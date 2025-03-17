Церковь Троицы Живоначальной – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Троицы Живоначальной» в Зарайске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погрузитесь в атмосферу Зарайска, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о жизни купцов и секретах маленького кремля
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Идеальный маршрут для знакомства с Зарайском: история, архитектура и тайны города. Узнайте, что изменилось за 100 лет и что осталось неизменным
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 марта 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    16 марта побывали на обзорной экскурсии по центру Зарайска с гидом Александром. В целом экскурсией остались довольны, но один момент
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    вызвал всё-таки непонимание: в описании маршрута экскурсии значится пункт «кремль», но, к сожалению, на его территорию мы не попали, хотя маршрут начинался от его стен, если можно так сказать. Конечно, странно, что Александр обошёл Кремль стороной.

  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
  • О
    Ольга
    8 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
  • н
    наталья
    2 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясно
  • М
    Марина
    23 февраля 2025
    Зарайск: маленький город с великой историей
    23 февраля были в Зарайске. Экскурсовод Александр провел чудесную, познавательную экскурсию-прогулку по городу. Спасибо, все очень понравилось. Еще и порекомендовал ресторан, который прям был нужен. 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Церковь Троицы Живоначальной»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зарайск - первое знакомство
  2. Зарайск: маленький город с великой историей
  3. Знакомьтесь, Зарайск
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Водонапорная башня
  3. Зарайский кремль
  4. Торговые Ряды
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Кремль
  10. Дом-музей А. С. Голубкиной
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Церковь Троицы Живоначальной" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3600. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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