отдельно хотелось бы отметить, что экскурсовод связался с нами сразу после заказа экскурсии и непосредственно в день заказа, чтобы лично уточнить все детали.

Проехались и прошлись во всем знаковым местам Зарайска, посетили Кремль, поднялись на водонапорную башню, прогулялись по набережной около плотины и около источника! Евгений рассказывает не только о Зарайске, но и о соседних городах, где тоже проводит экскурсии. Теперь мы туда тоже очень хотим! От души рекомендую!