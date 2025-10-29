Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
13 дек в 12:30
14 дек в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск с высоты птичьего полёта
Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Начало: У Водонапорной башни
13 дек в 15:30
14 дек в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита29 октября 2025Бесконечно благодарны за такого прекрасного гида. Евгений представил нам замечательный старинный русский город Зарайск,оставив самые лучшие впечатления. И ещё возникло
- ЕЕлена12 октября 2025Спасибо Евгению за интересный рассказ! Время за прогулкой пролетело незаметно! Рады, что познакомились с таким замечательным местом)
- ТТатьяна31 августа 2025Очень понравилась экскурсия, спасибо Евгению. Сумел заинтересовать даже нашего ненавидящего экскурсии ребёнка💪Обязательно еще съездим с ним на другие программы 🙌🔥
- ААлексей17 августа 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Евгений высокопрофессиональный гид и увлекательный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Нам очень понравилось!
- ННиколай18 июля 2025Все прошло отлично, нюансы экскурсии были подстроены под наши интересы
- ЛЛариса10 июля 2025Спасибо большое Евгению за проведенную экскурсию! От экскурсии остались самые положительные впечатления. Узнали много нового и интересного о г. Зарайск. Евгений очень приятный в общении человек, обладающий глубокими знаниями истории. Рекомендуем данного гида тем, кто захочет посетить г. Зарайск.
- ААндрей11 июня 2025Интересная и подробная экскурсия от Евгения. Мы посетили все знаковые места Зарайска: кремль, водонапорную башню, набережную и ключи.
- ААндрей14 мая 2025Доброго дня! Спасибо Евгению за приятную экскурсию. Город был показан нам не только как историческая ценность, но и как интересный развивающийся русский город.
- ММария5 мая 2025Автомобильно-пешеходная экскурсия на вашем автомобиле. Экскурсовод Евгений очень приятный и легкий в общении человек, разносторонний и интересный, замечательно рассказывает! Еще
- ИИрина21 апреля 2025Благодарим Евгения за то, что он открыл нам душевный, русский город Зарайск.
Это была замечательная экскурсия 12 апреля.
Красиво, познавательно, увлекательно, гастрономично
- ННаталья9 марта 2025Спасибо большое Евгению, поездка удалась! Зарайск удивительное место… открылся и очаровал нас благодаря Евгению. Сориентировал (ещё до поездки), подсказал и очень много показал- рассказал. Интересно, насыщенно и разнопланово, очень благодарны, рекомендуем всем интересующимся нашей историей.
- ТТатьяна1 декабря 2024Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
- ННаталья30 октября 2024Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс
