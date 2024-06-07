1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Групповая
1 час
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Рассмотреть ретрокостюмы актрис и балерин и узнать, кто освободил дам от корсетов (в группе)
Начало: На Курортном проспекте
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 июня в 16:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ННаталья6 июня 2024Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷
- ООльга6 июня 2024Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены
- ГГерман5 июня 2024Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ЛЛюдмила1 июня 2024Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Для студентов»
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