1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
«кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
«Потрясающая однонефная католическая кирха, постройки конца 13 века, одно из старейших культовых сооружений Восточной Пруссии»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Памятник истории и архитектуры Не более 10 минут после начала экскурсии, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 апреля 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид Виктория! Такой чистой речи и бесперебойного повествования мы ещё не слышали! А сколько знаний! Было приятно и интересно слушать. Черняховск покарил своими чистыми, уютными, узенькими улочками.
- ООльга27 апреля 2024Были на экскурсии 27 апреля Маргарита заехала за нами, что было приятно. Маршрут отличный, места где мы еще не были. Рассказ был
- ННаталья3 апреля 2024Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
- ВВиктория15 марта 2024Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
- ИИрина14 марта 2024Прекрасный подарок себе на 8 марта - мини-путешествие с Маргаритой по замками и кирхам. 14 век, величественные камни, история, которую
- ЮЮлия9 марта 2024Отлично организованная экскурсия. Всё очень четко и вовремя. На всё есть время - на увлекательные истории, на пофотографироваться и даже выпить кофе (в сыроварне). Игорь - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Рекомендуем от всей души.
- ИИван6 марта 2024Долго выбирал экскурсию - сложный выбор. Связались с Маргаритой, посмотрев на отзывы - пишут интересный рассказчик, приятная и интересная личность.
- ННаталья21 октября 2023Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гид Виктория отлично преподносит информацию, живо, интересно, весело. Экскурсия хорошо спланированна. Всего в меру. Отдельно хочу поблагодарить Евгения из Инстербурга. Классно, когда человек горит своим делом и может погрузить тебя в атмосферу этого места. Трансфер удобный.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирхи»
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