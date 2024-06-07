1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Калининградская область: малые города и Мазурский канал
Познакомиться с историческим и культурным наследием маленьких городков
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Зеленоградска в Калининград: культурное наследие и мистические легенды
Проведите незабываемый день в Калининграде, погрузившись в его уникальную историю, культуру и мистические легенды
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Групповая
1 час
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Рассмотреть ретрокостюмы актрис и балерин и узнать, кто освободил дам от корсетов (в группе)
Начало: На Курортном проспекте
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 июня в 16:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ННаталья6 июня 2024Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷
- ТТатьяна6 июня 2024Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
- ООльга6 июня 2024Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены
- ЕЕлена6 июня 2024Очень понравился предложенный маршрут на Куршской косе, особенно Лебединое озеро.
- ГГерман5 июня 2024Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама
- ААлексей5 июня 2024Отличное путешествие предлагает Антон! Он увлекательно освещает тему экскурсии, от общения с ним остается самое приятное впечатление! Больше понравились старинные
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Летние»
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