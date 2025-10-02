Зеленоградск — бывшая рыбацкая деревня, основанная во времена Тевтонского ордена. В 19–20 веках она превратилась в фешенебельный курорт с виллами, гостевыми домами и курхаусами. Мы прогуляемся по старинным улицам, рассмотрим довоенную архитектуру и поговорим об истории. На каждом шагу нас встретят любопытные усатые-хвостатые — недаром город называют столицей кошек!
Описание экскурсии
Вы окажетесь в мировой столице кошек, где животные поджидают на каждом шагу: на фасадах домов, в скульптурных композициях и даже на мостовой. Здесь всё устроено для комфортной кошачьей жизни: домики, кормушки, переходы и даже уличный кошачий семафор!
Но это не только кошачий рай, но и город с богатой историей — бывший королевский курорт Пруссии Кранц, когда-то считавшийся одними из лучших морских купален Германии. Мы всё увидим и везде побываем!
Итак, в нашей программе:
- Великолепный променад, вымощенный гранитными валунами ещё со времён Кранца
- Здание бывшего немецкого вокзала
- Стильный дом нотариуса — бывшего бургомистра Мемеля
- Прусские гостиницы «Восточная Пруссия» и «Балтийское море»
- Великолепный парк «Плантаже» с трёхсотлетними соснами, дубами и таинственным прудом
Организационные детали
По согласованию со всей группой мы можем посетить музеи («Мурариум» или краеведческий) и смотровые площадки — билеты оплачиваются отдельно.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владислав — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1216 туристов
Меня зовут Владислав, я профессиональный журналист. Живу у самого начала Куршской косы, в курортном городе Зеленоградск. Прекрасно разбираюсь в истории нашего древнего прекрасного края и с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Л
Людмила
2 окт 2025
Хочу выразить благодарность Владиславу за проведенную экскурсию! Несмотря на то, что группа не собралась и я была одна, ничего не отменили. Владислав познакомил меня с городом, с историей, прошли по
Входит в следующие категории Зеленоградска
