Мы отправимся в ремесленную сыроварню, где вы понаблюдаете за процессом создания сыров мирового уровня, а после сможете продегустировать деликатесы.
Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца.
Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ремесленная сыроварня
- Зарайский Кремль
- Посад города Зарайска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы увидите как создаются сыры мирового уровня — в ремесленной сыроварне вас познакомят с технологией изготовления сыра. Именно в ремесленной, где, в отличии от индустриальной, очень много ручного труда и весь процесс производства сыра охвачен контролем. Далее вы познакомитесь с одним из древнейших русских городов — Зарайском. Место это действительно уникальное, ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Вы услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца — чудеса, исходящие от него, поражают всех, кто посетил этот необыкновенный край.
С понедельника по субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость дегустации и экскурсии по сыроварне — в среднем по 500 руб. с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремляЗавершение: Зарайск, площадь Советская
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по субботу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- В сыроварню можно попасть с понедельника по субботу. В воскресенье сыроварня не работает
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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