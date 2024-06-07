Ю Юлия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!

А Алексей Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!

Д Дмитрий Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!

Н Наталия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)

Л Людмила Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!

В Виталий Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска читать дальше времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать! Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по

С Соня Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Организация великолепная! Все четко. Гид Антон - профессионал! Но вот поездку на катере по реке - не рекомендую, может испортить все впечатление о городе.

О Ольга Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска читать дальше именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом! Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось

Н Наталья Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!