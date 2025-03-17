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вызвал всё-таки непонимание: в описании маршрута экскурсии значится пункт «кремль», но, к сожалению, на его территорию мы не попали, хотя маршрут начинался от его стен, если можно так сказать. Конечно, странно, что Александр обошёл Кремль стороной.