1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Нас ждут Королевский бор, озеро Чайка, орнитологическая станция «Фрингилла», дюна Эфа»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» (станция кольцевания птиц) вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ИИрина27 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Куршской косе! Больше всего понравилось на орнитологической станции Фригилла! Много узнали нового из жизни птиц! Прекрасный птицевед доступно и с юмором рассказал о кольцевании покпзал как взвешивают пернатых, проверил жирок.
- ЕЕвгения13 мая 2024Потрясающие экскурсовод и гид орнитологической станции. Рассказывали безумно интересно. Экскурсовод предусмотрительно оставила на высоту Эфа 2 часа, что позволило неторопливо любоваться красотами природы без спешки и беготни. Ну и конечно танцующий лес тоже прекрасен и очень впечатлил. Рекомендую эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Станция Фрингилла»
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