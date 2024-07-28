скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборТри города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
«Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
2 авг в 09:00
46664 200₽ за человека
скидка
30%
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito»
Расписание: во вторник в 09:45 и 10:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:45 и 10:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
60004 200₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Машина времени на минивэне
Начало: Зеленоградск ул Окружная дом 15
5 авг в 08:30
12 авг в 08:30
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил28 июля 2024Езжайте)
- ЮЮлия27 июля 2024Отличный гид!!! Очень интересно, насыщенно, все своевременно
- ООлег27 июля 2024В целом все отлично. Пять звезд не ставлю просто из-за экскурсантов, тк они смазали всё впечатление и это никак не связано
- ГГульнара27 июля 2024Ездили с водителем экскурсоводом Игорем. Интересные рассказы и про места, где были и про Калининград. Все продумано на маршруте, даже
- ННиколай24 июля 2024Очень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, на дополнительные вопросы получали ответы.
- ДДворниченко24 июля 2024Замечательная экскурсия!!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На микроавтобусе»
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