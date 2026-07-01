Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца. А затем в теплой обстановке - дегустация сыров фермерской сыроварни.
Описание экскурсииВы познакомитесь с одним из древнейших русских городов — Зарайск. Место это действительно уникальное, ведь именно здесь находится самый маленький боевой кремль в России, единственный полностью сохранившийся в Московской области. Прогулявшись с экскурсией вокруг стен древнего кремля вы погрузитесь в средние века нашей Руси, узнаете - что подвигло его постройке, познаете тайны принесения чудотворного образ Святителя Николая из Корсуня и чудесах, исходящих от этого образа. Познакомлю со славными победами и замечательными именами, вскормленными зарайской землей. А далее в теплой обстановке дегустация сыров. На дегустации ремесленных сыров каждому предложат сырную тарелку, бокал медовухи, орехи, мед, фрукты. Вы прочувствуете атмосферу этого чудесного городка, погрузитесь в глубину средних веков, вам расскажут об истории создания ремесленной сыроварни и об особенностях изготовления новых сортов сыров. Мало того - вы сможете поучаствовать в изготовлении мягкого сыра - получить мастер-класс. Важная информация: Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость одного - 850 руб. . Кроме того, по Вашему желанию, можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра. Стоимость мастер-класса 700 руб. /чел
С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зарайский Кремль
- Посад города Зарайска
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зарайск, Никольские ворота Зарайского кремля
Завершение: Зарайск, площадь Советская
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 11:00, 13:00,15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость одного - 850 руб. Кроме того
- По Вашему желанию
- Можете поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра. Стоимость мастер-класса 700 руб. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
В выходные посетили город Зарайск. В" Спутнике" заказали экскурсию. Провела нам ее Ольга Василевская. Профессиональная,компетентная в вопросах истории города и вообще очень приятная женщина. Умело донесла до нас интересную информацию.
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И
Очень понравилась экскурсия, Ольга наш экскурсовод произвела отличное впечатление,очень интересно рассказывает,понятно. К сожалению, по техническим причинам,не попали на дегустацию,но все купили в магазинах,и сыр,и медовый квас,и коврижки.
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В
Очень интересная экскурсия. Ольга хороший экскурсовод и организатор. А Зарайск обязательно к посещению любителям туризма и путешествий. Спасибо за дегустацию сыров и хорошую организацию.
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М
Были в Зарайске 5 января с семьёй. Выбрали экскурсию обзорную по Кремлю и поездку на сыроварню. Но оказалось, что в новогодние каникулы Сыроварня гостей не принимает, т к в эти
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Е
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