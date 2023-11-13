Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса

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Мы отправимся в ремесленную сыроварню, где вы понаблюдаете за процессом создания сыров мирового уровня, а после сможете продегустировать деликатесы.

Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца.
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Удивительные Зарайские деликатесы - квинтэссенция вкуса
Ближайшие даты:
13
ноя
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ноя
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Ремесленная сыроварня
  • Зарайский Кремль
  • Посад города Зарайска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы увидите как создаются сыры мирового уровня — в ремесленной сыроварне вас познакомят с технологией изготовления сыра. Именно в ремесленной, где, в отличии от индустриальной, очень много ручного труда и весь процесс производства сыра охвачен контролем. Далее вы познакомитесь с одним из древнейших русских городов — Зарайском. Место это действительно уникальное, ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Вы услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца — чудеса, исходящие от него, поражают всех, кто посетил этот необыкновенный край.

С понедельника по субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость дегустации и экскурсии по сыроварне — в среднем по 500 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Завершение: Зарайск, площадь Советская
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • В сыроварню можно попасть с понедельника по субботу. В воскресенье сыроварня не работает
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Необычные

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