Экскурсии выходного дня в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Зеленоградске, цены от 1 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
Сегодня в 09:30
7 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
8 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
13221 190 за человека
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
2 отзыва
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16551 490 за человека
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
6 отзывов
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
19441 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 июня 2024
    Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
    Экскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, как писали ранее, вы будете
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    сидеть на разных местах в автобусе. Заявленное время 6,5 часов это из Калининграда в Калининград, соответственно из Зеленоградска экскурсия будет порядка 3,5 часов. Сама экскурсия хорошая, гид Ольга рассказывает увлекательно и интересно. Куршская коса прекрасна. Ценник на еду на косе завышен конечно.

    Экскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, какЭкскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, какЭкскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, как
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
    Замечательная экскурсия! Маргарита очень интересно и познавательно провела экскурсию. Большое ей спасибо.
  • А
    Алена
    28 июня 2024
    Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
    Очень интересно, познавательно. Экскурсовод Алена - лучшая! Покорила своим багажом знаний, речью, видом) Автобус с кондером. Все организационные моменты продуманы. Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    14 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Экскурсия очень понравилась: мы познакомились с историей края и Калининграда (вкратце, конечно); смогли посмотреть главные достопримечательности города и узнать их
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    историю; было время и на фотографии. Эта экскурсия, конечно, больше всего подойдёт тем, кто впервые приехал в Калининград (она обзорная). Нам очень повезло с гидом! Аким великолепно знает то, о чём рассказывает - а то, что он любит свой город и прекрасно владеет речью, делает его рассказ ещё увлекательнее. Ну и, конечно, спасибо Акиму за рекомендации, которые он дал тем, кто захотел познакомиться с Калининградом получше.

  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
    Янтарный понравился. Технолог супер на комбинате. Все рассказал доходчиво. А вот в Светлогорске мало времени погулять, прям напрашивалось ещё хоть полчасика.
  • К
    Кирилл
    10 июня 2024
    Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
    Хорошая экскурсия, отличный гид Арина, хорошая организация. Единственный момент - завозят на производство янтаря - это частная компания, которая только
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    обрабатывает янтарь. Это не про добычу. Надо иметь ввиду. Показалось, что и цены в магазине при производстве не самые низкие. При желании эту часть можно и пропустить, оставшись на прекрасном пляже Янтарного. Экскурсию рекомендую!

  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Первый раз в Калининграде и действительно замечательная экскурсия для ознакомления с городом. Понравился гид Аким (грамотная речь) очень интересно рассказывал. Уважительно относился к группе(большой автобус, всех ждал, уточнял всем ли слышно). Спасибо!!!
    Первый раз в Калининграде и действительно замечательная экскурсия для ознакомления с городом. Понравился гид Аким (грамотнаяПервый раз в Калининграде и действительно замечательная экскурсия для ознакомления с городом. Понравился гид Аким (грамотная
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
    Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска. Везде "Галопом по Европам". Автобусные экскурсии всегда такие. Общее представление получили, спасибо.
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  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
    Были на экскурсии 27 апреля Маргарита заехала за нами, что было приятно. Маршрут отличный, места где мы еще не были. Рассказ был
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    занимательный, Маргарита общительная и очень интересная, нам было с ней очень интересно. Рекомендуем ее всем, кто хочет посмотреть не истоптанные места!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
  2. Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
  3. Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
  4. Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Кирха Святой Барбары
  7. Водонапорная башня
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 190 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год на выходные, 36 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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