Мои заказы

Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Зеленоградска)

Увидеть следы Тевтонского ордена и довоенной Европы
Это поездка туда, где за фасадами тихих провинциальных городов скрывается большая история. Вы рассмотрите старинные кирхи, руины замков и сохранившуюся архитектуру прежних веков.

А ещё узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след — от рыцарских времён до Первой мировой войны.
5
1 отзыв
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Зеленоградска)
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Зеленоградска)
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

10:30 — выезд из Зеленоградска (трансфер)

11:00 — встреча с остальной группой в Калининграде. Отправление в Черняховск.

12:30 — Черняховск (Инстербург). Вы познакомитесь с третьим по величине городом региона, основанным рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. Черняховск помнит и Петра I, и Наполеона, и частые визиты Иммануила Канта.

Вы увидите:

  • центральную площадь города
  • Свято-Михайловский собор
  • католический храм Святого Бруно
  • Горбатый мост
  • памятник Барклаю-де-Толли
  • следы старой немецкой архитектуры: кирхи, виллы и исторические кварталы
  • руины замков Инстербург и Георгенбург (внешний осмотр)

14:30 — обед в кафе города

15:30 — переезд в Гусев (Гумбиннен)

16:00 — экскурсия по Гусеву. Этот уютный город считается одним из самых благоустроенных в области и хорошо сохранил довоенную застройку.

Вы осмотрите:

  • мемориал «Штыковая атака»
  • храм Всех Святых с частицей мощей Георгия Победоносца
  • здание администрации Гумбиннена (1911 год)
  • Народный банк (1910 год)
  • знаменитую скульптуру лося
  • стелу «Ангел-хранитель мира»

17:30 — выезд в Калининград

19:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Комплексный обед во время экскурсии включен в цену
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник в 09:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3100 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3100 ₽
Школьники3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружая
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2109 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Касапова
сегодняшняя экскурсия превзошла все мои ожидания. гид Наталья это энциклопедия!) столько информации получили сегодня, столько эмоций, словами не передать.. нужно ехать самим и смотреть. посмотрели два города, Черняховск и Гусев.. лично мне Гусев больше понравился, очень интересный городок. поездкой довольна.
сегодняшняя экскурсия превзошла все мои ожидания. гид Наталья это энциклопедия!) столько информации получили сегодня, столько эмоций,
сегодняшняя экскурсия превзошла все мои ожидания. гид Наталья это энциклопедия!) столько информации получили сегодня, столько эмоций,
сегодняшняя экскурсия превзошла все мои ожидания. гид Наталья это энциклопедия!) столько информации получили сегодня, столько эмоций,
сегодняшняя экскурсия превзошла все мои ожидания. гид Наталья это энциклопедия!) столько информации получили сегодня, столько эмоций,
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим вас за приятный отклик!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Зеленоградска)»

Столица кошек - Зеленоградск
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
17 июл в 10:30
20 июл в 10:30
3000 ₽ за человека
Променад по уютному Зеленоградску
Пешая
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Променад по уютному Зеленоградску
Зеленоградск - это не только морской курорт, но и место с богатой историей. Прогулка по променаду подарит вам незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в воскресенье в 11:15 и 15:15
19 июл в 11:15
26 июл в 11:15
2500 ₽ за человека
Путешествие на Восток: Черняховск и Гусев + обед
Пешая
На автобусе
9 часов
99 отзывов
Групповая
Путешествие на Восток: Черняховск и Гусев + обед
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По вторникам в 10:30
21 июл в 09:30
28 июл в 09:30
3100 ₽ за человека
Замки Шаакен и Нессельбек - из Зеленоградска
На автобусе
4.5 часа
4 отзыва
Групповая
Замки Шаакен и Нессельбек - из Зеленоградска
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в субботу в 10:45
18 июл в 10:45
25 июл в 10:45
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
3100 ₽ за человека