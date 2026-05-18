Природное и историческое богатство Куршской косы (из Зеленоградска)

Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края.

Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Прогулка по местам, где никогда не вырубали деревьев. Гуляя по Королевскому бору, который испокон веков был излюбленным местом королевской охоты, вы увидите редкие экземпляры гигантских туй, вдохнете насыщенный запах соснового леса, насладитесь пением птиц и услышите древние легенды этих мест.

История Куршской косы. Вы узнаете об истории возникновения природного объекта, появлении здесь римлян, викингов, образовании племен балтов, познакомитесь с жизнью и бытом людей, населявших эти края.

Крутая «дюна-убийца» и карлик. На Высоте Мюллера, с резкими склонами и огромными соснами у подножья, откуда откроется захватывающий дух вид на море, сосновые леса и озеро Чайка, я расскажу вам о том, как по легенде гном заставлял своими заклинаниями двигаться огромные песчаные массы, уничтожавшие поселки обуянных духом жадности людей. И о том, к чему привела вырубка, после развала Тевтонского рыцарского ордена, древнейших лесов, существовавших со времен древних пруссов.

Загадка «Танцующего леса». Я покажу вам аномальное место, в котором растут сосны весьма необычной формы – изогнутые и закрученные в спирали. Вы узнаете об этом феномене, ставшим столь популярном в 21 веке, и версиях, его объясняющих (от самых фантастических до научных).

Самый красивый пейзаж Калининградской области. Со смотровой площадки Высота Эфа вас ждет чудесный панорамный вид на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Я расскажу вам древние прусские легенды, в том числе самую знаменитую о дочери рыбака Неринге и морском змее.

На местном рынке вы сможете купить янтарь, копченую рыбу и прочие сувениры. А в одном из местных кафе – попробовать классические куршские блюда.

Организационные детали

  • Поедем на Opel Vivaro с кондиционером
  • Вы можете взять с собой детей от 10 лет — машина оборудуется специальными креслами, количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании
  • Дополнительно оплачивается въезд в нацпарк: 400 ₽ за каждого пассажира. Дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные — бесплатно. Не забудьте взять с собой подтверждающие документы

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Окружной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 2622 туристов
Наша команда — профессиональные экскурсоводы, получившие образование по направлению «Экскурсоведение» в Балтийском федеральном университете имени Канта. Они также прошли дополнительную подготовку в Национальном парке «Куршская коса» и имеют официальные аккредитации
читать дальше

Министерства туризма Калининградской области. Благодаря такому уровню подготовки мы гарантируем не только увлекательные и познавательные экскурсии. Наши гиды сочетают академические знания с практическим опытом, поэтому умеем создавать по-настоящему интересные и профессиональные программы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Для путешествия на Куршскую косу искали экскурсию с небольшим количеством людей, остановили свой выбор на экскурсии с Сергеем и ни разу не пожалели! Сергей очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Сама Коса просто великолепна. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
Марина
Посетили как популярные места, так и уникальные точки по маршруту, где услышали интересные истории и узнали об удивительных фактах этой местности. Комфортное перемещение и масса впечатлений, рекомендую 🙌🏼
