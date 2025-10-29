Мои заказы

Набережная реки Осётр – экскурсии в Зарайске

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная реки Осётр» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Пешая
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 октября 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Бесконечно благодарны за такого прекрасного гида. Евгений представил нам замечательный старинный русский город Зарайск,оставив самые лучшие впечатления. И ещё возникло
    желание пройти по другим туристическим тропам именно с Евгением, компетентным, с глубокими знаниями предметов. Особо хотелось бы отметить его прекрасную русскую речь. Желаем Евгению и вашей фирме успехов и процветания.

  • Е
    Елена
    12 октября 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Спасибо Евгению за интересный рассказ! Время за прогулкой пролетело незаметно! Рады, что познакомились с таким замечательным местом)
  • Т
    Татьяна
    31 августа 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Очень понравилась экскурсия, спасибо Евгению. Сумел заинтересовать даже нашего ненавидящего экскурсии ребёнка💪Обязательно еще съездим с ним на другие программы 🙌🔥
  • А
    Алексей
    17 августа 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Евгений высокопрофессиональный гид и увлекательный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Нам очень понравилось!
  • Н
    Николай
    18 июля 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Все прошло отлично, нюансы экскурсии были подстроены под наши интересы
  • Л
    Лариса
    10 июля 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Евгению за проведенную экскурсию! От экскурсии остались самые положительные впечатления. Узнали много нового и интересного о г. Зарайск. Евгений очень приятный в общении человек, обладающий глубокими знаниями истории. Рекомендуем данного гида тем, кто захочет посетить г. Зарайск.
  • А
    Андрей
    11 июня 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Интересная и подробная экскурсия от Евгения. Мы посетили все знаковые места Зарайска: кремль, водонапорную башню, набережную и ключи.
  • А
    Андрей
    14 мая 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Доброго дня! Спасибо Евгению за приятную экскурсию. Город был показан нам не только как историческая ценность, но и как интересный развивающийся русский город.
  • М
    Мария
    5 мая 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Автомобильно-пешеходная экскурсия на вашем автомобиле. Экскурсовод Евгений очень приятный и легкий в общении человек, разносторонний и интересный, замечательно рассказывает! Еще
    отдельно хотелось бы отметить, что экскурсовод связался с нами сразу после заказа экскурсии и непосредственно в день заказа, чтобы лично уточнить все детали.
    Проехались и прошлись во всем знаковым местам Зарайска, посетили Кремль, поднялись на водонапорную башню, прогулялись по набережной около плотины и около источника! Евгений рассказывает не только о Зарайске, но и о соседних городах, где тоже проводит экскурсии. Теперь мы туда тоже очень хотим! От души рекомендую!

  • И
    Ирина
    21 апреля 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Благодарим Евгения за то, что он открыл нам душевный, русский город Зарайск.
    Это была замечательная экскурсия 12 апреля.
    Красиво, познавательно, увлекательно, гастрономично
    и не утомительно. Кроме самого Зарайска сложилась картина и о регионе в целом, захотелось глубже узнать и другие города.
    Спасибо Евгению за лёгкую и непринуждённую атмосферу в путешествии. Планируем с ним дальнейшие путешествия по другим городам этого региона!

  • Н
    Наталья
    9 марта 2025
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Евгению, поездка удалась! Зарайск удивительное место… открылся и очаровал нас благодаря Евгению. Сориентировал (ещё до поездки), подсказал и очень много показал- рассказал. Интересно, насыщенно и разнопланово, очень благодарны, рекомендуем всем интересующимся нашей историей.
  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2024
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    30 октября 2024
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс
    в Коврижечной по просьбе дочери, любезно ожидая нас и фотографируя. И да, экскурсия длилась гораздо дольше заявленного времени. Планирую посетить с Евгением и другие города, в которых он проводит экскурсии. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Набережная реки Осётр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
  2. Зарайск: маленький город с великой историей
  3. Зарайск - очарование старинного города
  4. Зарайск - первое знакомство
  5. Зарайск с высоты птичьего полёта
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Зарайский кремль
  2. Самое главное
  3. Водонапорная башня
  4. Собор Николая Чудотворца
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Торговые Ряды
  8. Благовещенский храм
  9. Ильинский храм
  10. Дом-музей А. С. Голубкиной
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в декабре 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Набережная реки Осётр" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3500 до 4000. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Зарайске на 2025 год по теме «Набережная реки Осётр», 149 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль