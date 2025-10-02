Мои заказы

Столица кошек - Зеленоградск

Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Зеленоградск — бывшая рыбацкая деревня, основанная во времена Тевтонского ордена. В 19–20 веках она превратилась в фешенебельный курорт с виллами, гостевыми домами и курхаусами. Мы прогуляемся по старинным улицам, рассмотрим довоенную архитектуру и поговорим об истории. На каждом шагу нас встретят любопытные усатые-хвостатые — недаром город называют столицей кошек!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы окажетесь в мировой столице кошек, где животные поджидают на каждом шагу: на фасадах домов, в скульптурных композициях и даже на мостовой. Здесь всё устроено для комфортной кошачьей жизни: домики, кормушки, переходы и даже уличный кошачий семафор!

Но это не только кошачий рай, но и город с богатой историей — бывший королевский курорт Пруссии Кранц, когда-то считавшийся одними из лучших морских купален Германии. Мы всё увидим и везде побываем!

Итак, в нашей программе:

  • Великолепный променад, вымощенный гранитными валунами ещё со времён Кранца
  • Здание бывшего немецкого вокзала
  • Стильный дом нотариуса — бывшего бургомистра Мемеля
  • Прусские гостиницы «Восточная Пруссия» и «Балтийское море»
  • Великолепный парк «Плантаже» с трёхсотлетними соснами, дубами и таинственным прудом

Организационные детали

По согласованию со всей группой мы можем посетить музеи («Мурариум» или краеведческий) и смотровые площадки — билеты оплачиваются отдельно.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1216 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Людмила
2 окт 2025
Хочу выразить благодарность Владиславу за проведенную экскурсию! Несмотря на то, что группа не собралась и я была одна, ничего не отменили. Владислав познакомил меня с городом, с историей, прошли по
читать дальше

знаковым местам. Накануне экскурсии прислал ознакомительный фильм по истории земель, и когда во время экскурсии ты видишь и слышишь знакомые имена и места, получаешь более глубокое осмысление. Это настолько увлекло,что я еще раз уже самостоятельно прошла по данному маршруту. Благодаря Владиславу, я познакомилась с городом, в который захотелось приехать еще, и не один раз. Спасибо!!!!!

