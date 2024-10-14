1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:00
23 окт в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
25 окт в 09:00
28 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Проникнуться духом русской провинции, историей и пейзажами двух городов
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 октября 2024Выражаем Дарье огромную благодарность! С большой любовью к своему городу, с глубоким погружением в исторический материал. Прекрасная атмосфера во время экскурсии! Нам очень понравилось!
- ААлександр30 сентября 2024Экскурсовод Дарья очень подробно рассказала об истории Зарайска. Рассказ подробный, интерестный, лаконичный, приведено много исторических фактов и народных преданий. На вопросы отвечает охотно, чувствуется, что история города ей известна и интересна.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Самое главное»
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