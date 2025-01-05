2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:00
14 фев в 09:00
4900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
4000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск: маленький город с великой историей
Погулять по тихой провинции и послушать уютные рассказы о прошлом
15 фев в 12:30
16 фев в 12:30
3500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 января 2025Елена, замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена открыла всю красоту и историческую значимость Зарайска, познакомила с удивительными людьми, выходцами из Зарайска.
- ТТатьяна1 декабря 2024Экскурсия по Зарайску с экскурсоводом Евгением очень понравилась. Отличный маршрут даёт возможность за достаточно короткое время увидеть всё очарование города. Евгений - прекрасный рассказчик, владеющий материалом, чувствуюший группу и дающий информацию любого уровня глубины. Безусловно рекомендуем.
- ННаталья30 октября 2024Экскурсия очень понравилась, очень интересно и содержательно. Евгений показал нам весь город Зарайск и даже организовал нам посреди экскурсии мастер-класс
- ООльга15 августа 2024Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
- ВВладимир15 августа 2024на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Благовещенский храм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зарайске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зарайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в феврале 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Благовещенский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Зарайске на 2025 год по теме «Благовещенский храм», 12 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель