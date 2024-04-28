Экскурсии по кирхам в Зеленоградске и региону

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирхи» в Зеленоградске, цены от 2 150 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
19 отзывов
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
«кирха Шаакен, стоящая неподалёку, впечатлит не меньше предыдущей локации»
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
«Потрясающая однонефная католическая кирха, постройки конца 13 века, одно из старейших культовых сооружений Восточной Пруссии»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
35 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
«Памятник истории и архитектуры Не более 10 минут после начала экскурсии, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау»
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 апреля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
    Замечательная экскурсия, замечательный гид Виктория! Такой чистой речи и бесперебойного повествования мы ещё не слышали! А сколько знаний! Было приятно и интересно слушать. Черняховск покарил своими чистыми, уютными, узенькими улочками.
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
    Были на экскурсии 27 апреля Маргарита заехала за нами, что было приятно. Маршрут отличный, места где мы еще не были. Рассказ был
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    занимательный, Маргарита общительная и очень интересная, нам было с ней очень интересно. Рекомендуем ее всем, кто хочет посмотреть не истоптанные места!

  • Н
    Наталья
    3 апреля 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Все прошло отлично, не смотря на сильный ветер! Благодарим Игоря за интересную экскурсию!
  • В
    Виктория
    15 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива (повезло с погодой, было
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    ясно и безветренно, цветет верба). По пути в Шаакен посетили Кирху (останки постройки 13 века), довольно атмосферное место. Сам замок довольно небольшой, но стоит посетить для разнообразия), интересно сделана пыточная (музей инквизиции), сохранился старый колодец, есть небольшое кафе на территории. Конечная точка маршрута - сыроварня и дегустация. Для любителей сыра и марципана рекомендую к посещению. Сыр в шоколаде - просто космос! ✨ В конце экскурсии Игорь подарил свою книгу "Мистические легенды Кенигсберга и Восточной Пруссии"-прочла за вечер с большим удовольствием!!!

    Отличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского заливаОтличная экскурсия, Игорь рассказал интересные легенды, и очень удобно построен маршрут. Побывали на берегу Куршского залива
  • И
    Ирина
    14 марта 2024
    Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
    Прекрасный подарок себе на 8 марта - мини-путешествие с Маргаритой по замками и кирхам. 14 век, величественные камни, история, которую
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    можно потрогать руками. И, конечно же, хранители замков и кирх (об этом узнаете в процессе экскурсии). Спасибо Маргарите за интересный маршрут, увлекательный рассказ и просто душевную беседу.

  • Ю
    Юлия
    9 марта 2024
    Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
    Отлично организованная экскурсия. Всё очень четко и вовремя. На всё есть время - на увлекательные истории, на пофотографироваться и даже выпить кофе (в сыроварне). Игорь - прекрасный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Рекомендуем от всей души.
  • И
    Иван
    6 марта 2024
    Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
    Долго выбирал экскурсию - сложный выбор. Связались с Маргаритой, посмотрев на отзывы - пишут интересный рассказчик, приятная и интересная личность.
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    Все так! Маршрут построен идеально - несколько связанных мест и рядом друг с другом, и Кирха, И замок, и сыроварня, и пивоварня) был дождь, погода пасмурная, но с Маргаритой на это и не обращалось внимания) После экскурсии на душе восторг) очень все понравилось. Сразу себе пометочку сделал в голове, что в следующий раз к ней же хочу) рекомендую! Маргарита, спасибо Вам ещё раз) Вы покорили наши Питерские сердца)

  • Н
    Наталья
    21 октября 2023
    Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
    Очень хорошая и познавательная экскурсия. Гид Виктория отлично преподносит информацию, живо, интересно, весело. Экскурсия хорошо спланированна. Всего в меру. Отдельно хочу поблагодарить Евгения из Инстербурга. Классно, когда человек горит своим делом и может погрузить тебя в атмосферу этого места. Трансфер удобный.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Кирхи»

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  1. Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
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  3. Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Кирхи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 150 до 7 950. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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