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историю; было время и на фотографии. Эта экскурсия, конечно, больше всего подойдёт тем, кто впервые приехал в Калининград (она обзорная). Нам очень повезло с гидом! Аким великолепно знает то, о чём рассказывает - а то, что он любит свой город и прекрасно владеет речью, делает его рассказ ещё увлекательнее. Ну и, конечно, спасибо Акиму за рекомендации, которые он дал тем, кто захотел познакомиться с Калининградом получше.