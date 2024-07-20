7.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Увидеть Танцующий лес и дюны с Высоты Эфа, а затем прогуляться по уютному курорту
Начало: На ул. Ленина 10
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
2 сен в 09:30
6 сен в 09:30
1 900₽ за человека
скидка
10%
6.5 часов
Групповая
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
2 сен в 10:15
4 сен в 10:15
16551 490₽ за человека
скидка
20%
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
На Куршcкую косу с гидом - профессиональным фотографом
Увезти с собой яркие кадры из мест, где дюны поют, а леса танцуют
Начало: В Зеленоградске
6 сен в 09:30
8 сен в 09:30
1530012 240₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июля 2024Все отлично, спасибо большое вашей команде и особенно нашему гиду!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Высота Эфа»
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