Ю Юлия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!

Н Наталья Зеленоградск: жизнь на курорте Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷

О Ольга Зеленоградск: жизнь на курорте читать дальше в этом маленьком курортном городке еще в 19 веке. Поведала о жизни на курорте в те далекие времена и сейчас. Для сравнения и удобства восприятия были представлены фотография «До и после». Во время своего путешествия узнали много новых фактов. А милые котики (символ настоящего города) сопровождали нас повсюду. Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены

Г Герман «Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках читать дальше экскурсия очень интересная и динамичная, детям тоже было интересно. По окончании экскурсии Юлия подарила нам великолепные фотографии с историческими видами Зеленоградска. Однозначно рекомендую. Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама

А Алексей Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!

Д Дмитрий Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!

Е Евгений Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) читать дальше высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида. На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот

П Полина Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) читать дальше но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё)) Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,

Н Наталия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)