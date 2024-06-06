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15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды
Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ЕЕлена6 июня 2024Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
- ААлексей5 июня 2024Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ААлексей31 мая 2024Получилась отличная и познавательная поездка. Антон великолепный рассказчик и хороший водитель, преподносил материал в дружелюбной ненавязчивой манере, поведал историю края
- ААлексей31 мая 2024Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
- ЕЕлена30 мая 2024Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На машине»
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