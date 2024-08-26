А Анна Идиллическая Куршская коса Наталья - хороший водитель, грамотный рассказчик, интересный экскурсовод. Нам удалось увидеть многие красоты Куршской Косы без наплыва туристов из-за грамотно составленного маршрута. При этом не было навязывания сервиса или услуг. Все предложения только по запросу. Отличная получилась прогулка. Рекомендую.

К Кузнецов Идиллическая Куршская коса Благодарны гиду Наталье за увлекательную прогулку по косе. Нашей семье все понравилось.

С Стеклова Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Огромное спасибо за экскурсию. Очень понравилась. Я думаю, что мы увидели и услышали информации больше. Отдельное спасибо экскурсоводу Леониду. За время поездки он стал для нас как родной человек. Внимательный, заботливый, интересно провел экскурсия. Как водитель очень ответственный. С удовольствием порекомендую своим друзьям

Д Дмитрий Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Экскурсия прошла отлично. Гид Леонид отлично владеет материалом. Посетили все точки маршрута без спешки. Бонусом успели искупаться в море вблизи дюны Эфу. Все 9 часов пролетели незаметно

А Алина Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Замечательная, насыщенная экскурсия! Чудесный гид Леонид, который знает много любопытных фактов и историй! Очень приятно провела день нора экскурсии, благодарю организаторов и нашего гида!!