На комфортабельном минивэне мы отправимся на Куршскую косу — волшебное место в любое время года. Это узкая полоска песчаных дюн между пресным Куршским заливом и солёным Балтийским морем. Национальный парк очарует вас многообразием своей природы: вы насладитесь атмосферой Косы, полюбуетесь изумительными панорамами Балтийского моря с высоты песчаных дюн и вдоволь надышитесь сосново-морским воздухом.

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Описание экскурсии

Куршская коса: Уникальное природное явление

Куршская коса — это удивительное творение природы, которое не имеет аналогов в мире! Это путешествие предоставляет уникальную возможность погрузиться в тайны этого замечательного уголка и узнать о его легендах.

Причины образования косы

Во время нашего путешествия мы рассмотрим, как образовалась Куршская коса и какие факторы способствовали ее формированию. Также обсудим влияние человеческой деятельности, которая едва не привела к ее уничтожению.

Тайны танцующих деревьев

Вы когда-нибудь задумывались, почему деревья в этом районе выглядят так, будто танцуют? Мы разберем как научные, так и мистические версии этого явления, что добавит особую атмосферу вашему путешествию.

Эко-маршрут

Не упустите возможность прогуляться по фантастически красивому эко-маршруту российской части косы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.

Куршская коса — это не просто природный объект, это целый мир, полный загадок и красоты, который стоит увидеть своими глазами!