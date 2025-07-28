Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Куршская коса — уникальный природный памятник с богатой историей, где можно подняться на самую высокую дюну и насладиться видами на Балтийское море. Во время экскурсии вас ждет прогулка по Танцующему лесу.



Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы и увидеть уникальный уголок, занесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 5 2 отзыва

Ольга Ваш гид в Зеленоградске Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека Можно с детьми Да 11 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Экскурсия по Куршской косе Куршская коса — уникальный природный памятник с богатой историей, где пересекаются события рыцарей Тевтонского ордена и удивительные истории восстановления этого места. Во время экскурсии нас ждет восхождение на самую высокую дюну, откуда открываются потрясающие виды на зеленую полосу суши, окруженную водами залива и Балтийского моря. Мы сможем насладиться свежей копченой камбалой или угрем, прогуляться по Танцующему лесу и разгадать его тайны. Этот день подарит массу впечатлений и позволит насладиться чистым воздухом и тишиной природы. Экскурсия подойдет как для новичков, так и для тех, кто хочет вновь увидеть это удивительное место. Если вы хотите провести день вдали от городской суеты и насладиться уникальным уголком природы, занесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Куршская коса — идеальный выбор! Важная информация: Прекрасный уголок природы, дарящий спокойствие и умиротворение. Вдали от городской суеты, где только вы, ваш проводник и царство природы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Высота Эфа

Танцующий лес

Озеро Чайка

Высота Мюллера

Орнитологическая станция (в сезон)

Что включено Услуги гида и передвижение по Куршской косе на машине Что не входит в цену Экологический сбор национального парка, обеды, сувениры, билеты на орнитологическую станцию Место начала и завершения? По согласованию Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.

