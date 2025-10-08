Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 00:00
10 окт в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - всё самое интересное
Погрузитесь в атмосферу старинного Зарайска: крепостные стены, храмы и легенды ждут вас. Прогулка по купеческим улицам подарит незабываемые впечатления
Начало: На площади Пожарского
12 окт в 10:00
19 окт в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в октябре 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 6500. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Зарайске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 114 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь