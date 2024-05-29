Кирха Святой Барбары – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 6 экскурсий в категории «Кирха Святой Барбары» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Мне все понравилось, было классно!
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
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    забрали с адреса который мы указали, что очень удобно, никуда не нужно бежать что то искать (мы не успели позавтракать и гид нас подождала 10-15 минут еще (мы купили с собой). Очень милая и интересная женщина. Увидели танцующий лес, побывали на дюне (самое красивое место,) на диком пляже. Очень интересно рассказывала гид про эти достопримечательности. Знаете как то по честному все говорила как есть, где то что приукрашено, где то действительно есть на что посмотреть, эта ее особенность как то сразу расположила. Так же нам посоветовала где можно покушать (и что из кухни стоит обязательно попробовать), где что купить, что можно привезти из Зеленоградска. Были почти во всех рекомендованных ресторанах, очень благодарны ей за это. На обратном пути довезла нас в один из ресторанов и мы там остались обедать. Рекомендуем выбирать экскурсии с Маргаритой)

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Всё увидели, всё посмотрели! Организаторам огромное спасибо за доставленное эстетическое удовольствие! Приедем ещё и поедем на экскурсии только с Вами!
  • А
    Ангелина
    22 мая 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Ездили на Куршскую косу с Маргаритой, это было лучшее решение, комфортная дорога, интересные истории, останавливались на дюнах, диком пляже, танцующем лесу, очень живо, эксцентрично, в следующую поездку обязательно обратимся еще)
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    «Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
    Очень понравился тур. Мы посетили Королевский бор. Выехали рано в 8 утра, поэтому гуляли по бору одни. Тишина и запах утреннего
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    леса. Затем, проехав еще некоторое расстояние, погуляли по пляжу, по берегу моря. Следующей остановкой была станция кольцевания птиц. Было интересно и познавательно. Вкусно ппобедали в поселке Рыбачий. Посетили танцующий лес - наверное главную достопримечательеость Куршской косы. Побывали на самой высокой точке косы - высоте Эфа. С этой высоты видны залив и море, дюна и сосновый лес. Получили массу впечатлений от тура. Большое спасибо Ольге - гиду, который сопровождал нас в этом путешествии. Благодаря ей мы узнали много интересных фактов о Куршской косе. Спасибо за интересное путешествие!

  • П
    Полина
    14 апреля 2024
    Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
    Очень рекомендую автомобильную экскурсию для семьи или небольшой компании. Проехали по самым ярким местам Куршской косы до туристических групп, посмотрели на штормящее море на диком пляже и послушали пение дюн. Спасибо Маргарите за увлекательную экскурсию и оригинальные сувениры
  • А
    Аниканова
    7 апреля 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
  • Л
    Людмила
    27 марта 2024
    «Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
    На экскурсию нас отправилось 3 взрослых человека. Профессионализм гида Александра был на высоте: мы узнали и историю края и чем
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    в настоящее время занимаются жители косы, как они сохраняют флору и фауну этого по истине чудесного места. Мы остались очень довольны и рекомендуем к посещению всем. Особенно хочется отметить комфорт и удобство передвижения в автомобиле, неспешные прогулки по лесу, неторопливый подъем на высоты и смотровые площадки. Когда нет спешки, как обычно это бывает в больших группах, ты можешь насладиться всей прелестью этих мест.

  • Б
    Беспалова
    23 марта 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
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    индивидуальном сопровождении гида Маргариты, знатока местных достопримечательностей и исторических событий. Она также показала останки кирхи построенной в 12 веке и рассказала исторические события связанные с ней. Посетили также здание современной постройки в форме замка с внутренним убранством в духе ушедшей эпохи в котором можно вкусно перекусить, выпить пиво собственного изготовления и посмотреть театрализованные рыцарские бои.

  • О
    Олеся
    31 января 2024
    Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
    Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Святой Барбары»

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  1. Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
  2. Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
  3. Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
  4. Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
  5. Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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