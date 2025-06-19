читать дальше

экскурсии. Началось с того, что за 5 минут до начала экскурсии позвонил экскурсовод Владислав и сообщил, что он на 1 мин!!! опоздал на электричку из Калининграда, поэтому предлагает на час перенести встречу или вернуть деньги… объяснил, что раньше не мог позвонить, т. к. не работал интернет. Но телефон то работал… Мне кажется, что взрослый человек должен серьёзнее относиться к тому, что его будут ждать люди, и, с учетом праздника, с запасом планировать свое время. Мы согласились час подождать экскурсовода, но вынуждены были раньше с нее уйти, т. к. были следующие планы. Теперь о самой экскурсии. С самого начала рассказа Владилава стало понятно, что с дикцией у него явные проблемы, речь несвязная, человек просто плохо строит предложения, выражения никакого. Рассказ получился очень неинтересный. Почти никакой истории Зеленоградска. На экскурсии (все 1,5 ч, что мы успели поучаствовать) мы подходили к разным зданиям на Курортной улице - был краткий не очень связный, сбивчивый рассказ про здание и владельцев и показ фото. Организатор в комментариях писала "живой, неформальный стиль общения"…. Ничего подобного - никакой живости в стиле изложения Владислава, к сожалению, не было. Формально организатор писала, что сертификаты экскурсовода у Владислава есть. Но по факту казалось, что человек взял альбом со старыми фотографиями зданий, недавно выучил какой-то краткий текст, и с таким набором информации пошел проводить экскурсии. Даже по манере общения не похоже, что этот человек экскурсовод. Наверное Владислав хороший человек, но каждый должен заниматься делом, которое у него хорошо получается. Желаем Владиславу развития во всех направлениях! А всем туристам больше хороших экскурсий и прекрасных впечатлений!