Приглашаем вас побывать на самом большом в мире месторождении янтаря. Вы узнаете, как добывают и обрабатывают «солнечный камень» и какими необычными свойствами он обладает — для этого мы посетим частное янтарное производство. Также Вы побываете на самом западе России в г. Балтийске!

Описание экскурсии

Что вас ждёт:Посещение частного янтарного производства Во время экскурсии гости Янтарной мастерской увидят полный цикл изготовления украшений — от сортировки сырья до калибровки и шлифовки, полировки и сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов и других украшений. Вы узнаете всё об удивительных свойствах самого солнечного камня. Прогулка по балтийскому курорту Мы также прогуляемся по историческому центру и променаду курорта Янтарный, побываем на площади Мастеров и в Реликтовом парке Беккера. С особенностями местной архитектуры познакомимся, дойдя до «Шлосс отеля» и лютеранской кирхи конца XIX века. А в самой западной точке России вас ожидает экскурсия по историческому центру города Балтийска (нем. Пиллау), включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка по набережной к Елизаветинскому форту, где вы увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.