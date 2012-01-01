Что вас ожидает

Памятники зарайской старины

В центре внимания будет миниатюрный Зарайский кремль — один из 12 сохранившихся в России. На территории комплекса вы услышите о многочисленных осадах крепости и ее необыкновенной стойкости, чудотворной иконе и святынях Зарайска. А с дороги, ведущей к кремлю, вам откроются потрясающие виды окрестностей.

Также в программе водонапорная башня с одной из лучших смотровых площадок Подмосковья, дом купца Ярцева в стиле барокко и дом поэта-революционера Мачтета. У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов. А также прогуляетесь по дореволюционным торговым рядам и навестите Курган Славы, где похоронены воины, павшие за освобождение Зарайска от польско-литовских захватчиков.

Экскурсия с элементами квеста

Чтобы изучать город было интересно и взрослым, и детям, мы сделали прогулку интерактивной. По пути вам предстоит отгадать загадки, пройти полосу препятствий, отыскать следы местонахождения деревянного острога, узнать секрет зарайской коврижки и это еще не все. А в конце мы подарим вам сувенир ручной работы на память о путешествии.

Организационные детали