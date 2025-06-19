Зеленоградск - это балтийский курорт с богатой историей и уютной атмосферой.
Здесь можно увидеть старинные здания, бывшие пансионаты и виллы, пройтись по Курортному проспекту и насладиться видом на море с променада.
В
Здесь можно увидеть старинные здания, бывшие пансионаты и виллы, пройтись по Курортному проспекту и насладиться видом на море с променада.
В
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая архитектура
- 🌊 Прогулка по набережной
- 🏖 Балтийский курорт
- 📜 Интересные факты
- 🗺 Подарок-карта
Что можно увидеть
- Курортный проспект
- Водонапорная башня
- Парк «Плантаже»
- Бювет «Королева Луиза»
Описание экскурсии
Очаровательные места Зеленоградска
- Мы осмотрим здания самых популярных отелей и гостевых домов Кранца, еврейского пансионата и доходного дома, в которых ныне расположился детский сад.
- Вы увидите восхитительные виллы, среди которых вилла Крелль с её загадочной историей.
- Пройдёмся по главной улице — Курортному проспекту — к старинной водонапорной башне с необычным музеем внутри.
- Через восхитительный парк «Плантаже» выйдем на променад и погуляем вдоль берега моря.
Истории старинного курорта
- Мы расскажем о прошлом Зеленоградска — немецкого королевского курорта Кранц, бывшего рыбацкой деревушкой, пока в Европе не открыли все прелести морского отдыха.
- Вы узнаете, какие правила пребывание на курортах существовали в начале 20 века, за что Зеленоградск называют самым очаровательным курортом Балтики и как живётся здесь кошкам.
- Познакомитесь с интересной архитектурой югендстиля и найдёте приметы европейского прошлого в аккуратных улочках, меню ресторанов, оформлении витрин.
Организационные детали
- Прогулка завершится у бювета «Королева Луиза» на Аллее дружбы.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- После бронирования вы получите в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест по Светлогорску, Зеленоградску и Калининграду.
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании. Стоимость — 8000 ₽ за группу до 5 человек.
в воскресенье в 11:15 и 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:15 и 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тася — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 13143 туристов
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 июн 2025
Отличная экскурсия, интересная, познавательная, гид отвечал на все вопросы, и перекусили по дороге и посмеялись и узнали историю, рекомендую!
Оксана
22 мая 2025
Отличная обзорная экскурсия для первого знакомства с городом.
Гид Владислав - интересный рассказчик, приятный в общении, с юмором, время пролетело незаметно.
Всё понравилось, рекомендую 😊👌
Гид Владислав - интересный рассказчик, приятный в общении, с юмором, время пролетело незаметно.
Всё понравилось, рекомендую 😊👌
Всё понравилось, рекомендую 😊👌
Эмилия
16 мая 2025
Владислав приятный молодой человек, но хотелось бы более живого, разнообразного материала. Архитектурные данные для любителей, возможно, интересно, но в голове не откладываются)). А интересные исторические моменты, известные люди, их истории жизни, особенности природы и географии места. Добавить что-то уникальное, немного живости и чувства юмора - и все заиграет другими красками! Вот про котиков интересно, спасибо!
О
Ольга
12 мая 2025
Были с дочкой на данной экскурсии 9 мая 2025 г. Я никогда не писала плохие отзывы, но сейчас очень хочется, чтобы следующие туристы не портили себе впечатления и объективно выбирали
С
Светлана
11 мая 2025
Нам понравилась и экскурсия, и экскурсовод Владислав. Несмотря на холодный ветер, провел экскурсию с душой, рассказал много интересного о Зеленоградске. Большое спасибо!
Вера
4 мая 2025
Мне не хватило погруженности экскурсовода целиком в город и в тему, уверенности в теме, как местного жителя.
Т
Татьяна
2 мая 2025
Отличную экскурсию провёл Владислав. Всё очень понравилось. Хороший маршрут, интересный и познавательный рассказ, время пролетело незаметно. Много полезной дополнительной информации. Спасибо Владислав!
И
Ирина
2 мая 2025
Очень приятный и интересный экскурсовод Владислав. Прекрасно провела время, обошли много достопримечательностей и узнала про город много интересного. Рекомендую.
А
Андрей
28 апр 2025
Экскурсию 26 апреля проводил Владислав.
Допустил как минимум две ошибки, в представляемой информации. Перепутал направление расположения Куршской косы, указав на Светлогорск… В речи много слов-паразитов. Вероятно, Владислав является начинающим экскурсоводом и в дальнейшем станет высоким профессионалом. А сейчас меня экскурсия не зацепила. Заказал эту экскурсию у данной компании, учитывая высокий рейтинг и отзывы.
Допустил как минимум две ошибки, в представляемой информации. Перепутал направление расположения Куршской косы, указав на Светлогорск… В речи много слов-паразитов. Вероятно, Владислав является начинающим экскурсоводом и в дальнейшем станет высоким профессионалом. А сейчас меня экскурсия не зацепила. Заказал эту экскурсию у данной компании, учитывая высокий рейтинг и отзывы.
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Благодарим Вас за обратную связь! Для нас важно мнение каждого гостя, но, к сожалению, в вашем случае возникло
Благодарим Вас за обратную связь! Для нас важно мнение каждого гостя, но, к сожалению, в вашем случае возникло
Е
Елена
24 апр 2025
Познавательная и не обременительная экскурсия по замечательному курортному городу. Владислав отлично провел экскурсию, всего в меру и исторических фактов и историй из жизни города, 2,5 часа пролетели не заметно. Особо порадовали наглядные иллюстрации истории - старинные фотографии.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Д
Дмитрий
12 апр 2025
Экскурсию нам провел гид Владислав. Интересно рассказывал, доступно доносил исторические факты. Получилось погрузиться и узнать особенности города, много узнали про архитектуру городка.
