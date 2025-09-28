Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку «Куршская коса», внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь вы будете очарованы красотой песчаных дюн и моря, поднявшись на смотровую площадку «Высоты Эфа».
При выборе соответствующего маршрута заглянем на орнитологическую станцию или в семейную сыроварню, где у вас будет возможность продегустировать отмененный продукт.
Описание экскурсииУникальные эко-тропы и мир дикой природы Национальный парк «Куршская коса» внесён в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей (кабаны и лисы). Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. В зависимости от выбранного варианта экскурсии, ваш маршрут может быть дополнен уникальными локациями: посещение стационара «Фрингилла» или семейной сыроварни «Шаакен Дорф». Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» (станция кольцевания птиц) вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг, как детей так и взрослых! Следует отметить, что над национальным парком пролетают миллионы птиц. Они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. Семейная сыроварня «Шаакен Дорф» разместилась в старинных замковых конюшнях поселка Некрасово. Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет, как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина (по желанию, за доп. плату).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Куршская коса»
- Танцующий лес
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Стационар "Фрингилла" (станция кольцевания птиц) или семейная сыроварня "Шаакен Дорф" (в зависимости от выбранного маршрута)
Что включено
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед (по желанию, за доп. плату)
- Семейная сыроварня «Шаакен Дорф» с дегустацией сыра, шоколада с бокалом вина - 750 р. /взрослые, 550 р. / дети и школьники (по желанию, если вы не посещаете сыроварню, то ожидаете группу на территории объекта)
- Экологические сборы на Куршской косе - 400 р
- Орнитологическая станция «Фрингилла» - 400 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры и дети
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Ольга
28 сен 2025
Замечательная экскурсия. Интересна и Не перегружена.
Дарья
15 сен 2025
Потрясающая экскурсия. Нам очень повезло с экскурсводом. Увлеченная, с юмором, показала и рассказала от души, не по учебнику, много интересных фактов узнали. Ну и плюс, погода бала чудесная в тот день. Нагулялись, надышалась, посчастливилось даже встретить лисицу
Татьяна
22 авг 2025
Отличная экскурсия. Всё живенько. Есть свободное время. Погода была чудесная, успели даже искупаться на косе.
Галина
21 авг 2025
Очень понравилась экскурсия на сыроварню, вкуснейший сыр, интересный рассказ экскурсовода. Воздух на Куршской косе замечательный!
Ким
20 авг 2025
Потрясающая экскурсия и замечательная организация! Рекомендую!
Анна
19 авг 2025
Экскурсия неплохая, положительное впечатление оставило посещение сыроварни. Как заявлено, экскурсия подходит для путешествия с детьми, в том числе категории 0-6 лет. Когда дочка 4 лет захотела в туалет, оказалось, что
Гаврилюк
17 авг 2025
Поездка на Куршскую косу понравилась на всех этапах. Во-первых, организация: всё чётко, своевременно и понятно. Ну и экскурсии и прогулки по косе доставили массу впечатлений. Гиду благодарность за организацию, информацию и отличный рассказ в целом о крае.
Людмила
7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, замечательный экскурсовод, с юмором, плюс вкуснейшая уха. Спасибо Людмила.
Евгений
7 авг 2025
Экскурсия не понравилась. Смысл туда ехать- только искупаться в море. И ехать нужно самостоятельно, на городском автобусе из Зеленоградска
Лариса
29 июл 2025
Прекрасная экскурсия и гид просто замечательный, с отличным чувством юмора и глубокими познаниями истории своего родного края- Людмила Петровна, Вы - лучшая! Водителю Виктору отдельное спасибо за профессиональное вождение)))
Ирина
23 июл 2025
Что понравилось:
- орнитологическая станция лучше всех! Очень интересные люди там работают.
- дюна Эфа, конечно
- интересный рассказ гида в автобусе, хорошая организация процесса
Что не понравилось:
- танцующий лес впечатлил мало, если честно
- вне автобуса гида слышат те 10 человек, кому посчастливилось оказаться в первых рядах. Остальные мимо
Александр
23 июл 2025
Увидели все заявленные в программе локации. Начало и окончание экскурсии прошло по графику. Гид Ксения и водитель Виталий отработали маршрут и его информационное сопровождение очень качественно. У туристов остались самые лучшие и приятные воспоминания и впечатления.
Виктория
20 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, на косе очень много туристов
Шаргаева
19 июл 2025
Экскурсия была интересной и позновательной. Отличный экскурсовод Михаил! Хороший комфортабельный автобус. Всем рекомендую!
Ирина
19 июл 2025
Понравился гид Михаил, с юмором рассказывал интересные истории. Не понравилось, что на Эфу не поднимались на более высокую смотровую площадку, все бегом, не успела сфотографироваться даже с филином
