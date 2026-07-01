Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца. А затем в теплой обстановке - дегустация сыров фермерской сыроварни. 4.8 5 отзывов

Ольга Ваш гид в Зарайске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 5 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы познакомитесь с одним из древнейших русских городов — Зарайск. Место это действительно уникальное, ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Прогулявшись с экскурсией вокруг стен древнего кремля вы погрузитесь в средние века нашей Руси, узнаете - что подвигло его постройке, познаете тайны принесения чудотворного образ Святителя Николая из Корсуня и чудесах, исходящих от этого образа. Познакомлю со славными победами и замечательными именами, вскормленными зарайской землей. А далее в теплой обстановке дегустация сыров. На дегустации ремесленных сыров каждому предложат сырную тарелку, бокал медовухи, орехи, мед, фрукты. Вы прочувствуете атмосферу этого чудесного городка, погрузитесь в глубину средних веков, вам расскажут об истории создания ремесленной сыроварни и об особенностях изготовления новых сортов сыров. Мало того - вы сможете поучаствовать в изготовлении мягкого сыра - получить мастер-класс. Важная информация: Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость одного - 850 руб. . Кроме того, по Вашему желанию, можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра. Стоимость мастер-класса 700 руб. /чел

С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Зарайский Кремль

Посад города Зарайска Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля Завершение: Зарайск, площадь Советская Когда и сколько длится? Когда: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость одного - 850 руб. Кроме того

По Вашему желанию

Можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра. Стоимость мастер-класса 700 руб. /чел Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.