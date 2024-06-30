1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Заброшенные замки и кирхи Калининградской области: путеводитель в историю
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
Сегодня в 09:30
7 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
19441 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 июня 2024Экскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, как писали ранее, вы будете
- ООльга30 июня 2024Замечательная экскурсия! Маргарита очень интересно и познавательно провела экскурсию. Большое ей спасибо.
- ААлена28 июня 2024Очень интересно, познавательно. Экскурсовод Алена - лучшая! Покорила своим багажом знаний, речью, видом) Автобус с кондером. Все организационные моменты продуманы. Рекомендую.
- ЛЛариса14 июня 2024Экскурсия очень понравилась: мы познакомились с историей края и Калининграда (вкратце, конечно); смогли посмотреть главные достопримечательности города и узнать их
- ИИрина13 июня 2024Янтарный понравился. Технолог супер на комбинате. Все рассказал доходчиво. А вот в Светлогорске мало времени погулять, прям напрашивалось ещё хоть полчасика.
- ККирилл10 июня 2024Хорошая экскурсия, отличный гид Арина, хорошая организация. Единственный момент - завозят на производство янтаря - это частная компания, которая только
- ИИрина10 июня 2024Первый раз в Калининграде и действительно замечательная экскурсия для ознакомления с городом. Понравился гид Аким (грамотная речь) очень интересно рассказывал. Уважительно относился к группе(большой автобус, всех ждал, уточнял всем ли слышно). Спасибо!!!
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ЕЕкатерина1 июня 2024Янтарный нас встретил прекрасным пляжем, посмотрели на обработку Янтаря на мануфактуре, прошли по главным местам Светлогорска. Везде "Галопом по Европам". Автобусные экскурсии всегда такие. Общее представление получили, спасибо.
- ООльга27 апреля 2024Были на экскурсии 27 апреля Маргарита заехала за нами, что было приятно. Маршрут отличный, места где мы еще не были. Рассказ был
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «На выходные»
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