зимняя рыбалка на Сахалине

Приглашаем вас на увлекательную зимнюю рыбалку, где вы сможете поймать такие рыбы, как селедка, корюшка и навага. Это отличная возможность насладиться природой и получить незабываемые впечатления!

Уроки рыбацкого мастерства

Настоящий сахалинский рыбак поделится с вами секретами рыбалки. Он научит вас всем тонкостям, которые помогут сделать ваш улов более успешным. Поймав первую рыбку, вы ощутите, как захватывающе это занятие, и вам захочется продолжать!

Комфортные условия

Мы позаботимся о вашем комфорте. Для вас будет установлен шатер-кухня, где вы сможете отдохнуть и насладиться свежеприготовленной рыбой. Кроме того, мы предложим вам корейские салаты и ароматный чай с клоповкой, чтобы сделать ваше времяпрепровождение еще более приятным.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения. Зимняя рыбалка на Сахалине — это не только возможность поймать рыбу, но и отличный способ провести время на свежем воздухе в компании единомышленников!