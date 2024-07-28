читать дальше с организаторами. Леонид пытался донести информацию, но, к сожалению, его не слушали и перебивали постоянно… Маршрут неплохой. Самостоятельно его не осилить) Будет возможность, бронируйте под своих людей, иначе попадутся непонятные особы и дети 14 лет(!), которые вообще непонятно зачем едут и при этом мешают остальным.

В целом все отлично. Пять звезд не ставлю просто из-за экскурсантов, тк они смазали всё впечатление и это никак не связано