Зарайск с высоты птичьего полёта

Поднимитесь на Водонапорную башню и насладитесь видами Зарайска! Узнайте интересные факты о городе и его истории. Подходит для всех возрастов
Экскурсия по Водонапорной башне в Зарайске предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты 29 метров. Туристы смогут насладиться видами на исторический кремль, старинные соборы и живописные улицы.

По пути гид расскажет
о значении названия города, истории строительства кремля и Водонапорной башни, а также о знаменитых личностях, связанных с местной тюрьмой. Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто интересуется историей и архитектурой

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Уникальные виды на Зарайск
  • 🏰 Исторические факты о кремле
  • 🔍 Интересные инженерные сооружения
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Водонапорной башне
  • 🕍 Узнайте о старинных соборах
Зарайск с высоты птичьего полёта© Юлия
Зарайск с высоты птичьего полёта© Юлия
Зарайск с высоты птичьего полёта© Юлия
Ближайшие даты:
22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя26
ноя27
ноя28
ноя
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Иоанно-Предтеченский собор
  • Никольский собор
  • Торговая площадь
  • Троицкий храм
  • Ильинский храм
  • Бывшая зарайская тюрьма

Описание экскурсии

Вы увидите с высоты:

  • Кремль.
  • Иоанно-Предтеченский и Никольский соборы.
  • Торговую площадь.
  • Троицкий и Ильинский храмы.
  • Главную туристическую улицу.
  • Бывшую зарайскую тюрьму.

Вы узнаете:

  • Почему у города такое «райское» название.
  • Кто и зачем построил кремль.
  • В честь кого раньше называлась улица Красноармейская.
  • Кто инициировал строительство Водонапорной башни.
  • Кого из известных персон города заточили в местную тюрьму.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость — 250 ₽ за чел, 100 ₽ за чел при наличии льгот.
  • Вам необходимо будет преодолеть 154 ступени.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Более 8 лет провожу экскурсии для жителей и гостей города. Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Анастасия
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов огромный и нам не удалось попасть на экскурсию в Кремль, мы осматривали его сами
и конечно, у нас было много вопросов относительно Кремля и города в целом. Юлия выстроила свой рассказ таким образом, что все встало на свои места- и кто такие князья Фёдор, Евпраксинья и Иоанн, памятник которым мы видели и почему так почитаем святитель Николай и его икона. Ну и вообще, рассказ про историю города вышел познавателтнви и интересным. А башню, кстати (да, про башню рассказ тоже был), реконструировали при непостредственнтм участии Юлии! Сын- подросток хоть и делал максимально независимый вид, дома увлечённо перессказывал бабушке услышанное. Смело бронируйте экскурсии у гида!

Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов
Елена
Елена
19 окт 2025
19.10.25 были на экскурсии по Зарайску с Юлией, нам очень понравилось, все интересно, емко, дети слушали. Экскурсия прошла в позитивно и активно. Юля действительно профессионал любящий свой город! Спасибо большое))) по вашей рекомендации хотим вернуться летом.
Александра
Александра
12 окт 2025
Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект можно рассказать о стольких значимых событиях в истории Зарайска 🍂

Экскурсию брали накануне поездки, в
качестве обзорной по городу. Но я просчиталась и не заметила, что данная прогулка включает в себя только посещение водонапорной башни. Узнав об этом при встрече, я немного расстроилась, но Юлия сразу же предложила нам несколько вариантов проведения экскурсии и легко подстроилась под нас, за что ей огромная благодарность!

Сама экскурсия выстроена очень логично: немного истории Зарайска с легендами и фотоматериалами из архива, рассказ о главных достопримечательностях (нам понравился намного больше, чем экскурсия по Кремлю!); были упомянуты знаменитые люди и деятели разных эпох, которые приезжали в Зарайск и оставили здесь свой след; далее следующий этаж водонапорной башни - и повествование уже непосредственно про строительство данного сооружения. Самое интересное, что в башне сохранились балки и баки, которые наполнялись водой! Ну и в завершении, вишенка на торте, это смотровая площадка на крыше башни, откуда открывается чудесный вид на весь город.
Несмотря на дождик, Юлия показала нам с башни все значимые объекты города и рассказала интересные факты из истории про них.

Экскурсия получилась (хоть и все только в одном объекте) очень динамичной, со множеством увлекательных, а порой и грустных историй, которые в итоге сплетаются в одно целое, формируя единую картину становления Зарайска и его преображения на сегодняшний день.

Юлия, спасибо Вам за любовь к городу, что несёте и передаёте её гостям Зарайска! Было очень приятно слушать небезразличного к судьбе своего родного города человека. Благодарим за отлично выстроенную структуру материала и рассказа, ответы на наши вопросы - теперь у нас всё встало на места в целостном представлении о Зарайске! С удовольствием приедем к Вам ещё и погуляем по очень уютным улочкам 🍁

Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект
М
Мария
7 окт 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, Юлия очень интересно рассказывала об истории города, поэтому экскурсия продлилась дольше обозначенного времени-мы мучили Юлию вопросами.) Вдвойне интересно и приятно было слушать человека, который стоял у истоков организации туризма в городе Зарайске, человека, искренне любящего свой родной город.
Е
Екатерина
9 сен 2025
Огромное спасибо Юлии, за её любовь к истории своего города, за гордость к людям, которые там жили! Дороговато для такого маленького городка, но мы получили огромное удовольствие, именно от харизмы
гида, которая столько положила своих сил для восстановления водонапорной башни. По хорошему только этот объект позволяет увидеть всю красоту местности и принести доход в казну. Надо ценить таких людей и не только словом, надеюсь, что администрация города примет во внимание это!!! Да,ещё! Где размещаться туристам, где есть народную еду, мы суши можем поесть в другом городе, нужны заведения с едой по старым рецептам, ну или близкими к ним, хотя Японофф - нас накормил, и неплохо),очень мало заведений, Рапсодия вообще странное место))) Поесть и выпить у вас в городе сложно, а мы приехали к вам отметить годовщину свадьбы 23 года

И
Ирина
8 сен 2025
Замечательная экскурсия, необыкновенный вид на Зарайск с высоты водонапорной башни, сказочный городок с большой историей и человек, бесконечно влюбленный в свой город,в свою историю… что может быть лучше? Большое спасибо Юлии за такой праздник
М
Мария
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия - все на одном дыхании, несмотря на ливень посмотрели и все и даже больше: Водонапорную башню, милый домик Музея Баранки, Зарайск от Башни до Кремля. Послушали и про
варианты происхождения названия города, и знаменитых горожан, и фортификационные особенности Кремля, и про обретение иконы Николы Зарайского. Интересно было и взрослым, и подросткам (а это самая сложная публика:)). Хочется вернуться в Зарайск еще раз, уже в хорошую погоду, и с удовольствием погуляли бы с Юлией еще раз!

Прекрасная экскурсия - все на одном дыхании, несмотря на ливень посмотрели и все и даже больше:
З
Зарина
23 июл 2025
Общение было живое и непосредственное, это позволило нам многое понять про сам город, его знаменитых жителей. Экскурсия вызывает желание вернуться в город еще раз❤️спасибо, Юлия!
С
Сергей
13 июл 2025
Необычно, высоко и красиво! Спасибо Юлии за ёмкий и интересный рассказ о замечательном русском городе Зарайске!

