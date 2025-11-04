Экскурсия по Водонапорной башне в Зарайске предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты 29 метров. Туристы смогут насладиться видами на исторический кремль, старинные соборы и живописные улицы.
По пути гид расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные виды на Зарайск
- 🏰 Исторические факты о кремле
- 🔍 Интересные инженерные сооружения
- 🚶♂️ Прогулка по Водонапорной башне
- 🕍 Узнайте о старинных соборах
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Вы увидите с высоты:
- Кремль.
- Иоанно-Предтеченский и Никольский соборы.
- Торговую площадь.
- Троицкий и Ильинский храмы.
- Главную туристическую улицу.
- Бывшую зарайскую тюрьму.
Вы узнаете:
- Почему у города такое «райское» название.
- Кто и зачем построил кремль.
- В честь кого раньше называлась улица Красноармейская.
- Кто инициировал строительство Водонапорной башни.
- Кого из известных персон города заточили в местную тюрьму.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость — 250 ₽ за чел, 100 ₽ за чел при наличии льгот.
- Вам необходимо будет преодолеть 154 ступени.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Зарайске
Провели экскурсии для 427 туристов
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Более 8 лет провожу экскурсии для жителей и гостей города. Я родилась и выросла в Зарайске. Имею классическое гуманитарное образование исторического профиля. За моими плечами сотни экскурсий, сопровождение международных делегаций, развитие туризма в Зарайске и создание местного туристско-информационного центра. Работаю с дружной командой гидов — мы с радостью покажем вам любимый город.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия от профессионала и большого знака г. Зарайска. Мы попали на праздничные даты, наплыв туристов огромный и нам не удалось попасть на экскурсию в Кремль, мы осматривали его сами
Елена
19 окт 2025
19.10.25 были на экскурсии по Зарайску с Юлией, нам очень понравилось, все интересно, емко, дети слушали. Экскурсия прошла в позитивно и активно. Юля действительно профессионал любящий свой город! Спасибо большое))) по вашей рекомендации хотим вернуться летом.
Александра
12 окт 2025
Чего можно ожидать от экскурсии по водонапорной башне? Я никак не думала, что через один объект можно рассказать о стольких значимых событиях в истории Зарайска 🍂
М
Мария
7 окт 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, Юлия очень интересно рассказывала об истории города, поэтому экскурсия продлилась дольше обозначенного времени-мы мучили Юлию вопросами.) Вдвойне интересно и приятно было слушать человека, который стоял у истоков организации туризма в городе Зарайске, человека, искренне любящего свой родной город.
Е
Екатерина
9 сен 2025
Огромное спасибо Юлии, за её любовь к истории своего города, за гордость к людям, которые там жили! Дороговато для такого маленького городка, но мы получили огромное удовольствие, именно от харизмы
И
Ирина
8 сен 2025
Замечательная экскурсия, необыкновенный вид на Зарайск с высоты водонапорной башни, сказочный городок с большой историей и человек, бесконечно влюбленный в свой город,в свою историю… что может быть лучше? Большое спасибо Юлии за такой праздник
М
Мария
22 авг 2025
Прекрасная экскурсия - все на одном дыхании, несмотря на ливень посмотрели и все и даже больше: Водонапорную башню, милый домик Музея Баранки, Зарайск от Башни до Кремля. Послушали и про
З
Зарина
23 июл 2025
Общение было живое и непосредственное, это позволило нам многое понять про сам город, его знаменитых жителей. Экскурсия вызывает желание вернуться в город еще раз❤️спасибо, Юлия!
С
Сергей
13 июл 2025
Необычно, высоко и красиво! Спасибо Юлии за ёмкий и интересный рассказ о замечательном русском городе Зарайске!
Входит в следующие категории Зарайска
