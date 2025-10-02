Зеленоградск — бывшая рыбацкая деревня, основанная во времена Тевтонского ордена. В 19–20 веках она превратилась в фешенебельный курорт с виллами, гостевыми домами и курхаусами. Мы прогуляемся по старинным улицам, рассмотрим довоенную архитектуру и поговорим об истории. На каждом шагу нас встретят любопытные усатые-хвостатые — недаром город называют столицей кошек!

Описание экскурсии

Вы окажетесь в мировой столице кошек, где животные поджидают на каждом шагу: на фасадах домов, в скульптурных композициях и даже на мостовой. Здесь всё устроено для комфортной кошачьей жизни: домики, кормушки, переходы и даже уличный кошачий семафор!

Но это не только кошачий рай, но и город с богатой историей — бывший королевский курорт Пруссии Кранц, когда-то считавшийся одними из лучших морских купален Германии. Мы всё увидим и везде побываем!

Итак, в нашей программе:

Великолепный променад, вымощенный гранитными валунами ещё со времён Кранца

Здание бывшего немецкого вокзала

Стильный дом нотариуса — бывшего бургомистра Мемеля

Прусские гостиницы «Восточная Пруссия» и «Балтийское море»

Великолепный парк «Плантаже» с трёхсотлетними соснами, дубами и таинственным прудом

Организационные детали

По согласованию со всей группой мы можем посетить музеи («Мурариум» или краеведческий) и смотровые площадки — билеты оплачиваются отдельно.