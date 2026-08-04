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Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска

Индивидуальный тур на Куршскую косу из Зеленоградска: узкие места и дюны
Вас ждет путешествие в удивительное место, заботливо созданное природой и не имеющее аналогов в мире.

Это Куршская коса — длинный песчаный полуостров, отделяющий пресноводный Куршский залив от Балтийского моря. Свежий воздух и умиротворяющая атмосфера косы обеспечат прилив сил и подарят массу впечатлений. Маршрут экскурсии мы составим исходя из ваших пожеланий.
5
79 отзывов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска

Описание экскурсии

Программа:

  • Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк «Куршская коса»;
  • Первую же остановку в парке мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Мы выйдем к морю и сделаем глубокий вдох свежего воздуха, богатого отрицательно заряженными ионами! Здесь же Вы сможете сделать чудесные фотоснимки и попытать удачу в поиске солнечного камня на память о Янтарном крае;
  • Следуем дальше — чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения именно в этом месте, в т. ч. мистические версии. Постараемся увидеть то, что не видно на первый взгляд и соотнести увиденное с аналогами во многих других частях Света;
  • Едем дальше и держим путь на одну из самых высоких подвижных дюн в Европе. Наш маршрут — «Высота Эфа». Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые — самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с оборудованных смотровых площадок, сделаете потрясающей красоты фотографии и отдохнёте на удобных скамеечках, окружённые ароматным хвойным воздухом;
  • Куршская коса испокон веков славилась местной рыбой и блюдами, особенно из балтийского угря. Вы сможете отведать самые изысканные рыбные блюда в уютном рыбном ресторанчике. Здесь найдутся лакомства на любой вкус. Все останутся сытыми и довольными;
  • Далее мы продолжим путешествие по Национальному парку Куршская коса. На Ваш выбор мы сможем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высоту Мюллера, Визит-центр и Музей Куршской косы с Музеем русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен, занимателен и наполнит Вас яркими впечатлениями и положительными эмоциями;

• На обратном пути по Вашему пожеланию мы сможем заехать в Замок Шаакен, погулять, перекусить и попить чай/кофе. Организационные моменты:

  • Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы);
  • Во время путешествия по Национальному парку я буду сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное об этих местах. Важная информация: Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы). Во время путешествия по Национальному парку я буду сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное об этих местах. В стоимость включен проезд на легковом автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно. Просьба заранее предупредить о путешествующих с вами детях и необходимости бустера. Ограничений по возрасту детей нет, но экскурсия достаточно активная — переезды чередуются с пешими прогулками.

Ежедневно с 8:00/ по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Орнитологическая станция
  • Высота Мюллера
  • Королевский бор
  • Озеро Лебедь
  • По желанию:
  • Замок Шаакен
  • Замок Нессельбек
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Детское удерживающее устройство (бустер)
Что не входит в цену
  • Плата за проезд в Национальный парк: 400 рублей за каждого пассажира и водителя (есть льготные категории)
  • Входные билеты в музей и полевой стационар
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00/ по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Некоторые маршруты могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток в соответствии с их режимом работы)
  • Во время путешествия по Национальному парку я буду сопровождать вас на каждом маршруте и рассказывать все самое важное, интересное и актуальное об этих местах
  • В стоимость включен проезд на легковом автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно
  • Просьба заранее предупредить о путешествующих с вами детях и необходимости бустера. Ограничений по возрасту детей нет, но экскурсия достаточно активная - переезды чередуются с пешими прогулками
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
3
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2
1
А
Алексей замечательный гид! ездили на экскурсию семьей с детьми 5 и 12 лет, всем было интересно и увлекательно. Маршрут построили так, чтобы было динамично и в тоже время ребенок 5
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лет не устал, все прошло просто прекрасно! посетили Танцующий лес, высоту Эфа, два поселка Рыбачий и Морское, станцию кольцевания птиц и вкусно пообедали местной кухней. Хочу выразить огромную благодарность Алексею за такой интересный и насыщенный день!

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У
Алексей отличный гид, действительно влюбленный в свой край. Прекрасная интересная экскурсия!
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Т
Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! Он подарил прекрасное настроение в мой день рождения! Знающий, грамотный, тактичный, разносторонний, прекрасно владеющий материалом! Мы уже не первый раз на Куршской косе, но теперь взглянули на эти места с другой стороны и получили огромное удовольствие от истории и просто обычной жизни местных жителей и необыкновенной красоте природы!
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Ю
Спасибо Алексею за интересную экскурсию. Красивые места.
Ненавязчивый рассказ и прогулка.
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Т
Прошел почти год, а поездка на Куршскую косу с Алексеем вспоминается, как будто это было вчера! Все было великолепно - Алексей забрал нас из гостиницы в Зеленоградске, программа экскурсии была
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спланирована идеально. Алексей - прекрасный рассказчик, было увлекательно, интересно. Особое спасибо Алексею за фотографии нас на Высоте Эфа, которые он героически делал - было оооочень холодно наверху! Уютный рыбный ресторанчик на обратной дороге оказался отличным завершением чудесного дня. Очень рекомендую Алексея в качестве гида по Куршской косе.

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О
Спасибо! Большое спасибо, Алексей! День получился просто замечательный. Мы увидели и прочувствовали и природную и историческую красоту Куршской косы.
7 часов постоянного общения, интереснейшей информации, фактов, теорий! Это было здорово!
Кроме того,
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что Алексей максимально профессионально и при этом абсолютно свободно и комфортно общался с нами (взрослыми) на самые разные темы, он ещё и 10-летнего сына вовлёк в разговор!
Очень рекомендуем экскурсию с Алексеем.
Ещё раз спасибо — всех друзей и родственников направляем к Вам))

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