Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Зарайск - это не только самый маленький кремль России, но и настоящий кладезь истории и культуры.
На интерактивной квест-экскурсии вы познакомитесь с древними храмами, узнаете о героических осадах и святынях, посетите читать дальшеуменьшить
дом купца Ярцева и мемориальный дом-музей скульптора Голубкиной. Водонапорная башня предложит вам один из лучших видов Подмосковья. Прогулка станет интересной для всех возрастов благодаря загадкам и заданиям. В конце экскурсии вас ждет сувенир ручной работы
Идеальное время для семейного путешествия по Зарайску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда туристов меньше, а осенние краски добавляют особую атмосферу. В зимние месяцы прогулки могут быть затруднены из-за холода, но исторические достопримечательности и квест-элементы сохраняют свою привлекательность.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зарайский кремль
Водонапорная башня
Дом купца Ярцева
Дом поэта-революционера Мачтета
Мемориальный дом-музей скульптора Голубкиной
Курган Славы
Описание квеста
Памятники зарайской старины
В центре внимания будет миниатюрный Зарайский кремль — один из 12 сохранившихся в России. На территории комплекса вы услышите о многочисленных осадах крепости и ее необыкновенной стойкости, чудотворной иконе и святынях Зарайска. А с дороги, ведущей к кремлю, вам откроются потрясающие виды окрестностей.
Также в программе водонапорная башня с одной из лучших смотровых площадок Подмосковья, дом купца Ярцева в стиле барокко и дом поэта-революционера Мачтета. У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов. А также прогуляетесь по дореволюционным торговым рядам и навестите Курган Славы, где похоронены воины, павшие за освобождение Зарайска от польско-литовских захватчиков.
Экскурсия с элементами квеста
Чтобы изучать город было интересно и взрослым, и детям, мы сделали прогулку интерактивной. По пути вам предстоит отгадать загадки, пройти полосу препятствий, отыскать следы местонахождения деревянного острога, узнать секрет зарайской коврижки и это еще не все. А в конце мы подарим вам сувенир ручной работы на память о путешествии.
Организационные детали
По согласованию мы можем организовать для вас трансфер, если вы приедете на электричке — 2500 ₽ за группу до 4 человек
Сувенир предоставляется на одну семью, стоимость дополнительного сувенира — 350 ₽
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата за каждого — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2763 туристов
Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года. И за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталия
Выбрать эту экскурсию было нашим лучшим решением при планировании поездки в Зарайск! восхитительно, живо, интересно, с юмором и историческими справками, которые никого не оставили равнодушными и оставили самые лучшие воспоминания о прелестном Зарайске! Крайне рекомендую!
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А
Анна
Были в Зарайске 3 мая 26 года. Экскурсовод Мария провела с нами почти 3 часа, маршрут очень удобный, много лавочек, можно было посидеть, пока слушаешь исторические очерки (очень удобно, т. читать дальшеуменьшить
к. со мной бала мама в возрасте и сын 9 лет). Зарайск очень маленький городок, но Мария смогла сделать его для нас необъятным и глубоким. Время пролетело незаметно, потому что было много интересной информации. Отдельное спасибо Марии за внимание к ребёнку. И загадки с призами, и возможность пройти полосу препятствий, и посещение коврижечной - сыну очень понравилось!
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Ольга
Спасибо большое Марии за экскурсию! Прекрасная подача информации, интересно, живо, эмоционально, приходилось иногда включать голову и зарабатывать конфетки)) Зарайск очень понравился, уютный, чистый, тихий городок. Приятно и вкусно провели время, прогулка удалась! Рекомендуем!
+4
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Катерина
Благодарю Марию за проведенную экскурсию, время пролетело незаметно, были с детьми и им тоже понравилось. Рекомендую 🌟
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Ю
Юлия
Спасибо большое Марии за увлекательную экскурсию! Нас было трое взрослых, дочки 7 лет и 1 годик. Экскурсия была интересной как взрослым, так и детям. Мария не только рассказывала про город, но и вовлекала всех участников в коммуникацию. Маршрут был построен очень удобно для перемещения с детской коляской. Мы не заметили, как пролетели 2 часа и точно еще вернемся в Зарайск!
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Ирина
Семейное путешествие в Зарайск прошло отлично! Экскурсовод Мария встретила нас, рассказала вводную часть, историю города. Далее по маршруту были интересные задания, вопросы, на которые мы отвечали… В конце экскурсии получили небольшой сувенир. С погодой тоже повезло, хотя уже октябрь.
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