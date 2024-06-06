Экскурсии по Зеленоградску на машине с гидом

Найдено 20 экскурсий в категории «На машине» в Зеленоградске, цены от 3 300 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
45 отзывов
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550 за всё до 6 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
19 отзывов
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600 за всё до 4 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900 за всё до 7 чел.
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Чарующая Куршская коса: экскурсия на машине из Зеленоградска
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00/ по договоренности
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 12 800 за всё до 4 чел.
В Калининград на весь день! (Из Зеленоградска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды
Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900 за всё до 3 чел.
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
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    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
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    замки, хотя и Нессельбек по-своему интересен. Шаакен - атмосферен (кстати, в Шаакендорфе вкусный шоколад!). Но больше всего понравился Вальдау! И хозяева в нем - очень приятные ребята (а они еще и кинозвезды;))!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Орденские замки: по следам покорителей пруссов
    Получилась отличная и познавательная поездка. Антон великолепный рассказчик и хороший водитель, преподносил материал в дружелюбной ненавязчивой манере, поведал историю края
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    с древности и до XX века, подробнее всего остановился на истории Тевтонского ордена и его замков, коим и посвящена экскурсия. Рекомендую всем!

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Волшебная Куршская коса
    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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    собеседник. Время пролетело незаметно. Комфортный автомобиль, умелое вождение и бронирование столика к обеду в ресторане в Рыбной деревне добавило позитива. Рекомендую Евгения для совместных путешествий!

    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  4. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  5. Волшебная Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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