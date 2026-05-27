Описание экскурсии
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Хорошее настроение
- Красивые фотографии
в субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2450 ₽
|Дети до 18 лет
|2350 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 11
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
