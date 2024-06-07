Экскурсии для студентов в Зеленоградске

Найдено 18 экскурсий в категории «Для студентов» в Зеленоградске, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
5 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Сёрфинг
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900 за всё до 6 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190 за человека
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Групповая
1 час
Модная экзотика курортных берегов: экскурсия по музею
Рассмотреть ретрокостюмы актрис и балерин и узнать, кто освободил дам от корсетов (в группе)
Начало: На Курортном проспекте
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
15 июня в 16:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим еще с большей силой уютный и милый городок. Спасибо большое за отличную экскурсию! 🌷🌷🌷
    Прекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. ЛюбимПрекрасная девушка Дина, вытерпела нас с тремя совсем маленькими детьми! И рассказала про необыкновенный Зеленоградск. Любим
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки, здания, которые были построены
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    в этом маленьком курортном городке еще в 19 веке. Поведала о жизни на курорте в те далекие времена и сейчас. Для сравнения и удобства восприятия были представлены фотография «До и после». Во время своего путешествия узнали много новых фактов. А милые котики (символ настоящего города) сопровождали нас повсюду.

    Интересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особнякиИнтересная и содержательная пешеходная экскурсия по городу Зеленоградску. Дина рассказала и показала нам старинные дома, особняки
  • Г
    Герман
    5 июня 2024
    «Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
    Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама
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    экскурсия очень интересная и динамичная, детям тоже было интересно. По окончании экскурсии Юлия подарила нам великолепные фотографии с историческими видами Зеленоградска. Однозначно рекомендую.

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • Л
    Людмила
    1 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  2. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  3. Зеленоградск: жизнь на курорте
  4. Атмосферный Кранц
  5. Замуррчательный Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Для студентов" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 750 до 5 000 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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