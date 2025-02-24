Из Зеленоградска по загадочным тропам Косы

На комфортабельном минивэне мы отправимся на Куршскую косу — волшебное место в любое время года.

Это узкая полоска песчаных дюн между пресным Куршским заливом и солёным Балтийским морем. Национальный парк очарует вас многообразием своей природы: вы насладитесь атмосферой Косы, полюбуетесь изумительными панорамами Балтийского моря с высоты песчаных дюн и вдоволь надышитесь сосново-морским воздухом.
5
2 отзыва
Из Зеленоградска по загадочным тропам Косы
Из Зеленоградска по загадочным тропам Косы
Из Зеленоградска по загадочным тропам Косы
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Куршская коса: Уникальное природное явление

Куршская коса — это удивительное творение природы, которое не имеет аналогов в мире! Это путешествие предоставляет уникальную возможность погрузиться в тайны этого замечательного уголка и узнать о его легендах.

Причины образования косы

Во время нашего путешествия мы рассмотрим, как образовалась Куршская коса и какие факторы способствовали ее формированию. Также обсудим влияние человеческой деятельности, которая едва не привела к ее уничтожению.

Тайны танцующих деревьев

Вы когда-нибудь задумывались, почему деревья в этом районе выглядят так, будто танцуют? Мы разберем как научные, так и мистические версии этого явления, что добавит особую атмосферу вашему путешествию.

Эко-маршрут

Не упустите возможность прогуляться по фантастически красивому эко-маршруту российской части косы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.

Куршская коса — это не просто природный объект, это целый мир, полный загадок и красоты, который стоит увидеть своими глазами!

Ежедневно с 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дикий пляж
  • Куршский залив и немецкий маяк
  • Танцующий лес
  • Озеро Лебедь или Высота Эфа
  • Посёлок Лесной
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Посёлок Рыбачий
  • Королевский бор
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
  • Экологический сбор при въезде на косу - 500 руб. /чел.
  • Возможны расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная 15, стоянка у спара
Завершение: Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Для прогулок по заповеднику выбирайте подходящую обувь и одежду. Обувь должна быть без каблуков на нескользящей подошве, одежда надёжно защищать от ветра
  • Здесь нельзя ходить по дюнам, рвать растения, собирать грибы и ягоды, охотиться, выгуливать собак, оставлять мусор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
24 фев 2025
Прекрасные впечатления,небольшая группа,увидели все. Спасибо большое!
А
20 янв 2025
Очень интересная экскурсия с потрясающим гидом! История Куршской косы впечатлила. Виды красивые, но летом, думаю, лучше. Встретили лису. Находили 11 км. Остались очень довольны!

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