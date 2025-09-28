Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку «Куршская коса», внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Здесь вы будете очарованы красотой песчаных дюн и моря, поднявшись на смотровую площадку «Высоты Эфа».



При выборе соответствующего маршрута заглянем на орнитологическую станцию или в семейную сыроварню, где у вас будет возможность продегустировать отмененный продукт. 4.6 114 отзывов

Групповая экскурсия Длитель­ность 5 часов На чём проводится На автобусе 1800 ₽ за человека

Описание экскурсии Уникальные эко-тропы и мир дикой природы Национальный парк «Куршская коса» внесён в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей (кабаны и лисы). Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. В зависимости от выбранного варианта экскурсии, ваш маршрут может быть дополнен уникальными локациями: посещение стационара «Фрингилла» или семейной сыроварни «Шаакен Дорф». Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» (станция кольцевания птиц) вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Вам расскажут о миграции птиц, проведут вдоль ловушек. Также продемонстрируют процесс кольцевания птиц, который приводит в восторг, как детей так и взрослых! Следует отметить, что над национальным парком пролетают миллионы птиц. Они направляются в теплые страны Южной Европы и Африки. Семейная сыроварня «Шаакен Дорф» разместилась в старинных замковых конюшнях поселка Некрасово. Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет, как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина (по желанию, за доп. плату).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Национальный парк «Куршская коса»

Танцующий лес

Смотровая площадка «Высота Эфа»

Стационар "Фрингилла" (станция кольцевания птиц) или семейная сыроварня "Шаакен Дорф" (в зависимости от выбранного маршрута) Что включено Транспорт

Услуги экскурсовода Что не входит в цену Обед (по желанию, за доп. плату)

Семейная сыроварня «Шаакен Дорф» с дегустацией сыра, шоколада с бокалом вина - 750 р. /взрослые, 550 р. / дети и школьники (по желанию, если вы не посещаете сыроварню, то ожидаете группу на территории объекта)

Экологические сборы на Куршской косе - 400 р

Орнитологическая станция «Фрингилла» - 400 руб. /взрослые, 200 руб. /пенсионеры и дети Место начала и завершения? Зеленоградск, ул. Ленина, 10 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.