На побережье Охотского моря пахнет огурцами! Это время ловли корюшки. Присоединяйтесь к зимней рыбалке с дегустацией свежепойманной рыбы
На побережье Охотского моря сейчас пахнет огурцами! Это запах известной и невероятно вкусной рыбки Корюшка.
Не упустите шанс застать это необычное время, отправляйтесь на атмосферную зимнюю рыбалку с дегустацией пойманной рыбки.
Селедка, читать дальше
корюшка, навага - всё это можно поймать на зимней рыбалке, а краба - на «крабалке»! Настоящий сахалинский рыбак научит рыбацкому искусству. Поймав одну рыбку, уже не сможете остановиться. Установим шатер-кухню, приготовим пойманную рыбку, угостим корейскими салатами и чаем с клоповкой
5 причин купить эту прогулку
🎣 Уникальная возможность поймать корюшку, селедку и навагу
🍲 Дегустация свежеприготовленной рыбы и корейских салатов
🏕️ Комфортный шатер-кухня для отдыха и приготовления пищи
👨🏫 Обучение рыбацкому искусству от настоящего сахалинского рыбака
Приглашаем вас на увлекательную зимнюю рыбалку, где вы сможете поймать такие рыбы, как селедка, корюшка и навага. Это отличная возможность насладиться природой и получить незабываемые впечатления!
Уроки рыбацкого мастерства
Настоящий сахалинский рыбак поделится с вами секретами рыбалки. Он научит вас всем тонкостям, которые помогут сделать ваш улов более успешным. Поймав первую рыбку, вы ощутите, как захватывающе это занятие, и вам захочется продолжать!
Комфортные условия
Мы позаботимся о вашем комфорте. Для вас будет установлен шатер-кухня, где вы сможете отдохнуть и насладиться свежеприготовленной рыбой. Кроме того, мы предложим вам корейские салаты и ароматный чай с клоповкой, чтобы сделать ваше времяпрепровождение еще более приятным.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения. Зимняя рыбалка на Сахалине — это не только возможность поймать рыбу, но и отличный способ провести время на свежем воздухе в компании единомышленников!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Обязательно: теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.