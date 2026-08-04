Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска

Алексей замечательный гид! ездили на экскурсию семьей с детьми 5 и 12 лет, всем было интересно и увлекательно. Маршрут построили так, чтобы было динамично и в тоже время ребенок 5

лет не устал, все прошло просто прекрасно! посетили Танцующий лес, высоту Эфа, два поселка Рыбачий и Морское, станцию кольцевания птиц и вкусно пообедали местной кухней. Хочу выразить огромную благодарность Алексею за такой интересный и насыщенный день!

Т Татьяна

Огромное спасибо Алексею за прекрасную экскурсию! Он подарил прекрасное настроение в мой день рождения! Знающий, грамотный, тактичный, разносторонний, прекрасно владеющий материалом! Мы уже не первый раз на Куршской косе, но теперь взглянули на эти места с другой стороны и получили огромное удовольствие от истории и просто обычной жизни местных жителей и необыкновенной красоте природы!