Экскурсии на микроавтобусе в Зеленоградске с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Зеленоградске, цены от 4 200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
6 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
«Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
2 авг в 09:00
46664 200 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
20 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
«Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito»
Расписание: во вторник в 09:45 и 10:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:45 и 10:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
60004 200 за человека
Машина времени на минивэне
Пешая
На микроавтобусе
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Машина времени на минивэне
Начало: Зеленоградск ул Окружная дом 15
5 авг в 08:30
12 авг в 08:30
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    28 июля 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Езжайте)
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Отличный гид!!! Очень интересно, насыщенно, все своевременно
  • О
    Олег
    27 июля 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    В целом все отлично. Пять звезд не ставлю просто из-за экскурсантов, тк они смазали всё впечатление и это никак не связано
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    с организаторами. Леонид пытался донести информацию, но, к сожалению, его не слушали и перебивали постоянно… Маршрут неплохой. Самостоятельно его не осилить) Будет возможность, бронируйте под своих людей, иначе попадутся непонятные особы и дети 14 лет(!), которые вообще непонятно зачем едут и при этом мешают остальным.

  • Г
    Гульнара
    27 июля 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Ездили с водителем экскурсоводом Игорем. Интересные рассказы и про места, где были и про Калининград. Все продумано на маршруте, даже
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    место для обеда. Побывали даже на репетиции парада ВМФ в Балтийске. Игорь любит свой край, много знает про него и очень увлекательно рассказывает. Всем рекомендую!

  • Н
    Николай
    24 июля 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Очень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, на дополнительные вопросы получали ответы.
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    День прошёл познавательно. Ещё хочу отметить,что в Янтарном чудесный пляж-там даётся свободное время,которое можно провести с пользой. Так что обязательно берите купальники/шорты.

    Очень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, наОчень понравилась экскурсия! На протяжении всего дня было интересно слушать экскурсовода(Игорь), весь материал подовался легко, на
  • Д
    Дворниченко
    24 июля 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Замечательная экскурсия!!! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
  2. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  3. Машина времени на минивэне
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Балтийская коса
  10. Станция Фрингилла
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 4 200 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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