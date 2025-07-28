Куршская коса — уникальный природный памятник с богатой историей, где можно подняться на самую высокую дюну и насладиться видами на Балтийское море. Во время экскурсии вас ждет прогулка по Танцующему лесу.
Это идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы и увидеть уникальный уголок, занесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииЭкскурсия по Куршской косе Куршская коса — уникальный природный памятник с богатой историей, где пересекаются события рыцарей Тевтонского ордена и удивительные истории восстановления этого места. Во время экскурсии нас ждет восхождение на самую высокую дюну, откуда открываются потрясающие виды на зеленую полосу суши, окруженную водами залива и Балтийского моря. Мы сможем насладиться свежей копченой камбалой или угрем, прогуляться по Танцующему лесу и разгадать его тайны. Этот день подарит массу впечатлений и позволит насладиться чистым воздухом и тишиной природы. Экскурсия подойдет как для новичков, так и для тех, кто хочет вновь увидеть это удивительное место. Если вы хотите провести день вдали от городской суеты и насладиться уникальным уголком природы, занесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Куршская коса — идеальный выбор! Важная информация: Прекрасный уголок природы, дарящий спокойствие и умиротворение. Вдали от городской суеты, где только вы, ваш проводник и царство природы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высота Эфа
- Танцующий лес
- Озеро Чайка
- Высота Мюллера
- Орнитологическая станция (в сезон)
- Побережье Балтийского моря
Что включено
- Услуги гида и передвижение по Куршской косе на машине
Что не входит в цену
- Экологический сбор национального парка, обеды, сувениры, билеты на орнитологическую станцию
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Прекрасный уголок природы
- Дарящий спокойствие и умиротворение. Вдали от городской суеты
- Где только вы
- Ваш проводник и царство природы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Виктория
28 июл 2025
Очень интересная экскурсия, нам всё понравилось. Ольга мягко, аккуратно ведёт машину, и при этом с самого начала экскурсии и до конца рассказывала нам о крае. Мы посетили основные локации Куршской косы, побывали на орнитологической станции. Время, конечно, ограничено. Для первого знакомства с Куршской косой отлично, а если хочется там погулять, надо ехать самим, не привязанным к экскурсии.
Е
Елена
17 июн 2025
Побывали на озере Лебедь, в Танцующем лесу, на орнитологической станции Фрингила.
Очень хороший экскурсовод. Прекрасная подача материла, манера общения. Забота о гостях. Четкость, точность по времени.
Рекомендую!
