Приглашаем вас побывать на самом большом в мире месторождении янтаря.
Вы узнаете, как добывают и обрабатывают «солнечный камень» и какими необычными свойствами он обладает — для этого мы посетим частное янтарное производство. Также Вы побываете на самом западе России в г. Балтийске!
Вы узнаете, как добывают и обрабатывают «солнечный камень» и какими необычными свойствами он обладает — для этого мы посетим частное янтарное производство. Также Вы побываете на самом западе России в г. Балтийске!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Посещение частного янтарного производства Во время экскурсии гости Янтарной мастерской увидят полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки и шлифовки, полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и других украшений. Вы узнаете всё об удивительных свойствах самого солнечного камня. Прогулка по балтийскому курорту Мы также прогуляемся по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади Мастеров и в Реликтовом парке Беккера. С особенностями местной архитектуры познакомимся, дойдя до «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца XIX века. А в самой западной точке России вас ожидает экскурсия по историческому центру города Балтийска (нем. Пиллау), включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.
По вторникам и четвергам в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 800 ₽
|Школьный
|1 700 ₽
|Пенсионный
|1 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты на Янтарную мануфактуру
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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