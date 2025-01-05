Благовещенский храм – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенский храм» в Зарайске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Святыни Зарайска
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:00
14 фев в 09:00
4900 за всё до 5 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
4000 за всё до 10 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погулять по тихой провинции и послушать уютные рассказы о прошлом
15 фев в 12:30
16 фев в 12:30
3500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Святыни Зарайска
    Елена, замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена открыла всю красоту и историческую значимость Зарайска, познакомила с удивительными людьми, выходцами из Зарайска.
  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2024
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    30 октября 2024
    История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс
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    в Коврижечной по просьбе дочери, любезно ожидая нас и фотографируя. И да, экскурсия длилась гораздо дольше заявленного времени. Планирую посетить с Евгением и другие города, в которых он проводит экскурсии. Рекомендую экскурсию и экскурсовода!!!!

  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
  • В
    Владимир
    15 августа 2024
    Святыни Зарайска
    на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Благовещенский храм»

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Сколько стоит экскурсия по Зарайску в феврале 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Благовещенский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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