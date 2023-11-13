Мы отправимся в ремесленную сыроварню, где вы понаблюдаете за процессом создания сыров мирового уровня, а после сможете продегустировать деликатесы. Нас ждет знакомство с прекрасным городом Зарайском — вы увидите самый маленький боевой кремль России и услышите удивительную историю принесения Святого образа Николая Чудотворца.

Описание