На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края. Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!

Описание экскурсии

Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев. Гуляя по Королевскому бору, который испокон веков был излюбленным местом королевской охоты, вы увидите редкие экземпляры гигантских туй, вдохнете насыщенный запах соснового леса, насладитесь пением птиц и услышите древние легенды этих мест.

История Куршской косы. Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края.

Крутая «дюна-убийца» и карлик. На Высоте Мюллера, с резкими склонами и огромными соснами у подножья, откуда откроется захватывающий дух вид на море, сосновые леса и озеро Чайка, я расскажу вам о том, как по легенде гном заставлял своими заклинаниями двигаться огромные песчаные массы, уничтожавшие поселки обуянных духом жадности людей. И о том, к чему привела вырубка, после развала Тевтонского рыцарского ордена, древнейших лесов, существовавших со времен древних пруссов.

Загадка «Танцующего леса». Я покажу вам аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы – изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене, ставшим столь популярном в 21 веке, и версиях, его объясняющих (от самых фантастических до научных).

Самый красивый пейзаж Калининградской области. Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Я расскажу вам древние прусские легенды, в том числе самую знаменитую о дочери рыбака Неринге и морском змее.

На местном рынке вы сможете купить янтарь, копченую рыбу и прочие сувениры. А в одном из местных кафе – попробовать классические куршские блюда.

