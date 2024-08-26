Высота Мюллера – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Высота Мюллера» в Зеленоградске, цены от 4 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
33 отзыва
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
1 сен в 08:30
60004 200 за человека
Идиллическая Куршская коса
На машине
31 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Сегодня в 09:00
1 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
На машине
скидка
15%
67 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
2 сен в 10:00
105858 998 за всё до 3 чел.
На Куршcкую косу с гидом - профессиональным фотографом
На машине
скидка
20%
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
На Куршcкую косу с гидом - профессиональным фотографом
Увезти с собой яркие кадры из мест, где дюны поют, а леса танцуют
Начало: В Зеленоградске
6 сен в 09:30
8 сен в 09:30
1530012 240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
    Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы безНаталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без
  • К
    Кузнецов
    25 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
    Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилосьБлагодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось
  • С
    Стеклова
    23 августа 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Огромное спасибо за экскурсию. Очень понравилась. Я думаю, что мы увидели и услышали информации больше. Отдельное спасибо экскурсоводу Леониду. За время поездки он стал для нас как родной человек. Внимательный, заботливый, интересно провел экскурсия. Как водитель очень ответственный. С удовольствием порекомендую своим друзьям
  • Д
    Дмитрий
    22 августа 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Экскурсия прошла отлично. Гид Леонид отлично владеет материалом. Посетили все точки маршрута без спешки. Бонусом успели искупаться в море вблизи дюны Эфу. Все 9 часов пролетели незаметно
  • А
    Алина
    19 августа 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Замечательная, насыщенная экскурсия! Чудесный гид Леонид, который знает много любопытных фактов и историй! Очень приятно провела день нора экскурсии, благодарю организаторов и нашего гида!!
  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь, полюбоваться на дюны, залив
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    и лес. Побывали на высотах Эфе и Мюллера, посетили танцующий лес. Вкусно перекусили и испили кофе, получили много информации как исторического, так и бытового характера.

    Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро ЛебедьВремя с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро ЛебедьВремя с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Высота Мюллера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  2. Идиллическая Куршская коса
  3. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  4. На Куршcкую косу с гидом - профессиональным фотографом
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Высота Эфа
  9. Кирха Святой Барбары
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Высота Мюллера" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 12 240 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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