Идеальное время для семейного путешествия по Зарайску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, когда туристов меньше, а осенние краски добавляют особую атмосферу. В зимние месяцы прогулки могут быть затруднены из-за холода, но исторические достопримечательности и квест-элементы сохраняют свою привлекательность.

Зарайск - это не только самый маленький кремль России, но и настоящий кладезь истории и культуры.На интерактивной квест-экскурсии вы познакомитесь с древними храмами, узнаете о героических осадах и святынях, посетите

дом купца Ярцева и мемориальный дом-музей скульптора Голубкиной. Водонапорная башня предложит вам один из лучших видов Подмосковья. Прогулка станет интересной для всех возрастов благодаря загадкам и заданиям. В конце экскурсии вас ждет сувенир ручной работы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Памятники зарайской старины

В центре внимания будет миниатюрный Зарайский кремль — один из 12 сохранившихся в России. На территории комплекса вы услышите о многочисленных осадах крепости и ее необыкновенной стойкости, чудотворной иконе и святынях Зарайска. А с дороги, ведущей к кремлю, вам откроются потрясающие виды окрестностей.

Также в программе водонапорная башня с одной из лучших смотровых площадок Подмосковья, дом купца Ярцева в стиле барокко и дом поэта-революционера Мачтета. У мемориального дома-музея скульптора Голубкиной вы услышите о выдающейся женщине, сумевшей овладеть профессией задолго до гендерных переворотов. А также прогуляетесь по дореволюционным торговым рядам и навестите Курган Славы, где похоронены воины, павшие за освобождение Зарайска от польско-литовских захватчиков.

Экскурсия с элементами квеста

Чтобы изучать город было интересно и взрослым, и детям, мы сделали прогулку интерактивной. По пути вам предстоит отгадать загадки, пройти полосу препятствий, отыскать следы местонахождения деревянного острога, узнать секрет зарайской коврижки и это еще не все. А в конце мы подарим вам сувенир ручной работы на память о путешествии.

Организационные детали