Променад по уютному Зеленоградску

Зеленоградск - это не только морской курорт, но и место с богатой историей. Прогулка по променаду подарит вам незабываемые впечатления и новые знания
Зеленоградск - это балтийский курорт с богатой историей и уютной атмосферой.

Здесь можно увидеть старинные здания, бывшие пансионаты и виллы, пройтись по Курортному проспекту и насладиться видом на море с променада.

В
экскурсии рассказывается о прошлом города, его превращении из рыбацкой деревушки в популярный курорт, а также о жизни местных жителей и их традициях. Завершится прогулка у бювета «Королева Луиза», оставив приятные воспоминания

4.3
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая архитектура
  • 🌊 Прогулка по набережной
  • 🏖 Балтийский курорт
  • 📜 Интересные факты
  • 🗺 Подарок-карта
Променад по уютному Зеленоградску© Тася
Променад по уютному Зеленоградску© Тася
Променад по уютному Зеленоградску© Тася
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 11:15, 15:15

Что можно увидеть

  • Курортный проспект
  • Водонапорная башня
  • Парк «Плантаже»
  • Бювет «Королева Луиза»

Описание экскурсии

Очаровательные места Зеленоградска

  • Мы осмотрим здания самых популярных отелей и гостевых домов Кранца, еврейского пансионата и доходного дома, в которых ныне расположился детский сад.
  • Вы увидите восхитительные виллы, среди которых вилла Крелль с её загадочной историей.
  • Пройдёмся по главной улице — Курортному проспекту — к старинной водонапорной башне с необычным музеем внутри.
  • Через восхитительный парк «Плантаже» выйдем на променад и погуляем вдоль берега моря.

Истории старинного курорта

  • Мы расскажем о прошлом Зеленоградска — немецкого королевского курорта Кранц, бывшего рыбацкой деревушкой, пока в Европе не открыли все прелести морского отдыха.
  • Вы узнаете, какие правила пребывание на курортах существовали в начале 20 века, за что Зеленоградск называют самым очаровательным курортом Балтики и как живётся здесь кошкам.
  • Познакомитесь с интересной архитектурой югендстиля и найдёте приметы европейского прошлого в аккуратных улочках, меню ресторанов, оформлении витрин.

Организационные детали

  • Прогулка завершится у бювета «Королева Луиза» на Аллее дружбы.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • После бронирования вы получите в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость — 8000 ₽ за группу до 5 человек.

в воскресенье в 11:15 и 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:15 и 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
1
2
1
1
Е
Елена
19 июн 2025
Отличная экскурсия, интересная, познавательная, гид отвечал на все вопросы, и перекусили по дороге и посмеялись и узнали историю, рекомендую!
Оксана
Оксана
22 мая 2025
Отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с городом.
Гид Владислав - интересный рассказчик, приятный в общении, с юмором, время пролетело незаметно.
Всё понравилось, рекомендую 😊👌
Отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с городом.
Гид Владислав - интересный рассказчик, приятный в общении, с юмором, время пролетело незаметно.
Всё понравилось, рекомендую 😊👌
Эмилия
Эмилия
16 мая 2025
Владислав приятный молодой человек, но хотелось бы более живого, разнообразного материала. Архитектурные данные для любителей, возможно, интересно, но в голове не откладываются)). А интересные исторические моменты, известные люди, их истории жизни, особенности природы и географии места. Добавить что-то уникальное, немного живости и чувства юмора - и все заиграет другими красками! Вот про котиков интересно, спасибо!
О
Ольга
12 мая 2025
Были с дочкой на данной экскурсии 9 мая 2025 г. Я никогда не писала плохие отзывы, но сейчас очень хочется, чтобы следующие туристы не портили себе впечатления и объективно выбирали
экскурсии. Началось с того, что за 5 минут до начала экскурсии позвонил экскурсовод Владислав и сообщил, что он на 1 мин!!! опоздал на электричку из Калининграда, поэтому предлагает на час перенести встречу или вернуть деньги… объяснил, что раньше не мог позвонить, т. к. не работал интернет. Но телефон то работал… Мне кажется, что взрослый человек должен серьёзнее относиться к тому, что его будут ждать люди, и, с учетом праздника, с запасом планировать свое время. Мы согласились час подождать экскурсовода, но вынуждены были раньше с нее уйти, т. к. были следующие планы. Теперь о самой экскурсии. С самого начала рассказа Владилава стало понятно, что с дикцией у него явные проблемы, речь несвязная, человек просто плохо строит предложения, выражения никакого. Рассказ получился очень неинтересный. Почти никакой истории Зеленоградска. На экскурсии (все 1,5 ч, что мы успели поучаствовать) мы подходили к разным зданиям на Курортной улице - был краткий не очень связный, сбивчивый рассказ про здание и владельцев и показ фото. Организатор в комментариях писала "живой, неформальный стиль общения"…. Ничего подобного - никакой живости в стиле изложения Владислава, к сожалению, не было. Формально организатор писала, что сертификаты экскурсовода у Владислава есть. Но по факту казалось, что человек взял альбом со старыми фотографиями зданий, недавно выучил какой-то краткий текст, и с таким набором информации пошел проводить экскурсии. Даже по манере общения не похоже, что этот человек экскурсовод. Наверное Владислав хороший человек, но каждый должен заниматься делом, которое у него хорошо получается. Желаем Владиславу развития во всех направлениях! А всем туристам больше хороших экскурсий и прекрасных впечатлений!

С
Светлана
11 мая 2025
Нам понравилась и экскурсия, и экскурсовод Владислав. Несмотря на холодный ветер, провел экскурсию с душой, рассказал много интересного о Зеленоградске. Большое спасибо!
Вера
Вера
4 мая 2025
Мне не хватило погруженности экскурсовода целиком в город и в тему, уверенности в теме, как местного жителя.
Т
Татьяна
2 мая 2025
Отличную экскурсию провёл Владислав. Всё очень понравилось. Хороший маршрут, интересный и познавательный рассказ, время пролетело незаметно. Много полезной дополнительной информации. Спасибо Владислав!
И
Ирина
2 мая 2025
Очень приятный и интересный экскурсовод Владислав. Прекрасно провела время, обошли много достопримечательностей и узнала про город много интересного. Рекомендую.
А
Андрей
28 апр 2025
Экскурсию 26 апреля проводил Владислав.
Допустил как минимум две ошибки, в представляемой информации. Перепутал направление расположения Куршской косы, указав на Светлогорск… В речи много слов-паразитов. Вероятно, Владислав является начинающим экскурсоводом и в дальнейшем станет высоким профессионалом. А сейчас меня экскурсия не зацепила. Заказал эту экскурсию у данной компании, учитывая высокий рейтинг и отзывы.
Тася
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!

Благодарим Вас за обратную связь! Для нас важно мнение каждого гостя, но, к сожалению, в вашем случае возникло
недопонимание, которое мы хотели бы прояснить.

Куршская коса действительно имеет уникальное географическое положение, и её описание требует внимания к деталям. Владислав, хотел поскорее ответить на Ваш вопрос, поэтому поспешил и показал в сторону Пионерского выступа, обещаем избежать разночтений в будущем!

Владислав опытный гид с более чем трёхлетним стажем, всегда тщательно готовится к экскурсиям, а его знания подтверждены сертифицированными источниками и многочисленными отзывами на отлично!)

Что касается манеры подачи материала, мы сознательно используем живой, неформальный стиль общения — это нравится большинству гостей, особенно тем, кто ценит лёгкость диалога.

Наш высокий рейтинг — результат доверия боле 10 тысяч клиентов, и мы гордимся тем, что создаём незабываемые впечатления.

Приглашаем будущих экскурсантов лично убедиться в профессионализме команды: каждая прогулка — это не просто маршрут, а погружение в историю с людьми, которые вдохновляют своим знанием и любовью к делу.

Хороших Вам путешествий!

Е
Елена
24 апр 2025
Познавательная и не обременительная экскурсия по замечательному курортному городу. Владислав отлично провел экскурсию, всего в меру и исторических фактов и историй из жизни города, 2,5 часа пролетели не заметно. Особо порадовали наглядные иллюстрации истории - старинные фотографии.
Большое спасибо!
Познавательная и не обременительная экскурсия по замечательному курортному городу. Владислав отлично провел экскурсию, всего в меру и исторических фактов и историй из жизни города, 2,5 часа пролетели не заметно. Особо порадовали наглядные иллюстрации истории - старинные фотографии.
Большое спасибо!
Д
Дмитрий
12 апр 2025
Экскурсию нам провел гид Владислав. Интересно рассказывал, доступно доносил исторические факты. Получилось погрузиться и узнать особенности города, много узнали про архитектуру городка.
Экскурсию нам провел гид Владислав. Интересно рассказывал, доступно доносил исторические факты. Получилось погрузиться и узнать особенности города, много узнали про архитектуру городка.

Входит в следующие категории Зеленоградска

