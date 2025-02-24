Это узкая полоска песчаных дюн между пресным Куршским заливом и солёным Балтийским морем. Национальный парк очарует вас многообразием своей природы: вы насладитесь атмосферой Косы, полюбуетесь изумительными панорамами Балтийского моря с высоты песчаных дюн и вдоволь надышитесь сосново-морским воздухом.
Описание экскурсии
Куршская коса: Уникальное природное явление
Куршская коса — это удивительное творение природы, которое не имеет аналогов в мире! Это путешествие предоставляет уникальную возможность погрузиться в тайны этого замечательного уголка и узнать о его легендах.
Причины образования косы
Во время нашего путешествия мы рассмотрим, как образовалась Куршская коса и какие факторы способствовали ее формированию. Также обсудим влияние человеческой деятельности, которая едва не привела к ее уничтожению.
Тайны танцующих деревьев
Вы когда-нибудь задумывались, почему деревья в этом районе выглядят так, будто танцуют? Мы разберем как научные, так и мистические версии этого явления, что добавит особую атмосферу вашему путешествию.
Эко-маршрут
Не упустите возможность прогуляться по фантастически красивому эко-маршруту российской части косы. Это место подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.
Куршская коса — это не просто природный объект, это целый мир, полный загадок и красоты, который стоит увидеть своими глазами!
Ежедневно с 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикий пляж
- Куршский залив и немецкий маяк
- Танцующий лес
- Озеро Лебедь или Высота Эфа
- Посёлок Лесной
- Визит-центр «Музейный комплекс»
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Посёлок Рыбачий
- Королевский бор
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит в цену
- Экологический сбор при въезде на косу - 500 руб. /чел.
- Возможны расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для прогулок по заповеднику выбирайте подходящую обувь и одежду. Обувь должна быть без каблуков на нескользящей подошве, одежда надёжно защищать от ветра
- Здесь нельзя ходить по дюнам, рвать растения, собирать грибы и ягоды, охотиться, выгуливать собак, оставлять мусор