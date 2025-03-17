Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 марта 202516 марта побывали на обзорной экскурсии по центру Зарайска с гидом Александром. В целом экскурсией остались довольны, но один момент
- ООльга9 марта 2025Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
- ООльга8 марта 2025Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
- ннаталья2 марта 2025Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
- ММарина23 февраля 202523 февраля были в Зарайске. Экскурсовод Александр провел чудесную, познавательную экскурсию-прогулку по городу. Спасибо, все очень понравилось. Еще и порекомендовал ресторан, который прям был нужен. 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Церковь Троицы Живоначальной»
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