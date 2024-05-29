1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Чудеса Куршской косы: сосны, море, янтарные дюны
Начало: Зеленоградск
Расписание: каждый день 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Начало: Индивидуально
Расписание: Каждый день 10 00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита29 мая 2024Мне все понравилось, было классно!
- ООксана27 мая 2024Отдыхали в Зеленоградске в мае 2024 года. Ездили с Маргаритой на Куршскую косу. Очень понравилась и гид и экскурсия. Нас
- ТТатьяна26 мая 2024Всё увидели, всё посмотрели! Организаторам огромное спасибо за доставленное эстетическое удовольствие! Приедем ещё и поедем на экскурсии только с Вами!
- ААнгелина22 мая 2024Ездили на Куршскую косу с Маргаритой, это было лучшее решение, комфортная дорога, интересные истории, останавливались на дюнах, диком пляже, танцующем лесу, очень живо, эксцентрично, в следующую поездку обязательно обратимся еще)
- ААлександр11 мая 2024Очень понравился тур. Мы посетили Королевский бор. Выехали рано в 8 утра, поэтому гуляли по бору одни. Тишина и запах утреннего
- ППолина14 апреля 2024Очень рекомендую автомобильную экскурсию для семьи или небольшой компании. Проехали по самым ярким местам Куршской косы до туристических групп, посмотрели на штормящее море на диком пляже и послушали пение дюн. Спасибо Маргарите за увлекательную экскурсию и оригинальные сувениры
- ААниканова7 апреля 2024Очень интересная индивидуальная программа. Маргарита знает свое дело, экскурсии проводит очень интересно. Мы с подругами ОЧЕНЬ довольны
- ЛЛюдмила27 марта 2024На экскурсию нас отправилось 3 взрослых человека. Профессионализм гида Александра был на высоте: мы узнали и историю края и чем
- ББеспалова23 марта 2024Увидели старый оборонительный замок Шаакен точнее то что него осталось. Если интересна история рекомендую обязательно посетить. Интересно было съездить в
- ООлеся31 января 2024Спасибо большое, экскурсия очень понравилась! Очень интересно и позновательно, гида рекомендуем. Были семьёй с детьми, все остались довольны не смотря на дождливую погоду. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирха Святой Барбары»
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