скидка
30%
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
1 сен в 08:30
60004 200₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Сегодня в 09:00
1 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКуршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
2 сен в 10:00
105858 998₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
5 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
На Куршcкую косу с гидом - профессиональным фотографом
Увезти с собой яркие кадры из мест, где дюны поют, а леса танцуют
Начало: В Зеленоградске
6 сен в 09:30
8 сен в 09:30
1530012 240₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 августа 2024Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.
- ККузнецов25 августа 2024Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.
- ССтеклова23 августа 2024Огромное спасибо за экскурсию. Очень понравилась. Я думаю, что мы увидели и услышали информации больше. Отдельное спасибо экскурсоводу Леониду. За время поездки он стал для нас как родной человек. Внимательный, заботливый, интересно провел экскурсия. Как водитель очень ответственный. С удовольствием порекомендую своим друзьям
- ДДмитрий22 августа 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Леонид отлично владеет материалом. Посетили все точки маршрута без спешки. Бонусом успели искупаться в море вблизи дюны Эфу. Все 9 часов пролетели незаметно
- ААлина19 августа 2024Замечательная, насыщенная экскурсия! Чудесный гид Леонид, который знает много любопытных фактов и историй! Очень приятно провела день нора экскурсии, благодарю организаторов и нашего гида!!
- ААнна18 августа 2024Время с Натальей пролетает очень быстро. 6 часов - как 3 часа. Успели посетить озеро Лебедь, полюбоваться на дюны, залив
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Высота Мюллера»
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