читать дальше в Коврижечной по просьбе дочери, любезно ожидая нас и фотографируя. И да, экскурсия длилась гораздо дольше заявленного времени. Планирую посетить с Евгением и другие города, в которых он проводит экскурсии. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!!!!

Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс