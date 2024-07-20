Сейчас в Зеленоградске в категории "Высота Эфа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 490 до 12 240 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5