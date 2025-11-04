Мы поедем туда, где бескрайние песчаные дюны, чарующий сосновый лес и ласковое море. Некоторые места, которые я вам покажу, не знает большинство местных жителей. Туда не так просто добраться, но оно стоит того! Мы погуляем, любуясь ландшафтом, и я расскажу об истории и геологии Куршской косы, природа которой меняется буквально у нас на глазах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Королевский бор

Место, где охотились короли. Этот лес никогда не вырубался, поэтому здесь мы побродим среди гигантских высокоствольных туй, сосен и елей.

Высота Мюллера

В 19 веке огромная песчаная дюна стремительно наступала на посёлки, а теперь смиренно отступила под натиском человеческого усердия. Мы полюбуемся покрытой лишайниками и мхами скалой. Поднявшись на 45 метров, с одной стороны увидим песчаные дюны, а с другой — синее море.

Танцующий лес

Стволы деревьев здесь причудливо изгибаются над мягким подлеском. Я расскажу легенды и истории, связанные с этим местом.

Озеро Лебедь или высота Эфа

200 лет назад здесь была безжизненная пустыня, а сегодня — высокие белые и зелёные дюны. С высоты 50 метров мы посмотрим на озеро эолового происхождения (оно возникло в котловине между дюнами), которое через несколько лет соединится с водами Куршского залива и исчезнет.

Вы узнаете:

Почему Куршская коса внесена в Список Всемирного наследия Юнеско

Какое отношение солёные вороны имеют к Куршской косе

Чем занимались краебитеры

В чём разгадка Танцующего леса

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Soul

Отдельно оплачивается экологический сбор: 400 ₽ с чел. (дети — бесплатно, есть льготы). Вы также оплачиваете сбор за гида.

Возможен трансфер из Калининграда — 1000 ₽, из Светлогорска — 1500 ₽ и из Янтарного — 2000 ₽