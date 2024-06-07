Экскурсии Зеленоградска об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Зеленоградске, цены от 1 190 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
5 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • Л
    Людмила
    1 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
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    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • С
    Соня
    27 мая 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Организация великолепная! Все четко. Гид Антон - профессионал! Но вот поездку на катере по реке - не рекомендую, может испортить все впечатление о городе.
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
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    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
  • В
    Виктория
    15 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
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    ясно и безветренно, цветет верба). По пути в Шаакен посетили Кирху (останки постройки 13 века), довольно атмосферное место. Сам замок довольно небольшой, но стоит посетить для разнообразия), интересно сделана пыточная (музей инквизиции), сохранился старый колодец, есть небольшое кафе на территории. Конечная точка маршрута - сыроварня и дегустация. Для любителей сыра и марципана рекомендую к посещению. Сыр в шоколаде - просто космос! ✨ В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии"-прочла за вечер с большим удовольствием!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  2. Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
  3. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  4. Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
  5. Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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