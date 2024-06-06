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🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 15 отзывов Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp... 24 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Калининградская область: малые города и Мазурский канал Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков 12 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 38 отзывов Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности от 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp... 19 900 ₽ за всё до 3 чел.