Семейное путешествие по Зарайску

Экскурсия-квест по старинным улочкам и памятникам города, сохранившего дореволюционное обаяние

В Зарайске находится самый маленький кремль России.

И это, пожалуй, единственный общеизвестный факт о городе.

Но далеко не все представляют, какой здесь рай для тех, кто ищет не затертые вниманием уголки русской древности и старины.

В интерактивном путешествии вы познакомитесь с цитаделью и ее храмами, раскроете секрет фирменной коврижки и погрузитесь в атмосферу 19 века.
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску
Семейное путешествие по Зарайску

Что вас ожидает

Памятники зарайской старины

В центре внимания будет миниатюрный Зарайский кремль — один из 12 сохранившихся в России. На территории комплекса вы услышите о многочисленных осадах крепости и ее необыкновенной стойкости, чудотворной иконе и святынях Зарайска. А с дороги, ведущей к кремлю, вам откроются потрясающие виды окрестностей.

Также в программе водонапорная башня с одной из лучших смотровых площадок Подмосковья, дом купца Ярцева в стиле барокко и дом поэта-революционера Мачтета. У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов. А также прогуляетесь по дореволюционным торговым рядам и навестите Курган Славы, где похоронены воины, павшие за освобождение Зарайска от польско-литовских захватчиков.

Экскурсия с элементами квеста

Чтобы изучать город было интересно и взрослым, и детям, мы сделали прогулку интерактивной. По пути вам предстоит отгадать загадки, пройти полосу препятствий, отыскать следы местонахождения деревянного острога, узнать секрет зарайской коврижки и это еще не все. А в конце мы подарим вам сувенир ручной работы на память о путешествии.

Организационные детали

  • По согласованию мы можем организовать для вас трансфер, если вы приедете на электричке — 2500 руб. за группу до 4 человек
  • Сувенир предоставляется на одну семью, стоимость дополнительного сувенира — 350 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года и за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
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