Экскурсии на орнитологическую станцию «Фрингилла» из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Станция Фрингилла» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
«Нас ждут Королевский бор, озеро Чайка, орнитологическая станция «Фрингилла», дюна Эфа»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
«Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
50 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
«Во время пребывания на территории стационара «Фрингилла» (станция кольцевания птиц) вас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом»
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Куршской косе! Больше всего понравилось на орнитологической станции Фригилла! Много узнали нового из жизни птиц! Прекрасный птицевед доступно и с юмором рассказал о кольцевании покпзал как взвешивают пернатых, проверил жирок.
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
    Потрясающие экскурсовод и гид орнитологической станции. Рассказывали безумно интересно. Экскурсовод предусмотрительно оставила на высоту Эфа 2 часа, что позволило неторопливо любоваться красотами природы без спешки и беготни. Ну и конечно танцующий лес тоже прекрасен и очень впечатлил. Рекомендую эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Станция Фрингилла»

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  6. Водонапорная башня
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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