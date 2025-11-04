Место, где охотились короли. Этот лес никогда не вырубался, поэтому здесь мы побродим среди гигантских высокоствольных туй, сосен и елей.
Высота Мюллера
В 19 веке огромная песчаная дюна стремительно наступала на посёлки, а теперь смиренно отступила под натиском человеческого усердия. Мы полюбуемся покрытой лишайниками и мхами скалой. Поднявшись на 45 метров, с одной стороны увидим песчаные дюны, а с другой — синее море.
Танцующий лес
Стволы деревьев здесь причудливо изгибаются над мягким подлеском. Я расскажу легенды и истории, связанные с этим местом.
Озеро Лебедь или высота Эфа
200 лет назад здесь была безжизненная пустыня, а сегодня — высокие белые и зелёные дюны. С высоты 50 метров мы посмотрим на озеро эолового происхождения (оно возникло в котловине между дюнами), которое через несколько лет соединится с водами Куршского залива и исчезнет.
Вы узнаете:
Почему Куршская коса внесена в Список Всемирного наследия Юнеско
Какое отношение солёные вороны имеют к Куршской косе
Чем занимались краебитеры
В чём разгадка Танцующего леса
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Kia Soul
Отдельно оплачивается экологический сбор: 400 ₽ с чел. (дети — бесплатно, есть льготы). Вы также оплачиваете сбор за гида.
Возможен трансфер из Калининграда — 1000 ₽, из Светлогорска — 1500 ₽ и из Янтарного — 2000 ₽
По желанию мы заедем на сыроварню, где вы продегустируете сыры и шоколад. Стоимость дегустации — 400 ₽ с чел. (6 видов сыра, 4 вида шоколада + бокал вина). Продолжительность поездки с дегустацией — около 1,5 часов, стоимость — 2000 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 351 туриста
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готики читать дальше
и старые черепичные крыши. Моя родина — такая, хранящая множество тайн и легенд, и другой я не знаю. Я готова поделиться ею с вами! Просто, интересно и легко. Не просто расскажу вам историческую справку, а подарю эмоции и приятные впечатления.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
Г
Галина
4 ноя 2025
Ездили с друзьями на выходные в Зеленоградск, запланировали в день приезда поездку на Куршскую косу. Времени было не очень много, так как в ноябре рано темнеет, но благодаря Ольге успели читать дальше
познакомиться с этим интересным и живописным местом, насладиться чистейшим воздухом, увидеть танцующий лес, побывать на дюне Эфа, узнать много новой познавательной информации об истории этой уникальной местности. А вечером, когда стемнело, удалось прогуляться по центру города, познакомиться с его архитектурой, историей и традициями. Ольга очень приятный собеседник, настоящий профессионал своего дела, а еще человек, любящий свой родной край, который делится этой любовью со своими гостями. Огромное спасибо за увлекательную и интересную экскурсию! Желаем успехов и процветания!
Нина
22 окт 2025
Отличная экскурсия! Ольга интересно рассказывает, использует дополнительный материал. Посетили основные локации. Коса в октябре прекрасна, яркие краски, нет толп туристов. Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию!
О
Оксана
16 окт 2025
Экскурсия по Куршской косе превзошла была просто супер! Ольга - замечательный гид, знающий и увлеченный своим делом. Она интересно и доступно рассказала об истории и природе этого уникального места, показала читать дальше
самые красивые уголки косы и ответила на все наши вопросы. Также посетили сыроварню с дегустацией. Время пролетело незаметно, и мы уехали с массой положительных впечатлений и новых знаний. Огромное спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет увидеть Куршскую косу с лучшей стороны.
Д
Денис
15 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Остались под большим впечатлением от маршрута и рассказа. Спасибо большое!
Ирина
4 окт 2025
Вчера прошла одна из запоминающих,интереснейших и душевных экскурссий с гидом Евгенией!) Даже слов не хватит выразить насколько понравилась эта экскурссия! Сразу скажу, что на Куршскую косу я изначально запланировала именно читать дальше
индивидуальную экскурссию. И именно такой формат всем советую. Гид Евгения рассказывала все очень интересно, воспринимать информацию было действительно легко, в том числе ребенку 11 лет. Узнала удивительные факты про Куршскую косу, а также про Зеленоградск и общая информация по региону. Евгения отвечала на все интересующие вопросы, вообще очень душевная экскурссия получилось и чувство, что мы уже знакомы с десяток лет))) места красивейшие! С уверенностью могу сказать, что в следующую поездку обращаться буду именно к Евгении и Ольге)) спасибо!
Е
Елена
30 сен 2025
Одна из лучших экскурсий в нашем путешествии. Благодаря Ольге мы смогли погрузится в удивительный растительный мир и историю Куршской косы. Если вы первый раз в этом дивном месте, то впечатление от заповедника будет максимально полным, если вас будет сопровождать профессионал и человек, который любит и знает свой край. Спасибо, Ольга!
Ю
Юлия
29 сен 2025
Экскурсия понравилась. Локации выбирали под себя, чтобы было и интересно, и не было перебора. Дочке 6 лет было комфортно. Для первого раза достаточно, посмотрели основное, но вернёмся еще. На обратной дороге заехали посмотреть, как окольцовывают птичек и добавили экскурсию на сыроварню. Маршрут был составлен хорошо, все организационные моменты были не нас, а это огромный плюс. Ольгу рекомендую
Вера
18 сен 2025
Нам очень понравилась прогулка с Ольгой! Гид чутко прислушивалась к нашим пожеланиям! Впечатляющая красота балтийской природы покорила наши сердца! Будем возвращаться снова и снова!
Яровая
4 сен 2025
Оля добрый день! Огромнейшее спасибо за экскурсии, с огромным удовольствием пересматриваю фотографии и будто вновь оказываюсь там. Лёгкое общение с Вами и не перегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от всего отпуска в целом! Мое сердце теперь принадлежит Калининградской области, надеюсь, жизнь подарит мне еще возможность возвращаться туда не раз.
Елена
31 авг 2025
Очень понравилась поездка и экскурсия, Ольга на выбор предложила два варианта - с экскурсией на орнитологической станции и с заездом на высоту Мюллера. Мы выбрали первое, так как на маршруте читать дальше
также была предусмотрена высота Эфа, и орнитологическая станцию мало где увидишь тоже. От экскурсии на орнитологической станции в восторге, ученые, которые там работают, очень веселые люди, экскурсия была очень интересная и позитивная. Дальше посмотрели танцующий лес и высоту Эфа, ну и на морском берегу побродили тоже. Все сопровождалось интересными рассказами Ольги,везде отвезла, отвела, рассказала и показала, плюс посоветовала что купить и что еще можно посмотреть и в каком ракурсе хорошо на косе сфотографироваться. Понравилось и детям 12 и 17 лет, и взрослым, и очень красивые виды на залив) Поездку с Ольгой однозначно рекомендую
Ю
Юлия
29 авг 2025
Ольга отлично организовала поездку. Было интересно, остались приятные впечатления. Всё было очень комфортно, погода была дождливая, были большие зонты, плед.
К
Ксения
12 авг 2025
Экскурсия понравилась, экскурсовод хорошо владеет материалом, все подробно рассказала, а также ответила на все наши вопросы. Было приятное общение. Построила экскурсию под нас, чтобы мы успели попасть на орнитологическую станцию.
Наталья
31 июл 2025
С удовольствием прогулялись с Ольгой по Куршской косе. Очень комфортная машина, бустер для ребёнка. Прогулка получилась очень душевная, при этом информационно насыщенная. У Ольги речь очень приятная, спокойная, грамотная. Слушать приятно. Много внимания Ольга уделяла детям, задавала вопросы, привлекала внимание. Ольга, спасибо огромное за сегодняшнюю прогулку!!!
Н
Наталья
31 июл 2025
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Куршской косе. Для нас Ольга выбрала оптимальный маршрут, сумев заинтересовать ребенка, не желающего вылезать из гаджета. Мы посмотрели основные достопримечательности в своем темпе, не ожидая еще пятьдесят человек и автобус. Ольга отличный знающий специалист, а также уверенный водитель на комфортабельном автомобиле. Я очень довольна и рекомендую эту экскурсию.
Наталья
27 июл 2025
Мы были с внучкой -9 лет. Продолжительность экскурсии и содержание для первого знакомства с Куршской косой - оптимальны. Ольга учла наши пожелания и перестроила маршрут с учетом интересов ребенка. Рассказ читать дальше
Ольги увлекателен и доступен для понимания ребенком. На момент, когда внучка немного устала, Ольга нашла способ ее взбодрить и до конца экскурсии держала ее в тонусе. Благодарим Ольгу за поездку! Однозначно рекомендуем.