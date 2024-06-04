Е Евгений Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) читать дальше высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида. На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот

П Полина Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) читать дальше но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё)) Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,

В Валентина Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!

М Маргарита Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.

И Ильдар Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса читать дальше очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется. Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую

О Оксана Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!

И Ирина Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа Спасибо за прекрасную экскурсию по Куршской косе! Больше всего понравилось на орнитологической станции Фригилла! Много узнали нового из жизни птиц! Прекрасный птицевед доступно и с юмором рассказал о кольцевании покпзал как взвешивают пернатых, проверил жирок.