1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ЛЛюдмила1 июня 2024Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
- ВВиталий27 мая 2024Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
- ССоня27 мая 2024Организация великолепная! Все четко. Гид Антон - профессионал! Но вот поездку на катере по реке - не рекомендую, может испортить все впечатление о городе.
- ООльга26 мая 2024Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
- ННаталья3 апреля 2024Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
- ВВиктория15 марта 2024Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «История и архитектура»
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