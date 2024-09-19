Подлёдная рыбалка по-сахалински

На побережье Охотского моря пахнет огурцами! Это время ловли корюшки. Присоединяйтесь к зимней рыбалке с дегустацией свежепойманной рыбы
На побережье Охотского моря сейчас пахнет огурцами! Это запах известной и невероятно вкусной рыбки Корюшка.

Не упустите шанс застать это необычное время, отправляйтесь на атмосферную зимнюю рыбалку с дегустацией пойманной рыбки.

Селедка,
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корюшка, навага - всё это можно поймать на зимней рыбалке, а краба - на «крабалке»! Настоящий сахалинский рыбак научит рыбацкому искусству. Поймав одну рыбку, уже не сможете остановиться. Установим шатер-кухню, приготовим пойманную рыбку, угостим корейскими салатами и чаем с клоповкой

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Уникальная возможность поймать корюшку, селедку и навагу
  • 🍲 Дегустация свежеприготовленной рыбы и корейских салатов
  • 🏕️ Комфортный шатер-кухня для отдыха и приготовления пищи
  • 👨‍🏫 Обучение рыбацкому искусству от настоящего сахалинского рыбака
  • ☕ Чай с клоповкой для согрева и удовольствия
    • Подлёдная рыбалка по-сахалински
    Подлёдная рыбалка по-сахалински
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Охотское море

    • Описание водной прогулки

    Зимняя рыбалка на Сахалине

    Приглашаем вас на увлекательную зимнюю рыбалку, где вы сможете поймать такие рыбы, как селедка, корюшка и навага. Это отличная возможность насладиться природой и получить незабываемые впечатления!

    Уроки рыбацкого мастерства

    Настоящий сахалинский рыбак поделится с вами секретами рыбалки. Он научит вас всем тонкостям, которые помогут сделать ваш улов более успешным. Поймав первую рыбку, вы ощутите, как захватывающе это занятие, и вам захочется продолжать!

    Комфортные условия

    Мы позаботимся о вашем комфорте. Для вас будет установлен шатер-кухня, где вы сможете отдохнуть и насладиться свежеприготовленной рыбой. Кроме того, мы предложим вам корейские салаты и ароматный чай с клоповкой, чтобы сделать ваше времяпрепровождение еще более приятным.

    Присоединяйтесь к нам!

    Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения. Зимняя рыбалка на Сахалине — это не только возможность поймать рыбу, но и отличный способ провести время на свежем воздухе в компании единомышленников!

    Ежедневно, с декабря по март

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    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Снасти
    • Обед
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно, с декабря по март
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • Обязательно: теплые вещи
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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